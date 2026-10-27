Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकरवा चौथ 2026: प्रियंका-निक से कियारा-सिद्धार्थ तक, इन बॉलीवुड कपल्स पर रहेंगी सबकी नजरें

करवा चौथ 2026: प्रियंका-निक से कियारा-सिद्धार्थ तक, इन बॉलीवुड कपल्स पर रहेंगी सबकी नजरें

करवा चौथ 2026 पर प्रियंका-निक, कैटरीना-विक्की, कृति-पुलकित, कियारा-सिद्धार्थ और परिणीति-राघव के प्यार, शादी और त्योहार के जश्न की तस्वीरों पर फैंस की नजरें रहेंगी.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 27 Oct 2026 07:31 PM (IST)
करवा चौथ 2026 पर प्रियंका-निक, कैटरीना-विक्की, कृति-पुलकित, कियारा-सिद्धार्थ और परिणीति-राघव के प्यार, शादी और त्योहार के जश्न की तस्वीरों पर फैंस की नजरें रहेंगी.

करवा चौथ पर इन बॉलीवुड कपल्स के प्यार और साथ की झलक देखने के लिए फैंस बेताब हैं. प्रियंका-निक से लेकर परिणीति-राघव तक, हर जोड़ी का त्योहार मनाने का अंदाज खास रहने वाला है.

