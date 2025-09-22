एक्सप्लोरर
Theatre Releases This Week: धाकड़ फिल्मों की दहाड़ से गूंजेगा बॉक्स ऑफिस, थिएटर में रिलीज होंगी 'होमबाउंड', OG समेत ये मूवीज
Theatre Releases This Week: इस वीक थिएटर में एक से बढ़कर एक फिल्में रिलीज होने वाली हैं. ऐसे में बॉक्स ऑफिस पर महासंग्राम देखने को मिलेगा. हिंदी, साउथ और एनिमेटेड फिल्म के बीच क्लैश होगा.
सितंबर के आखिरी हफ्ते में सिनेमाघर फुल रहने वाले हैं. इस फ्राइडे हिंदी, साउथ से लेकर एनिमेटेड फिल्में एक साथ बॉक्स ऑफिस पर टकराने वाली हैं. इतना ही नहीं, दर्शक इस हफ्ते थिएटर्स में हॉरर, रोमांस, एक्शन के साथ-साथ कॉमेडी फिल्में तक देख पाएंगे. जाह्नवी कपूर की 'होमबाउंड' से लेकर पवन कल्याण की 'ओजी' तक सितंबर के आखिरी वीक में बड़े पर्दे पर दस्तक देने के लिए तैयार है.
ओजी
- पवन कल्याण की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'ओजी' (They Call Me OG) 25 सितंबर 2025 को रिलीज हो रही है.
- इस तेलुगु गैंगस्टर-एक्शन फिल्म को सुजीत ने डायरेक्ट किया है.
- 'ओजी' में इमरान हाशमी विलेन अवतार (ओमी) में दिखाई देने वाले हैं.
- प्रियंका अरुल मोहन, अर्जुन दास, प्रकाश राज, सुभलेखा सुधाकर, राव रमेश और श्रिया रेड्डी भी फिल्म का हिस्सा हैं.
होमबाउंड
- धर्मा प्रोडक्शंस की अगली फिल्म 'होमबाउंड' ने रिलीज से पहले ही कई अचीवमेंट्स हासिल कर लिए हैं.
- 'होमबाउंड' को भारत की तरफ से ऑस्कर के लिए ऑफिशियल एंट्री मिली है.
- अब ये फिल्म 26 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है.
- 'होमबाउंड' में जाह्नवी कपूर, ईशान खट्टर और विशाल जेठवा लीड रोल में हैं.
करम
- मलयालम एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'करम' भी ओजी के साथ 25 सितंबर को बड़े पर्दे पर आ रही है.
- नोबल बाबू थॉमस स्टारर इस फिल्म को विनीत श्रीनिवासन ने डायरेक्ट किया है.
- 'करम' में ऑड्रे मिरियम हेनेस्ट, रेशमा सेबेस्टियन, मनोज के जयन, जॉनी एंटनी और बाबूराज भी नजर आएंगे.
तू मेरी पूरी कहानी
- विक्रम भट्ट की रोमांटिक फिल्म 'तू मेरी पूरी कहानी' 25 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी.
- तिग्मांशु धूलिया और हिरानिया ओझा स्टारर इस फिल्म को सुहरिता दास ने डायरेक्ट किया है.
- 'तू मेरी पूरी कहानी' में जूही बब्बर, अरहान पटेल और शम्मी दुहान जैसे कलाकार भी अहम रोल में हैं.
चेनसॉ मैन- द मूवी: रेज आर्क
- 'चेनसॉ मैन- द मूवी: रेज आर्क' एक हॉरर-एडवेंचर एनिमी फिल्म है.
- ये फिल्म भी 26 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, मनोरंजन और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
Source: IOCL