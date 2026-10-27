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करवा चौथ 2026: प्रियंका-निक से कियारा-सिद्धार्थ तक, इन बॉलीवुड कपल्स पर रहेंगी सबकी नजरें
करवा चौथ 2026 पर प्रियंका-निक, कैटरीना-विक्की, कृति-पुलकित, कियारा-सिद्धार्थ और परिणीति-राघव के प्यार, शादी और त्योहार के जश्न की तस्वीरों पर फैंस की नजरें रहेंगी.
करवा चौथ पर इन बॉलीवुड कपल्स के प्यार और साथ की झलक देखने के लिए फैंस बेताब हैं. प्रियंका-निक से लेकर परिणीति-राघव तक, हर जोड़ी का त्योहार मनाने का अंदाज खास रहने वाला है.
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Published at : 27 Oct 2026 07:31 PM (IST)
Tags :Karwa Chauth
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