1/7
करवा चौथ का त्यौहार जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे ही बॉलीवुड में इस दिन को लेकर फैंस के बीच बेसब्री से इंतज़ार है . इस त्यौहार पर प्यार , विश्वास और साथ की खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिलती है .
करवा चौथ का त्यौहार जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे ही बॉलीवुड में इस दिन को लेकर फैंस के बीच बेसब्री से इंतज़ार है . इस त्यौहार पर प्यार , विश्वास और साथ की खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिलती है .
2/7
प्रियंका चोपड़ा, कैटरीना कैफ और कियारा आडवाणी जैसी अभिनेत्रियों के करवा चौथ लुक और सेलिब्रेशन की झलक का फैंस को हमेशा की तरह इंतजार रहेगा. आइए, जानते हैं उन सितारों के बारे में जिनकी प्रेम कहानियां लोगों को पसंद हैं.
प्रियंका चोपड़ा, कैटरीना कैफ और कियारा आडवाणी जैसी अभिनेत्रियों के करवा चौथ लुक और सेलिब्रेशन की झलक का फैंस को हमेशा की तरह इंतजार रहेगा. आइए, जानते हैं उन सितारों के बारे में जिनकी प्रेम कहानियां लोगों को पसंद हैं.
3/7
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल भी बॉलीवुड के फेमस और पसंदीदा कपल्स में से एक हैं. इन दोनों ने दिसंबर 2021 में शादी की थी. दोनों अपनी प्राइवेट लाइफ को काफी हद तक प्राइवेट रखते हैं, लेकिन जब भी इनकी तस्वीरें सामने आती है तो दोनों एक दम चर्चा में आ जाते है करवा चौथ पर फैंस को इस जोड़ी के ट्रेडिशनल अंदाज और जश्न की तस्वीरें का इंतजार रहेगा.
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल भी बॉलीवुड के फेमस और पसंदीदा कपल्स में से एक हैं. इन दोनों ने दिसंबर 2021 में शादी की थी. दोनों अपनी प्राइवेट लाइफ को काफी हद तक प्राइवेट रखते हैं, लेकिन जब भी इनकी तस्वीरें सामने आती है तो दोनों एक दम चर्चा में आ जाते है करवा चौथ पर फैंस को इस जोड़ी के ट्रेडिशनल अंदाज और जश्न की तस्वीरें का इंतजार रहेगा.
4/7
कृति खरबंदा और पुलकित सम्राट की जोड़ी भी बॉलीवुड में अपनी केमिस्ट्री और मस्ती भरे अंदाज़ से चर्चा में रहते है . इन दोनों ने मार्च 2024 में शादी की थी. इन दोनों की मस्ती भरी तस्वीरें और प्यारी सी नोकझोंक फैंस को बहुत पसंद आती हैं. करवा चौथ पर भी इनके फैंस इन दोनों के ख़ास पलों और ट्रेडिशनल अंदाज़ की तस्वीरें देखना चाहते हैं .
कृति खरबंदा और पुलकित सम्राट की जोड़ी भी बॉलीवुड में अपनी केमिस्ट्री और मस्ती भरे अंदाज़ से चर्चा में रहते है . इन दोनों ने मार्च 2024 में शादी की थी. इन दोनों की मस्ती भरी तस्वीरें और प्यारी सी नोकझोंक फैंस को बहुत पसंद आती हैं. करवा चौथ पर भी इनके फैंस इन दोनों के ख़ास पलों और ट्रेडिशनल अंदाज़ की तस्वीरें देखना चाहते हैं .
5/7
प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की जोड़ी को लोग बहुत पसंद करते हैं. इन दोनों ने दिसंबर 2018 में शादी की थी. दोनों एक-दूसरे की संस्कृति और परंपराओं का भी सम्मान करते हैं. इनके फैंस को इन् दोनों की जोड़ी बहुत पसंद आती है और अब इस करवा चौथ पर उनके सेलिब्रेशन की तस्वीरों का इंतजार रहेगा.
प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की जोड़ी को लोग बहुत पसंद करते हैं. इन दोनों ने दिसंबर 2018 में शादी की थी. दोनों एक-दूसरे की संस्कृति और परंपराओं का भी सम्मान करते हैं. इनके फैंस को इन् दोनों की जोड़ी बहुत पसंद आती है और अब इस करवा चौथ पर उनके सेलिब्रेशन की तस्वीरों का इंतजार रहेगा.
6/7
कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की प्रेम कहानी और फिल्म 'शेरशाह' में भी इस जोड़ी को बहुत पसंद किया गया था. इन दोनों ने फरवरी 2023 में शादी की थी. इन दोनों की रोमांटिक केमिस्ट्री आज भी फैंस के बीच चर्चा में रहती है और करवा चौथ पर इन दोनों की तस्वीरों का इंतजार रहेगा.
कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की प्रेम कहानी और फिल्म 'शेरशाह' में भी इस जोड़ी को बहुत पसंद किया गया था. इन दोनों ने फरवरी 2023 में शादी की थी. इन दोनों की रोमांटिक केमिस्ट्री आज भी फैंस के बीच चर्चा में रहती है और करवा चौथ पर इन दोनों की तस्वीरों का इंतजार रहेगा.
7/7
परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने सितंबर 2023 में शादी की थी. मनोरंजन और राजनीति की दुनिया से जुड़े इस कपल की जिंदगी से जुड़ी खास बातें अक्सर चर्चा में रहती हैं. अब यह देखना होगा कि इस करवा चौथ पर दोनों अपने जश्न की कोई तस्वीरें फैंस के साथ शेयर करते हैं या नहीं. अब देखना यह होगा कि इस साल बॉलीवुड के ये सितारे अपने जश्न की कौन-सी खूबसूरत तस्वीरें फैंस के साथ शेयर करते हैं.
परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने सितंबर 2023 में शादी की थी. मनोरंजन और राजनीति की दुनिया से जुड़े इस कपल की जिंदगी से जुड़ी खास बातें अक्सर चर्चा में रहती हैं. अब यह देखना होगा कि इस करवा चौथ पर दोनों अपने जश्न की कोई तस्वीरें फैंस के साथ शेयर करते हैं या नहीं. अब देखना यह होगा कि इस साल बॉलीवुड के ये सितारे अपने जश्न की कौन-सी खूबसूरत तस्वीरें फैंस के साथ शेयर करते हैं.
Published at : 27 Oct 2026 07:31 PM (IST)
Tags :
Karwa Chauth

