इन दिनों सिनेमाघरों में बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की कई फ़िल्में सिनेमाघरों में दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए मौजूद हैं. इन सभी फिल्मों के लिए गुरुवार का दिन बॉक्स ऑफिस पर मिला-जुला रहा. जहां कुछ फिल्मों ने ठीक-ठाक कारोबार किया तो वहीं कुछ की कमाई में गिरावट देखी गई. चलिए यहां जानते हैं गुरुवार को नई रिलीज ओजी, जॉली एलएलबी 3 से लेकर निशानची, मिराई, डेमन स्लेयर सहित सभी फिल्मों में से किसने अच्छी कमाई की है.

'दे कॉल हिम ओजी' ने गुरुवार को कितना किया कलेक्शन?

पवन कल्याण ने गुरुवार को अपनी मच अवेटेड फिल्म, "दे कॉल हिम ओजी", से बड़े पर्दे पर कमबैक किया. इस एक्शन थ्रिलर, से बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी ने तेलुगु सिनेमा में डेब्यू किया है. अक्षय कुमार की जॉली एलएलबी 3 के आगे "दे कॉल हिम ओजी" को रिलीज के पहले दिन दर्शकों से शानदार रिस्पॉन्स मिला. इसी के साथ इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बंपर शुरुआत की है.

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक "दे कॉल हिम ओजी" ने पहले दिन 90.25 करोड़ के कलेक्शन के साथ ओपनिंग की है.

हालांकि ये शुरुआती आंकड़े हैं इनमें ऑफिशियल डाटा आने के बाद थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है.

जॉली एलएलबी 3 ने गुरुवार को कितना किया कलेक्शन

अक्षय कुमार और अरशद वारसी स्टारर 'जॉली एलएलबी 3' 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी इस फलि मकी कमाई में वीकडेज में गिरावट आई है. बावजूद इसके ये दर्शकों को थिएटर्स में खींचने में कामयाब हो रही है. बता दें कि सोमवार को इस फिल्म ने 5.5 करोड़ कमाए थे. वहीं मंगलवार को इसने 6.5 करोड़ रुपये कमाए, जबकि बुधवार को इसका कलेक्शन 4.5 करोड़ रुपये रहा.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'जॉली एलएलबी 3' ने रिलीज के 7वें दिन यानी गुरुवार को 3.50 करोड़ का कलेक्शन किया है.

इसी के साथ 'जॉली एलएलबी 3' की 7 दिनों की कुल कमाई 73.50 करोड़ रुपये हो गई है.

मिराई ने गुरुवार को कितना किया कलेक्शन?

तेजा सज्जा स्टारर मिराई 11 सितंबर को रिलीज़ हुई थी. इस तेलुगु फिल्म 13 करोड़ रुपये से शुरुआत की थी और इसके पहले हफ्ते का कारोबार 65.1 करोड़ रुपये रहा था. इसके बाद इसने दूसरे सोमवार को 1.8 करोड़ कमाए. फिर 12वें दिन यानी दूसरे मंगलवार को इसने 1.75 करोड़ और दूसरे बुधवार को इसकी कमाई 1.5 करोड़ रुपये रही.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक मिराई ने रिलीज के 14वें दन यानी दूसरे गुरुवार को 36 लाख का कलेक्शन किया है.

इसी के साथ मिराई की 14 दिनों की कुल कमाई अब 84.41 करोड़ रुपये हो गई है.

लोकाह चैप्टर 1 चंद्रा ने पांचवें गुरुवार कितना किया कलेक्शन?

डोमिनिक अरुण की 'लोकाह: चैप्टर 1 - चंद्रा' ने अपनी रिलीज़ के बाद से बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म किया है. फिल्मम में कल्याणी प्रियदर्शन ने लीड रोल निभाया है. दिलचस्प बात ये है कि इस फिल्म ने सिनेमाघरों में चार हफ्ते पूरे कर लिए हैं और ये अब भी कमाई कर रही है. बता दें कि 'लोकाह: चैप्टर 1 - चंद्रा' ने पहले हफ्ते में 54.7 करोड़ कमाए थे. फिर दूसरे हफ्ते में इसने 47 करोड़ रुपये और तीसरे हफ्ते में 27.1 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. इसके बाद फिल्म ने चौथे हफ्ते में 141.30 करोड़ का कलेक्शन किया है.