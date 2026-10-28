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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCJI के बारे में कमेंट पर संजय राउत की मुसीबत, SC ने व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा

CJI के बारे में कमेंट पर संजय राउत की मुसीबत, SC ने व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा

शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत की मुसीबत बढ़ गई है. सीजेआई के बारे में कमेंट करना उन्हें भारी पड़ गया है. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा है.

Written By : निपुण सहगल |  Updated at : 28 Oct 2026 03:04 PM (IST)
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शिवसेना यूबीटी संजय राउत की मुसीबत बढ़ गई हैं. चीफ जस्टिस सूर्यकांत के बारे में विवादित कमेंट करना उन्हें भारी पड़ गया है. सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है. 17 नवंबर को इस मामले में सुनवाई होगी.

विवादित बयान मामले में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने अवमानना याचिका दाखिल की है. SCBA ने पत्रकार निखिल वागले के खिलाफ भी याचिका दाखिल की है. कोर्ट ने वागले को 17 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने का निर्देश दिया है.

व्यक्तिगत रूप से तलब किया

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राउत और वागले को नोटिस जारी किया था. वागले ने माफीनामा दाखिल किया है. उनकी तरफ से सुनवाई में आज वकील भी पेश हुए. संजय राउत का जवाब और उनके वकील का वकालतनामा रिकॉर्ड पर नहीं था इसलिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से तलब किया गया है.

क्या है मामला
संजय राउत ने चुनाव आयोग के काम और एसआईआर के मुद्दे पर इंडिया ब्लॉत के नेताओं से मिलने से सीजेआई सूर्यकांत के मिलने से इनकार करने पर आलोचना की थी. उन्होंने सीजेआई पर आरोप लगाया था कि जज राजनीतिक हस्तियों के साथ लंदन में बैडमिंटन खेलते हैं और राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल होते हैं. जिसके बाद अटॉर्नी जनरल ने साफ किया था कि वो तस्वीर लंदन की नहीं है बल्कि दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम की थी.

बता दें ये याचिका बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय ने सुप्रीम कोर्ट में आपराधिक अवमानना ​​दायर की थी. सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमालिया बागची की पीठ ने इस याचिता पर कहा था कि संस्थानों पर ऐसे हमले अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण हैं और पूछा है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए.

सुप्रीम कोर्ट ने पहले दोनों को व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं होने की छूट दी थी लेकिन अब राउत को 17 नवंबर को पेश होने के लिए नोटिस दिया है.

ये भी पढ़ें: हरदीप पुरी फिर जाएंगे राज्यसभा, मंत्री पद जाने की अटकलों पर लगा विराम

About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
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Published at : 28 Oct 2026 02:50 PM (IST)
Tags :
SUPREME COURT SANJAY RAUT CJI Surya Kant
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