बॉलीवुड फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
'रामायण' के क्लैश से डरे अंशुमन झा! आगे बढ़ाई अपनी फिल्म 'लकड़बग्घा 2' की रिलीज डेट
'रामायण' से डरे अंशुमन झा! आगे बढ़ाई अपनी फिल्म 'लकड़बग्घा 2' की रिलीज
मनोरंजन
उर्फी जावेद को परेशान कर रहे सोसायटी के लोग, नहीं बनाने दे रहे रील्स, हुई तगड़ी बहसबाजी, Video
Video: उर्फी जावेद को परेशान कर रहे सोसायटी के लोग, नहीं बनाने दे रहे रील्स
मनोरंजन
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: कुणाल का नंबर ‘जय बलकारी’ नाम से सेव, पांच कारतूस की तस्वीरें डिलीट
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: कुणाल का नंबर ‘जय बलकारी’ नाम से सेव, पांच कारतूस की तस्वीरें डिलीट
मनोरंजन
200% से ज्यादा प्रॉफिट कमाया, अमिताभ की 'नमक हलाल' को पछाड़ 1982 की ब्लॉकबस्टर बनी थी ये फिल्म
200% से ज्यादा प्रॉफिट कमाया, अमिताभ की 'नमक हलाल' को पछाड़ 1982 की ब्लॉकबस्टर बनी थी ये फिल्म
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: 27 में किसके साथ 'अब्दुल', यूपी में सियासत फुल! | UP Elections | Akhilesh | Owaisi
Bihar MLC Election Result: बिहार में पहले रुझान में ही पलटी बाजी | Nitish Kumar | JDU | Anant Singh
YRKKH: Kabir को मंगेतर संग थिरकते देख चौंके Armaan-Abhira, क्या झूठे थे प्यार के सारे दावे?
Bollywood News: रश्मिका-विजय की लव स्टोरी पर बवाल, अब साइबर क्राइम पहुंचा मामला! (27.10.26)
Sansani | ABP News: No Parking का शैतान...नजरों के सामने खूनी खेल !

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी न्यूज़
एबीपी न्यूज़
वाल्मीकि जयंती: नींव के पत्थरों का सच्चा सम्मान
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मैं कभी नहीं चाहती थी कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनें', सोनिया गांधी का खुलासा
'मैं कभी नहीं चाहती थी कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनें', सोनिया गांधी का खुलासा
महाराष्ट्र
Maharashtra Vidhan Parishad Result Live: 3 सीटों पर महायुति को बढ़त, एक पर शरद पवार गुट आगे
महाराष्ट्र MLC रिजल्ट LIVE: 3 सीटों पर महायुति को बढ़त, एक पर शरद पवार गुट आगे
इंडिया
तूफान 'अर्नब' का विकराल रूप: इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, किसानों के लिए एडवाइजरी
तूफान 'अर्नब' का विकराल रूप: इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, किसानों के लिए एडवाइजरी
क्रिकेट
तूफानी पारी के बाद अभिषेक शर्मा का चौंकाने वाला बयान, कोच को दिया क्रेडिट 
तूफानी पारी के बाद अभिषेक शर्मा का चौंकाने वाला बयान, कोच को दिया क्रेडिट 
बॉलीवुड
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: कुणाल का नंबर ‘जय बलकारी’ नाम से सेव, पांच कारतूस की तस्वीरें डिलीट
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: कुणाल का नंबर ‘जय बलकारी’ नाम से सेव, पांच कारतूस की तस्वीरें डिलीट
इंडिया
कहां कितने वोट कटे? खरगे ने 13 राज्यों की जारी कर दी लिस्ट, पूछा- CEC को क्यों बचा रहे?
कहां कितने वोट कटे? खरगे ने 13 राज्यों की जारी कर दी लिस्ट, पूछा- CEC को क्यों बचा रहे?
कार
Land Rover Defender की कीमत में 34 लाख की भारी कटौती, जानें वजह
Land Rover Defender की कीमत में 34 लाख की भारी कटौती, जानें वजह
Home Tips
Gas Stove Safety: गैस पर उफन गया है दूध या पानी? तुरंत चूल्हा जलाने की न करें भूल
गैस पर उफन गया है दूध या पानी? तुरंत चूल्हा जलाने की न करें भूल
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget