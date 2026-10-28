UP MLC चुनाव के नतीजों पर केशव मौर्य बोले- सपा का खाता वहां खुला जहां नहीं खुलना था

उत्तर प्रदेश में विधान परिषद् की 11 सीटों पर मतगणना के बीच राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया है. समाचार एजेंसी ANI के अनुसार डिप्टी सीएम से सवाल किया गया- भारतीय जनता पार्टी पांच सीटों पे जीत हासिल कर चुकी है एमएलसी चुनाव में और 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुई है. दो सीटों पर समाजवादी पार्टी है. आप इसे कैसे देखते हैं?

इस पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि एमएलसी चुनाव बहुत योग्य और शिक्षित लोगों के मताधिकार के आधार पर होता है. भारतीय जनता पार्टी ने अपना पिछला प्रदर्शन दोहराया है. हम लोग और अधिक सीटें जीतने की अपेक्षा कर रहे थे, लेकिन उतनी सीटें नहीं मिल पाई हैं.

मौर्य ने कहा कि इसे भी देखेंगे कि समाजवादी पार्टी का खाता वहां कैसे खुल गया, जहां नहीं खुलना चाहिए था. इस पर विचार करेंगे और आगे जब चुनाव होंगे तो उनमें बीजेपी फिर से जीते, इसके लिए कोशिश करेंगे.

डिप्टी सीएम ने सपा के आरोपों पर कहा कि धांधली होती तो सपा खाता नहीं खोल पाती, हम जनता के जनादेश का सम्मान करते हैं. 2027 चुनाव में बीजेपी का कमल खिलेगा.

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अभी किन सीटों कौन कौन जीता?

बता दें बीजेपी, बड़ी मशक्कत से गोरखपुर-फैजाबाद क्षेत्र पर आगे है तो वहीं वाराणसी की एक सीट पर सपा के लाल बिहारी यादव जीत गए हैं और दूसरी पर आशुतोष सिन्हा आगे हैं.

राज्य निर्वाचन अधिकारी ने 28 अक्टूबर, बुधवार को बताया कि घोषित परिणामों के अनुसार, मेरठ स्नातक क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के दिनेश कुमार गोयल, लखनऊ शिक्षक क्षेत्र से BJP के उमेश द्विवेदी, वाराणसी शिक्षक क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के लाल बिहारी यादव, आगरा शिक्षक क्षेत्र से सपा के डॉ. आकाश अग्रवाल, मेरठ शिक्षक क्षेत्र से BJP के श्री चंद शर्मा और बरेली-मुरादाबाद शिक्षक क्षेत्र से BJP के डॉ. हरि सिंह ढिल्लो ने जीत हासिल की है.