Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडरॉबर्ट डाउनी जूनियर का इंडियन फैंस को दिवाली गिफ्ट, 'एवेंजर्स: डूम्सडे' की भारत में रिलीज डेट कर दी अनाउंस

रॉबर्ट डाउनी जूनियर का इंडियन फैंस को दिवाली गिफ्ट, 'एवेंजर्स: डूम्सडे' की भारत में रिलीज डेट कर दी अनाउंस

'एवेंजर्स: डूम्सडे' का इंतजार कर रहे भारतीय फैंस के लिए गुड न्यूज है. दरअसल मार्वल्स की इस फिल्म की भारत में रिलीज डेट अनाउंस हो गई है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 28 Oct 2026 01:42 PM (IST)
Preferred Sources

दुनियाभर के फैंस मार्वल्स की 'एवेंजर्स: डूम्सडे' के सिनेमाघरों में रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. भारत में भी फैंस इस फिल्म को लेकर बेहद एक्साइटेड हैं. वैसे 'एवेंजर्स: डूम्सडे' के थिएटर में दस्तक देने में अभी  50 दिन बचे हैं. उससे पहले हॉलीवुड सुपरस्टार मार्वल रॉबर्ट डाउनी जूनियर और क्रिस इवांस ने भारतीय दर्शकों के लिए एक खास मैसेज शेयर किया है. 

दरअसल 'एवेंजर्स: डूम्सडे' भारत के सिनेमाघरों में अमेरिका से एक दिन पहले रिलीज होने जा रही है.  इससे भारतीय दर्शकों को अमेरिका से पहले ही इस शानदार मुकाबले को देखने का मौका मिलेगा. 

एवेंजर्स: डूम्सडे की इडिया रिलीज पर आया बड़ा अपडेट
बता दें कि रॉबर्ड डाउनी जूनियर  और इवांस ने भारतीय फैंस के लिए एक वीडियो मैसेज शेयर किया है. वीडियो क्लिप में हॉलीवुड के ये दोनों सुपरस्टार्स कहते हुए नजर आते हैं, “नमस्ते भारत! दिवाली के बारे में हमें जो बात सबसे अच्छी लगती है, वह यह है कि यह एक चैप्टर के खत्म होने और दूसरे की शुरुआत का प्रतीक है... इस बारे में हम काफी कुछ जानते हैं, बस फर्क इतना है कि अंधेरे से उजाले की ओर जाने के बजाय, मुझे लगता है कि यहां मामला शायद उल्टी दिशा में जा रहा है... आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं! हम आपसे 'एवेंजर्स: डूम्सडे' में मिलेंगे... बिल्कुल!”

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Marvel India (@marvel_india)

यह वीडियो मार्वल इंडिया के ऑफिशियल अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसके साथ कैप्शन में लिखा गया है, "दिवाली अब और भी शानदार हो गई है! रॉबर्ट डाउनी जूनियर और क्रिस इवांस  के पास भारत के लिए एक खास फेस्टिव मैसेज है, और साथ ही एक धमाकेदार तोहफा भी एवेंजर्स: डूम्सडे अब भारत में एक दिन पहले, 17 दिसंबर को रिलीज होगी! यह अंग्रेज़ी, हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में रिलीज होगी. काउंटडाउन शुरू हो गया है." 

एवेंजर्स: डूम्सडे कास्ट, क्रू 
इस फिल्म का निर्देशन एंथनी और जो रूसो ने किया है; इसके निर्माता केविन फीगी, लुई डी'एस्पोसिटो और जोनाथन श्वार्ट्ज हैं. फिल्म में कई बड़े सितारे नजर आएंगे, जिनमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर, क्रिस इवांस, क्रिस हेम्सवर्थ, पेड्रो पास्कल, पॉल रड, एंथनी मैकी, फ्लोरेंस प्यू सहित कई कलाकारों ने अहम रोल निभाए हैं. ये फिल्म 17 दिसंबर को भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. 

