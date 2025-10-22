हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडThamma Worldwide Collection: 'थामा' ने वर्ल्डवाइड 'सैयारा' को पटका, इन 3 फिल्मों का रिकॉर्ड भी किया चकनाचूर

Thamma Worldwide Box Office Collection: 'थामा' थिएटर्स में दर्शकों का दिल जीत रही है. भारत के साथ-साथ फिल्म वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर भी रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग करने में कामयाब हुई है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 22 Oct 2025 05:56 PM (IST)
मैडॉक हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स की नई रिलीज फिल्म 'थामा' बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है. फिल्म ना सिर्फ भारतीय बॉक्स ऑफिस पर बल्कि वर्ल्डवाइड भी धुआंधार कमाई कर रही है. पहले दिन ही 'थामा' ने दुनिया भर में शानदार कलेक्शन करके ब्लॉकबस्टर फिल्म 'सैयारा' का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. वहीं आयुष्मान खुराना की फिल्म ने 3 और हॉरर-कॉमेडी फिल्मों को शिकस्त दे दी है.

'थामा' के प्रोडक्शन हाउस के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन भारत में 25.11 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था. वहीं अब सैकनिल्क ने फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन भी जारी कर दिया है. जिसके मुताबिक आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 30.75 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली है. 

'थामा' ने 'सैयारा' के ओपनिंग डे कलेक्शन को पछाड़ा
'थामा' ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 'सैयारा' के ओपनिंग कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है. अहान पांडे और अनीत पड्डा स्टारर ये रोमांटिक फिल्म 2025 की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म है. 'सैयारा' ने रिलीज के पहले दिन वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर कुल 30 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था. अब 'थामा' ने इस आंकड़े को पीछे छोड़ दिया है.

'थामा' ने तोड़े तीन फिल्मों के रिकॉर्ड
इतना ही नहीं, 'थामा' ने मैडॉक फिल्म्स की तीन बड़ी फिल्मों के वर्ल्डवाइड ओपनिंग कलेक्शन को भी मात दे दी है. 'थामा' ने 'मुंज्या' (5 करोड़), 'भेड़िया' (12 करोड़) और स्त्री (10 करोड़) के ओपनिंग कलेक्शन को बीट कर दिया है. हालांकि 'थामा' मैडॉक फिल्म्स की फिल्म 'छावा' (47 करोड़) और 'स्त्री 2' (80 करोड़) के वर्ल्डवाइड ओपनिंग कलेक्शन को शिकस्त देने में नाकाम रही. 

'थामा' की स्टार कास्ट और बजट
कोइमोई की रिपोर्ट के मुताबिक 'थामा' का बजट 140 करोड़ रुपए है. फिल्म में आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना लीड रोल में दिखाई दिए हैं. नवाजुद्दीन सिद्दीकी, परेश रावल और सत्यराज भी अहम रोल में हैं. इसके अलावा फिल्म में वरुण धवन, अभिषेक बनर्जी और नोरा फतेही का शानदार कैमियो भी है. 'थामा' को मुंज्या फेम डायरेक्टर आदित्य सरपोटदार ने डायरेक्ट किया है. 

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 22 Oct 2025 05:43 PM (IST)
Saiyaara Thamma Thamma Worldwide Box Office Collection Thamma Worldwide Collection
