गलती से लीक हुआ रणबीर कपूर का फोन नंबर? 'रामायण' इवेंट से वायरल हुई वीडियो

बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'रामायण' के प्रमोशन में बिजी है. रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश स्टारर फिल्म 'रामायण: राइज ऑफ ए लेजेंड' का वर्ल्ड प्रीमियर और पहली स्पेशल स्क्रीनिंग लॉस एंजिल्स में हुई है.

इसी दौरान फिल्म के इवेंट से उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें रणबीर कपूर फोन कुछ नंबर टाइप करते हुए नजर आए.

रणबीर कपूर ने फोन में टाइप किया अपना नंबर?

बता दें, रामायण में भगवान राम का किरदार निभा रहे एक्टर रणबीर कपूर हाल ही में फिल्म 'रामायण: पार्ट वन' की स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए लॉस एंजिल्स पहुंचे थे. इस दौरान उनके साथ फिल्म की को-स्टार साई पल्लवी और यश भी मौजूद थे. फिल्म की स्क्रीनिंग से जुड़े कई वीडियो सामने आए हैं, जिनमें से एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा है. इस वीडियो में रणबीर अपनी फिल्म 'ये जवानी है दीवानी' की को-स्टार पूर्णा जगन्नाथन के साथ नजर आ रहे हैं.

वीडियो में रणबीर फोन में कुछ टाइप करते नजर आते हैं. इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया पर चर्चा होने लगी कि कहीं रणबीर का फोन नंबर गलती से स्क्रीन पर तो नहीं दिख गया.

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ये वीडियो इंस्टाग्राम पर एक पैपराजी अकाउंट ने शेयर किया है, जिसके बाद ये सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया. रणबीर और पूर्णा ने फिल्म 'ये जवानी है दीवानी' में साथ काम किया था. वीडियो में रणबीर फोन में कुछ टाइप करते हैं और उसे वापस कर देते हैं. हालांकि, कैमरा दूर होने की वजह से ये साफ नहीं हो पाया है कि उन्होंने अपना असली फोन नंबर ही टाइप किया था या नहीं.

Ranbir Kapoor’s Phone Number Leaked On Camera? Video From 'Ramayana' Event Goes Viral | WATCH https://t.co/nXJxEiGn8f — ABP LIVE (@abplive) October 28, 2026

बता दें, 27 अक्टूबर को लॉस एंजिल्स के 'एकेडमी म्यूजियम ऑफ मोशन पिक्चर्स' में 'रामायण: पार्ट वन' की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई. जहां फिल्म की स्टारकास्ट ने शिरकत की. फिल्म के निर्देशक नितेश तिवारी और निर्माता नमित मल्होत्रा ​​भी वहां मौजूद थे. सभी ने रेड कार्पेट पर पोज भी दिए.

'रामायण' की रिलीज का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फिल्म दो पार्ट में बनाई गई है. इसका पहला पार्ट 5 नवंबर 2026 में रिलीज हो रहा है. वहीं, दूसरा पार्ट 2028 में आएगा. फिल्म की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई है.