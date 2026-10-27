करवा चौथ 2026: प्रियंका-निक से कियारा-सिद्धार्थ तक, इन बॉलीवुड कपल्स पर रहेंगी सबकी नजरें

परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने सितंबर 2023 में शादी की थी. मनोरंजन और राजनीति की दुनिया से जुड़े इस कपल की जिंदगी से जुड़ी खास बातें अक्सर चर्चा में रहती हैं. अब यह देखना होगा कि इस करवा चौथ पर दोनों अपने जश्न की कोई तस्वीरें फैंस के साथ शेयर करते हैं या नहीं. अब देखना यह होगा कि इस साल बॉलीवुड के ये सितारे अपने जश्न की कौन-सी खूबसूरत तस्वीरें फैंस के साथ शेयर करते हैं.