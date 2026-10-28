Ramayana first Review Out: रणबीर की एक्टिंग ने किया इमोशनल, यश लगे दमदार, लोग, बोले- 'ब्लॉकबस्टर है ये'
Ramayana Part 1 first Review Out: रणबीर कपूर की रामायण का फर्स्ट रिव्यू आ गया है. लोग इस फिल्म की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं और इसे ब्लॉकबस्टर करार दे रहे हैं.
रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी सहित कई कलाकारों से सजी फिल्म 'रामायण' का प्रीमियर 27 अक्टूबर को लॉस एंजिल्स में हुआ. ग्रैंड प्रीमियर के बाद, नितेश तिवारी निर्देशित इंडियन एपिक को लेकर शुरुआती रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं. कई लोगों ने इसके ग्रैंड स्केल, विजुअल्स और स्टारकास्ट की एक्टिंग की काफी तारीफ की है और इसकी तुलना कई अन्य फिल्मों से की जा रही है.
'लॉर्ड ऑफ द रिंग्स' भी इसके सामने कुछ नहीं है
लॉस एंजिल्स प्रीमियर में फिल्म देखने के बाद एक कंटेंट क्रिएटर ने फिल्म का फर्स्ट रिव्यू शेयर किया. उन्होंने इसे 'लॉर्ड ऑफ द रिंग्स' से कंपेयर किया और कहा कि यह एक ऐसा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है, जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था. उन्होंने कहा, "सिनेमैटिक दुनिया में 'रामायण' जैसा कुछ नहीं है. 'लॉर्ड ऑफ द रिंग्स' की पहली फिल्म आने के बाद से मुझे ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं हुआ. यह फिल्म बहुत ग्रैंड और शानदार है. राम का किरदार... सच में कमाल का है.
फिल्म के आखिर में जो सस्पेंस (क्लिफहैंगर) है... जब फिल्म खत्म हुई तो मेरे मुंह से 'नहीं' निकल गया, क्योंकि इस फिल्म का दूसरा पार्ट भी आने वाला है. अगर किसी फिल्म से इसकी तुलना की जा सकती है, तो वह 'लॉर्ड ऑफ द रिंग्स' है, लेकिन वह भी इसके सामने कुछ नहीं है. यह 3 घंटे की एक बहुत बड़ी फिल्म है।. मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मैंने अभी क्या देखा है."
#Ramayana First REVIEW Out…!! A BLOCKBUSTER VERDICT from the first audience : “There’s nothing like this. The closest comparison is #LordOfTheRings, but even that doesn’t compare. https://t.co/9RYWq0NUnY— Rangasthalam (@RangasthalamIN) October 28, 2026
'रणबीर कपूर शानदार, यश जबरदस्त '
एक और दर्शक ने रणबीर कपूर और यश की एक्टिंग की खूब तारीफ की है और फिल्म को शानदार बताया, दर्शक ने लिखा, "रामायण राइज ऑफ ए लीजेंड' शानदार थी! इसके विजुअल्स, डांस, म्यूजिक और एक्शन - सब कुछ बहुत ग्रैंड थे. रणबीर कपूर शानदार थे, यश मैग्नेटिक थे. यह इस साल के सबसे बेहतरीन सिनेमैटिक एक्सपीरियंस में से एक है. एक भव्य नजारा!"
Ramayana Rise of a Legend was spectacular! The visuals, the dances, the music, the action were all colossal. Ranbir Kapoor was sublime, Yash was magnetic. One of this year’s most immersive cinematic experiences. A grand spectacle! #Ramayana https://t.co/MAw7rNaqS1— Rama's Screen (@RamasScreen) October 28, 2026
'ब्लॉकबस्टर होना तय'
एक और यूज़र ने लिखा, "अगले हफ़्ते तो तहलका मचने वाला है. ब्लॉकबस्टर होना तय है! सच में, हर किसी ने बहुत बढ़िया काम किया है. उन दो NRI लोगों को अगले हफ़्ते एक दर्जन बर्नोल और जेलुसिल खरीदनी पड़ेंगी."
