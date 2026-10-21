टाइगर श्रॉफ पर रविवार रात को हमला हुआ. उनके ऊपर फायरिंग हुई. टाइगर पर फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है. इस केस में लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं. पुलिस ने इस केस में अब एक और युवक को अरेस्ट कर लिया है. बड़ौदा से मुंबई पुलिस ने एक और युवक को गिरफ्तार किया.



गोहाना पुलिस और मुंबई पुलिस ने अंकित नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है. मुंबई पुलिस ने आरोपी को गोहाना कोर्ट में पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर लिया. अंकित को 3 दिन की रिमांड पर भेजा गया है. अंकित लॉरेंस बिश्नोई गैंग के राइट हैंड अनिल पंडित के संपर्क में था. अंकित पर प्लान में शामिल होने का आरोप है. अनिल पंडित द्वारा पैसों के लेन देन में भी अंकित पाए गए हैं.



3 आरोपियों को किया था अरेस्ट

इससे पहले पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था. राजस्थान पुलिस की मदद से ये तीनों आरोपी अरेस्ट हुए थे. मंगलवार रात को तीनों आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच राजस्थान के कोटा से मुंबई लाया गया. पुलिस ने कोर्ट में बताया कि आरोपियों के फोन नष्ट कर दिए गए हैं. बता दें कि लॉरेंस गैंग ने टाइगर श्रॉफ पर हमले की जिम्मेदारी ली थी. गैंगस्टर अनिल पंडित ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जिम्मेदारी ली. उन्होंने कहा कि टाइगर को पहले फोन पर समझाया था, लेकिन वो समझा नहीं. अब समझ में आ गया होगा. जो भी कोई सलमान के साथ काम करेगा, अगला नंबर उसका होगा.

टाइगर श्रॉफ पर जुहू में फायरिंग हुई थी. फायरिंग होने से पहले वो फुटबॉल खेल रहे थे. फुटबॉल खेलकर वो गाड़ी में बैठकर जा रहे थे. तभी तीन लोगों ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग शुरू कर दी थी. इस हमले में दो लोग घायल हुए. एक टाइगर श्रॉफ के ड्राइवर और दूसरे टाइगर के फैन उमेश. दोनों हॉल्पिटल में भर्ती हैं और स्टेबल हैं. उमेश की आज सर्जरी होनी हैं.