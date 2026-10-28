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करवाचौथ 2026 पर कृति खरबंदा के इन खूबसूरत लुक्स से लें इंस्पिरेशन, हर अंदाज में लगेंगी स्टाइलिश
कृति खरबंदा की अदाएं हर लुक में दिल चुराने वाली होतीं हैं. ऐसे में अगर आप करवा चौथ पर अपने ट्रेडिशनल लुक में खूबसूरती का तड़का लगाना चाहती हैं, तो कृति खरबंदा के साड़ी लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.
करवाचौथ पर कृति खरबंदा के साड़ी लुक्स से लें इंस्पिरेशन
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Published at : 28 Oct 2026 02:11 PM (IST)
Tags :Kriti Kharbanda
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