Published at : 28 Oct 2026 01:22 PM (IST)
Tags :
Avengers: Doomsday
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'शिव के चरणों में किया खुद को समर्पित', महाकाल के दर भूमि पेडनेकर ने टेका माथा
महाकाल के दर पहुंचीं भूमि पेडनेकर, बोलीं- 'शिव के चरणों में किया खुद को समर्पित'
बॉलीवुड
50 हजार स्क्रीन्स और 100 से ज्यादा देश, बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ने आ रही है 'रामायण'
50 हजार स्क्रीन्स और 100 से ज्यादा देश, बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ने आ रही है 'रामायण'
बॉलीवुड
सूर्या की साइको-थ्रिलर 'सीन' में हैं 13 गाने और कई स्पॉयलर्स, डायरेक्टर ने किया बड़ा खुलासा
सूर्या की साइको-थ्रिलर 'सीन' में हैं 13 गाने और कई स्पॉयलर्स, डायरेक्टर ने किया बड़ा खुलासा
बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी सोनाक्षी सिन्हा की 'तू है मेरी किरण', शॉकिंग है कलेक्शन
बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी सोनाक्षी सिन्हा की 'तू है मेरी किरण', शॉकिंग है कलेक्शन
Advertisement

वीडियोज

Sansani: चाची के गहने...भतीजे की थार..गुप्त खेल का खुलासा ! Special Report। ABP News
MLC Election Results: काउंटिंग के बीच पुलिस से भिड़े सपा कार्यकर्ता | Bihar | Congress | NDA | JDU
UP MLC Election Result News: UP में इन सीटों पर BJP की जीत | Uttar Pradesh | Breaking | SP | ABP
Bharat Ki Baat: SIR संग्राम का 'दिवाली धमाका' बाकी! | Gyanesh Kumar | Supreme Court | Rahul Gandhi
Sandeep Chaudhary: CEC पर कब थमेगा घमासान? SIR का सटीक विश्लेषण!| Rahul | Akhilesh Yadav | MLC
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कमजोर पड़ रहा बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान, 3 घंटे से एक ही जगह पर है अर्नब
कमजोर पड़ रहा बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान, 3 घंटे से एक ही जगह पर है अर्नब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP MLC Election Results 2026 Live: वाराणसी में अटकी BJP की सांस! सपा कैंडिडेट 4,307 वोटों से आगे, 6 राउंड की गिनती बाकी
वाराणसी में अटकी BJP की सांस! सपा कैंडिडेट 4,307 वोटों से आगे, 6 राउंड की गिनती बाकी
इंडिया
MLC Election Winner List: MLC चुनाव की 28 सीटों में कौन, कहां जीता, पढ़ें पूरी लिस्ट
MLC Election Winner List: MLC चुनाव की 28 सीटों में कौन, कहां जीता, पढ़ें पूरी लिस्ट
बॉलीवुड
अजय देवगन की 'दृश्यम 3' का 26वें दिन भी भौकाल, जानें- 400 करोड़ से रह गई कितनी दूर
'दृश्यम 3' की नहीं थम रही रफ्तार, 26वें दिन भी दमदार हुई कमाई
क्रिकेट
ICC ने पाकिस्तानी क्रिकेटर की अक्ल ठिकाने लगा दी, इस घटिया हरकत के लिए मिली सजा
ICC ने पाकिस्तानी क्रिकेटर की अक्ल ठिकाने लगा दी, इस घटिया हरकत के लिए मिली सजा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जिस हद तक गिर सकते थे गिर गए', गोरखपुर में संजयन त्रिपाठी का वीडियो शेयर कर बोले अखिलेश
'जिस हद तक गिर सकते थे गिर गए', गोरखपुर में संजयन त्रिपाठी का वीडियो शेयर कर बोले अखिलेश
इंडिया
कांग्रेस को MLC चुनाव में लगा झटका तो BJP का राहुल गांधी पर तंज, 'बैलेट चुनाव में भी नाकाम'
कांग्रेस को MLC चुनाव में लगा झटका तो BJP का राहुल गांधी पर तंज, 'बैलेट चुनाव में भी नाकाम'
एग्रीकल्चर
साधारण आलू से ज्यादा पौष्टिक है ये बैंगनी आलू! 35 टन तक होगी पैदावार
साधारण आलू से ज्यादा पौष्टिक है ये बैंगनी आलू! 35 टन तक होगी पैदावार
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget