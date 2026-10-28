Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसिंगर सलीम मर्चेंट ने खरीदी लग्जरी प्रॉपर्टी, चुकाए 12 करोड़ रुपये से ज्यादा

सिंगर सलीम मर्चेंट ने खरीदी लग्जरी प्रॉपर्टी, चुकाए 12 करोड़ रुपये से ज्यादा

जाने-माने सिंगर और संगीतकार सलीम मर्चेंट ने मुंबई में एक लग्जरी कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदी है. इसके लिए 12 करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान किया गया.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 28 Oct 2026 02:06 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के मशहूर सिंगर और संगीतकार सलीम मर्चेंट सिर्फ अपनी गायकी और गानों से ही नहीं, बल्कि फैंस के बीच अपनी रईसी से भी सुर्खियां बटोरते हैं. करोड़ों के मालिक सलीम ने मुंबई में अब एक लग्जरी प्रॉपर्टी खरीदी है. इसके लिए उन्होंने 12 करोड़ रुपये से भी ज्यादा का भुगतान किया है.

सलीम मर्चेंट ने खरीदी लग्जरी कर्मशियल प्रॉपर्टी

CRE Matrix से मिली जानकारी के मुताबिक सलीम मर्चेंट ने ये कर्मशियल प्रॉपर्टी अकेले नहीं खरीदी है, बल्कि ये प्रॉपर्टी उन्होंने चार अन्य लोगों के साथ मिलकर खरीदी. इसमें सलीम की हिस्सेदारी 50 फीसदी है. जबकि बाकी की 50 परसेंट हिस्सेदारी अन्य चार खरीदारों की है. चारों में से हर एक के पास 12.5% ​​हिस्सेदारी है. हालांकि इन चार अन्य खरीदारों की जानकारी सामने नहीं आई है. दस्तावेजों के मुताबिक ये सौदा 7 अक्टूबर 2026 को हुआ था. इसके लिए टोटल 12.85 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया. जबकि स्टांप ड्यूटी 77.10 लाख रुपये चुकाई गई. 

लोकेशन और कारपेट एरिया

ये प्रॉपर्टी मुंबई के सांताक्रूज (वेस्ट) में तलमाकी रोड और लिंकिंग रोड के जंक्शन पर 'DLH मंगल मूर्ति' नाम की इमारत में स्थित है. इसका कारपेट एरिया 1,285 वर्ग फुट है. 710 वर्ग फुट का कारपेट एरिया फर्स्ट फ्लोर और अन्य 575 वर्ग फुट एरिया ग्राउंड फ्लोर पर स्थित है. 

कितने अमीर हैं सलीम मर्चेंट?

52 वर्षीय सलीम मर्चेंट की टोटल नेटवर्थ की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंगर और म्यूजिक कंपोजर के पास टोटल 50 से 60 करोड़ रुपये की नेटवर्थ है. वो एक गाने के लिए 10 लाख रुपये तक और एक लाइव कॉन्सर्ट के लिए 50 लाख रुपये तक चार्ज करते हैं.

सलीम मर्चेंट के चर्चित गाने

सलेम मर्चेंट अपने भाई सुलेमान के साथ कई बेहतरीन गाने दे चुके हैं. दोनों की जोड़ी इंडस्ट्री में सलीम-सुलेमान के नाम से चर्चित है. सलीम और सुलेमान ने बॉलीवुड को 'तुझ में रब दिखता है', 'ओ रे पिया', 'हौले हौले', 'चक दे इंडिया', 'आदत से मजबूर', 'ऐंवयी ऐंवयी', 'डांस पे चांस' जैसे गाने दिए हैं. इनमें से उन्होंने कुछ को संगीत दिया तो कुछ गाने लिखे भी हैं. वहीं सलीम और सुलेमान 'फैशन', 'कुर्बान', 'बैंड बाजा बारात', 'रब ने बना दी जोड़ी', 'चक दे! इंडिया' जैसी फिल्मों का संगीत भी दे चुके हैं.

