करवाचौथ 2026 पर कृति खरबंदा के इन खूबसूरत लुक्स से लें इंस्पिरेशन, हर अंदाज में लगेंगी स्टाइलिश

ब्लू प्रिंटेड साड़ी में कृति खरबंदा का अंदाज बेहद स्टाइलिश है. साड़ी पर बने प्रिंट्स और डिटेलिंग उनके लुक को खास बना रहे हैं. वहीं, बैकलेस ब्लाउज ने इस ट्रेडिशनल साड़ी में में मॉडर्न टच एड किया है. करवा चौथ पर कुछ अलग और ट्रेंडी पहनना चाहती हैं, तो कृति का यह लुक आपके लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन हो सकता है.