It’s going to be rampage next week. Blockbuster guarantee! Literally everyone has done a great job. Those two NRIs will need to buy a dozen Burnols and Gelusil’s next week. #Ramayana— Civic Hypocrisy of Mitilesha (East Bengaluru) (@CivicHypocrisy) October 28, 2026
रणबीर की एक्टिंग ने किया इमोशनल
रणबीर कपूर की एक्टिंग की तारीफ करते हुए, एक अन्य यूजर ने लिखा, "रामायण ने पश्चिमी दर्शकों को भावुक कर दिया. रणबीर कपूर वाकई बहुत टैलेंटेड, उन्हें देखकर आंखों में आँसू आ गए. हम जीत गए दोस्तों!!! रामायण"
Ramayana made western audience EMOTIONAL 🥹 “Ranbir Kapoor is some serious talent, Moved into tears” We won guys !!! #Ramayana https://t.co/z3SqtZqfyz— KBP Reviews🏹 (@KshitizCritic) October 28, 2026
कई और ने भी 'रामायण' की खूब तारीफ की है
#Ramayana Inside reports __🔥🔥🔥🔥🔥❤️🔥❤️🔥❤️🔥 Positive reveiws everywhere ❤️🔥❤️🔥 Diwali class winner 🏆 #Ramayana Congratulations @TheNameIsYash & #Ramayana team https://t.co/SvFW4dFbUl— Raja_Ajithianᴬᴷ (@Raja_AKVerse_07) October 28, 2026
EXCLUSIVE :- MAD MAD and ABSOLUTELY OUT OF THE WORLD REPORTS & REACTIONS pouring in from the LOS ANGELES SCREENING of #Ramayana which just got over 🔥🤯 According to them these Scenes are the BIGGEST HIGHLIGHTS which may bring #Oscars and can make India Proud :- 1. Lord Rama Vanvas going scene where everyone in theatre Cried ! 2. The Raavan - Jatayu Fight sequence in IMAX had everyone clapping and it was so Wild that they have not seen any Hollywood VFX - CGI ever. 3. The World Building of Lanka and Ayodhya plus the Music of #ArRahaman & #HansZimmer deserve Oscar. 4. The ACTING of #Yash & #RanbirKapoor made everyone go CRAZY. 5. The CLIFFHANGER at the End is being discussed which shocked them which introduces #SunnyDeol as Hanuman ji! SPEECHLESS- SPEECHLESS - SPEECHLESS. What have you created #NiteshTiwari & #NamitMalhotra? 🤔😭— CineHub (@Its_CineHub) October 28, 2026
#RAMAYANA — EPIC SCALE, MIXED EXECUTION ✅ Grand visuals and massive scale ✅ Yash as Ravana steals the spotlight ❌ Weak music and missing divine aura ❌ Slow second half and flat storytelling ❌ Cartoonish asuras and underwhelming action ❌ Emotional depth falls short A SPECTACLE THAT LOOKS HUGE BUT DOESN’T ALWAYS FEEL EPIC 👀 The ambition is undeniable, but the execution reportedly falls short of the hype. #Ramayana #RanbirKapoor #Yash https://t.co/oGqba8woGe— ft.uea_v (@ftnewsdaily) October 28, 2026
'रामायण' के बारे में
'रामायण' को 4 हजार करोड़ रुपये के बहुत बड़े बजट में बनाया गया है. इस फिल्म को नमित मल्होत्रा और यश ने प्रोड्यूस किया है जबकि नितेश तिवारी ने इसे निर्देशित किया है. फिलम में रणबीर ने भगवान राम, यश ने रावण और साई पल्लवी ने माता सीता का किरदार निभाया है. फिल्म में सना देओल, रवि दुबे, अरुण गोविल, लारा दत्ता सहित कई कलाकारों ने अहम भूमिकाएं निभाई हैं.
यह फिल्म दो भागों में रिलीज होगी. पहला पार्ट दिवाली से पहले 5 नवंबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलाज होने के लिए तैयार है, जबकि दूसरा भाग दिवाली 2027 में आ सकता है हालांकि रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि दूसरे पार्ट की रिलीज 2028 तक टाल दी गई है. लेकिन मेकर्स ने अभी इसे लेकर कुछ भी कंफर्म नहीं किया है.