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 28 Oct 2026 02:03 PM (IST)
Tags :
Salim Merchant
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Ramayana first Review Out: रणबीर की एक्टिंग ने किया इमोशनल, यश लगे दमदार, लोग, बोले- 'ब्लॉकबस्टर है ये'
'रामायण' का फर्स्ट रिव्यू आउट, रणबीर-यश की एक्टिंग पर फिदा हुए लोग, बोले- 'ब्लॉकबस्टर'
बॉलीवुड
रॉबर्ट डाउनी जूनियर का इंडियन फैंस को दिवाली गिफ्ट, 'एवेंजर्स: डूम्सडे' की भारत में रिलीज डेट कर दी अनाउंस
'एवेंजर्स: डूम्सडे' की भारत में रिलीज की डेट अनाउंस, जानें- कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक
बॉलीवुड
'शिव के चरणों में किया खुद को समर्पित', महाकाल के दर भूमि पेडनेकर ने टेका माथा
महाकाल के दर पहुंचीं भूमि पेडनेकर, बोलीं- 'शिव के चरणों में किया खुद को समर्पित'
बॉलीवुड
50 हजार स्क्रीन्स और 100 से ज्यादा देश, बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ने आ रही है 'रामायण'
50 हजार स्क्रीन्स और 100 से ज्यादा देश, बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ने आ रही है 'रामायण'
Advertisement

वीडियोज

Sansani: चाची के गहने...भतीजे की थार..गुप्त खेल का खुलासा ! Special Report। ABP News
MLC Election Results: काउंटिंग के बीच पुलिस से भिड़े सपा कार्यकर्ता | Bihar | Congress | NDA | JDU
UP MLC Election Result News: UP में इन सीटों पर BJP की जीत | Uttar Pradesh | Breaking | SP | ABP
Bharat Ki Baat: SIR संग्राम का 'दिवाली धमाका' बाकी! | Gyanesh Kumar | Supreme Court | Rahul Gandhi
Sandeep Chaudhary: CEC पर कब थमेगा घमासान? SIR का सटीक विश्लेषण!| Rahul | Akhilesh Yadav | MLC
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
हरदीप पुरी फिर जाएंगे राज्यसभा, बीजेपी ने MP से बनाया उम्मीदवार
हरदीप पुरी फिर जाएंगे राज्यसभा, बीजेपी ने MP से बनाया उम्मीदवार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP MLC Election Results 2026 Live: वाराणसी, लखनऊ में अटकी BJP की सांस! सपा कैंडिडेट 4,307 वोटों से आगे, 6 राउंड की गिनती बाकी
वाराणसी, लखनऊ में अटकी BJP की सांस! सपा कैंडिडेट 4,307 वोटों से आगे, 6 राउंड की गिनती बाकी
इंडिया
MLC Election Winner List: MLC चुनाव की 28 सीटों में कौन, कहां जीता, पढ़ें पूरी लिस्ट
MLC Election Winner List: MLC चुनाव की 28 सीटों में कौन, कहां जीता, पढ़ें पूरी लिस्ट
बॉलीवुड
अजय देवगन की 'दृश्यम 3' का 26वें दिन भी भौकाल, जानें- 400 करोड़ से रह गई कितनी दूर
'दृश्यम 3' की नहीं थम रही रफ्तार, 26वें दिन भी दमदार हुई कमाई
क्रिकेट
ICC ने पाकिस्तानी क्रिकेटर की अक्ल ठिकाने लगा दी, इस घटिया हरकत के लिए मिली सजा
ICC ने पाकिस्तानी क्रिकेटर की अक्ल ठिकाने लगा दी, इस घटिया हरकत के लिए मिली सजा
इंडिया
'Its Done Bro', कर्नाटक MLC चुनावों में बड़ी जीत के बाद BJP ने DK शिवकुमार के लिए मजे
'Its Done Bro', कर्नाटक MLC चुनावों में बड़ी जीत के बाद BJP ने DK शिवकुमार के लिए मजे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जिस हद तक गिर सकते थे गिर गए', गोरखपुर में संजयन त्रिपाठी का वीडियो शेयर कर बोले अखिलेश
'जिस हद तक गिर सकते थे गिर गए', गोरखपुर में संजयन त्रिपाठी का वीडियो शेयर कर बोले अखिलेश
एग्रीकल्चर
साधारण आलू से ज्यादा पौष्टिक है ये बैंगनी आलू! 35 टन तक होगी पैदावार
साधारण आलू से ज्यादा पौष्टिक है ये बैंगनी आलू! 35 टन तक होगी पैदावार
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget