हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडTheatre Releases This Week: धाकड़ फिल्मों की दहाड़ से गूंजेगा बॉक्स ऑफिस, थिएटर में रिलीज होंगी 'होमबाउंड', OG समेत ये मूवीज

Theatre Releases This Week: धाकड़ फिल्मों की दहाड़ से गूंजेगा बॉक्स ऑफिस, थिएटर में रिलीज होंगी 'होमबाउंड', OG समेत ये मूवीज

Theatre Releases This Week: इस वीक थिएटर में एक से बढ़कर एक फिल्में रिलीज होने वाली हैं. ऐसे में बॉक्स ऑफिस पर महासंग्राम देखने को मिलेगा. हिंदी, साउथ और एनिमेटेड फिल्म के बीच क्लैश होगा.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 22 Sep 2025 04:02 PM (IST)

सितंबर के आखिरी हफ्ते में सिनेमाघर फुल रहने वाले हैं. इस फ्राइडे हिंदी, साउथ से लेकर एनिमेटेड फिल्में एक साथ बॉक्स ऑफिस पर टकराने वाली हैं. इतना ही नहीं, दर्शक इस हफ्ते थिएटर्स में हॉरर, रोमांस, एक्शन के साथ-साथ कॉमेडी फिल्में तक देख पाएंगे. जाह्नवी कपूर की 'होमबाउंड' से लेकर पवन कल्याण की 'ओजी' तक सितंबर के आखिरी वीक में बड़े पर्दे पर दस्तक देने के लिए तैयार है.

ओजी

  • पवन कल्याण की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'ओजी' (They Call Me OG) 25 सितंबर 2025 को रिलीज हो रही है.
  • इस तेलुगु गैंगस्टर-एक्शन फिल्म को सुजीत ने डायरेक्ट किया है.
  • 'ओजी' में इमरान हाशमी विलेन अवतार (ओमी) में दिखाई देने वाले हैं.
  • प्रियंका अरुल मोहन, अर्जुन दास, प्रकाश राज, सुभलेखा सुधाकर, राव रमेश और श्रिया रेड्डी भी फिल्म का हिस्सा हैं.

होमबाउंड 

  • धर्मा प्रोडक्शंस की अगली फिल्म 'होमबाउंड' ने रिलीज से पहले ही कई अचीवमेंट्स हासिल कर लिए हैं.
  • 'होमबाउंड' को भारत की तरफ से ऑस्कर के लिए ऑफिशियल एंट्री मिली है.
  • अब ये फिल्म 26 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है.
  • 'होमबाउंड' में जाह्नवी कपूर, ईशान खट्टर और विशाल जेठवा लीड रोल में हैं.

करम

  • मलयालम एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'करम' भी ओजी के साथ 25 सितंबर को बड़े पर्दे पर आ रही है.
  • नोबल बाबू थॉमस स्टारर इस फिल्म को विनीत श्रीनिवासन ने डायरेक्ट किया है.
  • 'करम' में ऑड्रे मिरियम हेनेस्ट, रेशमा सेबेस्टियन, मनोज के जयन, जॉनी एंटनी और बाबूराज भी नजर आएंगे.

तू मेरी पूरी कहानी

  • विक्रम भट्ट की रोमांटिक फिल्म 'तू मेरी पूरी कहानी' 25 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी.
  • तिग्मांशु धूलिया और हिरानिया ओझा स्टारर इस फिल्म को सुहरिता दास ने डायरेक्ट किया है.
  • 'तू मेरी पूरी कहानी' में जूही बब्बर, अरहान पटेल और शम्मी दुहान जैसे कलाकार भी अहम रोल में हैं.

चेनसॉ मैन- द मूवी: रेज आर्क

  • 'चेनसॉ मैन- द मूवी: रेज आर्क' एक हॉरर-एडवेंचर एनिमी फिल्म है.
  • ये फिल्म भी 26 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है.
दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read
Published at : 22 Sep 2025 03:58 PM (IST)
