Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडगलती से लीक हुआ रणबीर कपूर का फोन नंबर? 'रामायण' इवेंट से वायरल हुई वीडियो

गलती से लीक हुआ रणबीर कपूर का फोन नंबर? 'रामायण' इवेंट से वायरल हुई वीडियो

एक्टर रणबीर कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'रामायण' के प्रमोशन में बिजी है. इसी दौरान फिल्म के इवेंट से उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 28 Oct 2026 03:16 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'रामायण' के प्रमोशन में बिजी है. रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश स्टारर फिल्म 'रामायण: राइज ऑफ ए लेजेंड' का वर्ल्ड प्रीमियर और पहली स्पेशल स्क्रीनिंग लॉस एंजिल्स में हुई है.

इसी दौरान फिल्म के इवेंट से उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें रणबीर कपूर फोन कुछ नंबर टाइप करते हुए नजर आए.

रणबीर कपूर ने फोन में टाइप किया अपना नंबर?
बता दें, रामायण में भगवान राम का किरदार निभा रहे एक्टर रणबीर कपूर हाल ही में फिल्म 'रामायण: पार्ट वन' की स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए लॉस एंजिल्स पहुंचे थे. इस दौरान उनके साथ फिल्म की को-स्टार साई पल्लवी और यश भी मौजूद थे. फिल्म की स्क्रीनिंग से जुड़े कई वीडियो सामने आए हैं, जिनमें से एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा है. इस वीडियो में रणबीर अपनी फिल्म 'ये जवानी है दीवानी' की को-स्टार पूर्णा जगन्नाथन के साथ नजर आ रहे हैं.

वीडियो में रणबीर फोन में कुछ टाइप करते नजर आते हैं. इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया पर चर्चा होने लगी कि कहीं रणबीर का फोन नंबर गलती से स्क्रीन पर तो नहीं दिख गया. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Prem Sai Ponguru (@premponguru)

ये वीडियो इंस्टाग्राम पर एक पैपराजी अकाउंट ने शेयर किया है, जिसके बाद ये सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया. रणबीर और पूर्णा ने फिल्म 'ये जवानी है दीवानी' में साथ काम किया था. वीडियो में रणबीर फोन में कुछ टाइप करते हैं और उसे वापस कर देते हैं. हालांकि, कैमरा दूर होने की वजह से ये साफ नहीं हो पाया है कि उन्होंने अपना असली फोन नंबर ही टाइप किया था या नहीं.

बता दें, 27 अक्टूबर को लॉस एंजिल्स के 'एकेडमी म्यूजियम ऑफ मोशन पिक्चर्स' में 'रामायण: पार्ट वन' की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई. जहां फिल्म की स्टारकास्ट ने शिरकत की. फिल्म  के निर्देशक नितेश तिवारी और निर्माता नमित मल्होत्रा ​​भी वहां मौजूद थे. सभी ने रेड कार्पेट पर पोज भी दिए.

गलती से लीक हुआ रणबीर कपूर का फोन नंबर? 'रामायण' इवेंट से वायरल हुई वीडियो

'रामायण' की रिलीज का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फिल्म दो पार्ट में बनाई गई है. इसका पहला पार्ट 5 नवंबर 2026 में रिलीज हो रहा है. वहीं, दूसरा पार्ट 2028 में आएगा. फिल्म की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई है.

