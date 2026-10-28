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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकरवाचौथ 2026 पर कृति खरबंदा के इन खूबसूरत लुक्स से लें इंस्पिरेशन, हर अंदाज में लगेंगी स्टाइलिश

करवाचौथ 2026 पर कृति खरबंदा के इन खूबसूरत लुक्स से लें इंस्पिरेशन, हर अंदाज में लगेंगी स्टाइलिश

कृति खरबंदा की अदाएं हर लुक में दिल चुराने वाली होतीं हैं. ऐसे में अगर आप करवा चौथ पर अपने ट्रेडिशनल लुक में खूबसूरती का तड़का लगाना चाहती हैं, तो कृति खरबंदा के साड़ी लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.

Written By : हिमांशी चौधरी  | Updated at : 28 Oct 2026 02:11 PM (IST)
कृति खरबंदा की अदाएं हर लुक में दिल चुराने वाली होतीं हैं. ऐसे में अगर आप करवा चौथ पर अपने ट्रेडिशनल लुक में खूबसूरती का तड़का लगाना चाहती हैं, तो कृति खरबंदा के साड़ी लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.

करवाचौथ पर कृति खरबंदा के साड़ी लुक्स से लें इंस्पिरेशन

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कृति खरबंदा मस्टर्ड येलो साड़ी में बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं. उनका ये एथनिक लुक काफी क्लासी वाइब दे रहा है. करवा चौथ पर क्लासिक और एलिगेंट लुक ट्राई करना है तो उनका ये लुक आपके लिए बेस्ट स्टाइलिंग इंस्पिरेशन साबित होगा.
कृति खरबंदा मस्टर्ड येलो साड़ी में बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं. उनका ये एथनिक लुक काफी क्लासी वाइब दे रहा है. करवा चौथ पर क्लासिक और एलिगेंट लुक ट्राई करना है तो उनका ये लुक आपके लिए बेस्ट स्टाइलिंग इंस्पिरेशन साबित होगा.
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ब्लू प्रिंटेड साड़ी में कृति खरबंदा का अंदाज बेहद स्टाइलिश है. साड़ी पर बने प्रिंट्स और डिटेलिंग उनके लुक को खास बना रहे हैं. वहीं, बैकलेस ब्लाउज ने इस ट्रेडिशनल साड़ी में में मॉडर्न टच एड किया है. करवा चौथ पर कुछ अलग और ट्रेंडी पहनना चाहती हैं, तो कृति का यह लुक आपके लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन हो सकता है.
ब्लू प्रिंटेड साड़ी में कृति खरबंदा का अंदाज बेहद स्टाइलिश है. साड़ी पर बने प्रिंट्स और डिटेलिंग उनके लुक को खास बना रहे हैं. वहीं, बैकलेस ब्लाउज ने इस ट्रेडिशनल साड़ी में में मॉडर्न टच एड किया है. करवा चौथ पर कुछ अलग और ट्रेंडी पहनना चाहती हैं, तो कृति का यह लुक आपके लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन हो सकता है.
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रेड कलर की शाइनिंग वाली इस साड़ी में कृति खरबंदा अट्रैक्टिव लग रही हैं. साड़ी की शिमरी डिटेलिंग उनके पूरे लुक में चार चांद लगा रही है. उनकी स्माइल उनकी ब्यूटी में इजाफा कर रही है. करवा चौथ के मौके पर लाल रंग पहनने का मन है तो आप इस तरह की कोई साड़ी भी कैरी कर सकती हैं.
रेड कलर की शाइनिंग वाली इस साड़ी में कृति खरबंदा अट्रैक्टिव लग रही हैं. साड़ी की शिमरी डिटेलिंग उनके पूरे लुक में चार चांद लगा रही है. उनकी स्माइल उनकी ब्यूटी में इजाफा कर रही है. करवा चौथ के मौके पर लाल रंग पहनने का मन है तो आप इस तरह की कोई साड़ी भी कैरी कर सकती हैं.
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वाइब्रेंट पिंक साड़ी में कृति खरबंदा का ये लुक शानदार है. स्टाइलिश ब्लाउज और साड़ी की डिटेलिंग उनके लुक को और खूबसूरत बना रही है. ट्रेडिशनल और मॉडर्न का ये मिक्सचर काफी खास है. करवाचौथ पर आप इस लुक को भी रीक्रिएट कर सकती हैं
वाइब्रेंट पिंक साड़ी में कृति खरबंदा का ये लुक शानदार है. स्टाइलिश ब्लाउज और साड़ी की डिटेलिंग उनके लुक को और खूबसूरत बना रही है. ट्रेडिशनल और मॉडर्न का ये मिक्सचर काफी खास है. करवाचौथ पर आप इस लुक को भी रीक्रिएट कर सकती हैं
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कृति खरबंदा इस येलो शेड की साड़ी में बला की खूबसूरत लग रही हैं. साड़ी पर बना खूबसूरत बॉर्डर डिटेलिंग और स्टेटमेंट नेकलेस उनके लुक को खास बना रहे हैं. अगर आप करवा चौथ पर ब्राइट कलर और ट्रेडिशनल जूलरी के साथ अपने लुक को निखारना चाहती हैं, तो कृति का ये लुक आपके लिए अच्छा ऑपशन है.
कृति खरबंदा इस येलो शेड की साड़ी में बला की खूबसूरत लग रही हैं. साड़ी पर बना खूबसूरत बॉर्डर डिटेलिंग और स्टेटमेंट नेकलेस उनके लुक को खास बना रहे हैं. अगर आप करवा चौथ पर ब्राइट कलर और ट्रेडिशनल जूलरी के साथ अपने लुक को निखारना चाहती हैं, तो कृति का ये लुक आपके लिए अच्छा ऑपशन है.
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पेस्टल पिंक साड़ी में कृति खरबंदा का लुक बेहद खूबसूरत और ग्रेसफुल लग रहा है. साड़ी पर बने शिमरिंग पैटर्न और बारीक डिटेलिंग इसे खास बना रही है. करवा चौथ पर कुछ फ्रेश और मॉर्डन पहनना चाहती हैं और लाइट कलर्स पसंद है तो ऐसा कुछ पहनने का सोच सकती हैं.
पेस्टल पिंक साड़ी में कृति खरबंदा का लुक बेहद खूबसूरत और ग्रेसफुल लग रहा है. साड़ी पर बने शिमरिंग पैटर्न और बारीक डिटेलिंग इसे खास बना रही है. करवा चौथ पर कुछ फ्रेश और मॉर्डन पहनना चाहती हैं और लाइट कलर्स पसंद है तो ऐसा कुछ पहनने का सोच सकती हैं.
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पिंक दुपट्टे के साथ लाइम ग्रीन साड़ी में कृति खरबंदा चांद सी खूबसूरत लग रही हैं. उनके हाथों की मेहंदी उनके लुक में फेस्टिव चार्म जोड़ रही है. करवा चौथ जैसे खास मौके पर अगर आप कुछ नया ट्राई करना चाहती हैं, तो यह लुक आपके लिए रहेगा.
पिंक दुपट्टे के साथ लाइम ग्रीन साड़ी में कृति खरबंदा चांद सी खूबसूरत लग रही हैं. उनके हाथों की मेहंदी उनके लुक में फेस्टिव चार्म जोड़ रही है. करवा चौथ जैसे खास मौके पर अगर आप कुछ नया ट्राई करना चाहती हैं, तो यह लुक आपके लिए रहेगा.
Published at : 28 Oct 2026 02:11 PM (IST)
Tags :
Kriti Kharbanda

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