और पढ़ें

About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
Read More
Published at : 28 Oct 2026 02:38 PM (IST)
Tags :
Ranbir Kapoor
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
‘रामायण’ मचाएगी दुनियाभर में धूम, 100 देशों में 50,000 स्क्रीन्स पर होगी रिलीज
‘रामायण’ मचाएगी दुनियाभर में धूम, 100 देशों में 50,000 स्क्रीन्स पर होगी रिलीज
बॉलीवुड
रणबीर कपूर की बेटी राहा सुनती हैं अमिताभ की आवाज में हनुमान चालीसा, पत्नी आलिया संग रिश्ते पर एक्टर ने कहा ये
रणबीर कपूर की बेटी राहा सुनती हैं अमिताभ की आवाज में हनुमान चालीसा, पत्नी आलिया संग रिश्ते पर एक्टर ने कहा ये
बॉलीवुड
Ramayana first Review Out: रणबीर की एक्टिंग ने किया इमोशनल, यश लगे दमदार, लोग, बोले- 'ब्लॉकबस्टर है ये'
'रामायण' का फर्स्ट रिव्यू आउट, रणबीर-यश की एक्टिंग पर फिदा हुए लोग, बोले- 'ब्लॉकबस्टर'
बॉलीवुड
सिंगर सलीम मर्चेंट ने खरीदी लग्जरी प्रॉपर्टी, चुकाए 12 करोड़ रुपये से ज्यादा
सलीम मर्चेंट ने खरीदी लग्जरी प्रॉपर्टी, चुकाए 12 करोड़ रुपये से ज्यादा
Advertisement

वीडियोज

Sansani: चाची के गहने...भतीजे की थार..गुप्त खेल का खुलासा ! Special Report। ABP News
MLC Election Results: काउंटिंग के बीच पुलिस से भिड़े सपा कार्यकर्ता | Bihar | Congress | NDA | JDU
UP MLC Election Result News: UP में इन सीटों पर BJP की जीत | Uttar Pradesh | Breaking | SP | ABP
Bharat Ki Baat: SIR संग्राम का 'दिवाली धमाका' बाकी! | Gyanesh Kumar | Supreme Court | Rahul Gandhi
Sandeep Chaudhary: CEC पर कब थमेगा घमासान? SIR का सटीक विश्लेषण!| Rahul | Akhilesh Yadav | MLC
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJI के बारे में कमेंट पर संजय राउत की मुसीबत, SC ने व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा
CJI के बारे में कमेंट पर संजय राउत की मुसीबत, SC ने व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP MLC Election Results 2026 Live: वाराणसी, लखनऊ के नतीजों पर BJP क्या करेगी? केशव मौर्य ने दिए बड़े संकेत
वाराणसी, लखनऊ के नतीजों पर BJP क्या करेगी? केशव मौर्य ने दिए बड़े संकेत
इंडिया
MLC Election Winner List: MLC चुनाव की 28 सीटों में कौन, कहां जीता, पढ़ें पूरी लिस्ट
MLC Election Winner List: MLC चुनाव की 28 सीटों में कौन, कहां जीता, पढ़ें पूरी लिस्ट
बॉलीवुड
अजय देवगन की 'दृश्यम 3' का 26वें दिन भी भौकाल, जानें- 400 करोड़ से रह गई कितनी दूर
'दृश्यम 3' की नहीं थम रही रफ्तार, 26वें दिन भी दमदार हुई कमाई
क्रिकेट
धोनी कप्तान, वैभव-अभिषेक करेंगे ओपनिंग, अनाया बांगर ने चुनी भारत की ऑल-फॉर्मेट प्लेइंग XI
धोनी कप्तान, वैभव-अभिषेक करेंगे ओपनिंग, अनाया बांगर ने चुनी भारत की ऑल-फॉर्मेट प्लेइंग XI
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP MLC चुनाव के नतीजों पर केशव मौर्य बोले- सपा का खाता वहां खुला जहां नहीं खुलना था
UP MLC चुनाव के नतीजों पर केशव मौर्य बोले- सपा का खाता वहां खुला जहां नहीं खुलना था
इंडिया
MLC चुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा साफ, बिहार-महाराष्ट्र ही नहीं कर्नाटक में भी शून्य
MLC चुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा साफ, बिहार-महाराष्ट्र ही नहीं कर्नाटक में भी शून्य
एग्रीकल्चर
साधारण आलू से ज्यादा पौष्टिक है ये बैंगनी आलू! 35 टन तक होगी पैदावार
साधारण आलू से ज्यादा पौष्टिक है ये बैंगनी आलू! 35 टन तक होगी पैदावार
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget