मैडॉक हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स की नई रिलीज फिल्म 'थामा' बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है. फिल्म ना सिर्फ भारतीय बॉक्स ऑफिस पर बल्कि वर्ल्डवाइड भी धुआंधार कमाई कर रही है. पहले दिन ही 'थामा' ने दुनिया भर में शानदार कलेक्शन करके ब्लॉकबस्टर फिल्म 'सैयारा' का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. वहीं आयुष्मान खुराना की फिल्म ने 3 और हॉरर-कॉमेडी फिल्मों को शिकस्त दे दी है.

'थामा' के प्रोडक्शन हाउस के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन भारत में 25.11 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था. वहीं अब सैकनिल्क ने फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन भी जारी कर दिया है. जिसके मुताबिक आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 30.75 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली है.

'थामा' ने 'सैयारा' के ओपनिंग डे कलेक्शन को पछाड़ा

'थामा' ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 'सैयारा' के ओपनिंग कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है. अहान पांडे और अनीत पड्डा स्टारर ये रोमांटिक फिल्म 2025 की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म है. 'सैयारा' ने रिलीज के पहले दिन वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर कुल 30 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था. अब 'थामा' ने इस आंकड़े को पीछे छोड़ दिया है.

'थामा' ने तोड़े तीन फिल्मों के रिकॉर्ड

इतना ही नहीं, 'थामा' ने मैडॉक फिल्म्स की तीन बड़ी फिल्मों के वर्ल्डवाइड ओपनिंग कलेक्शन को भी मात दे दी है. 'थामा' ने 'मुंज्या' (5 करोड़), 'भेड़िया' (12 करोड़) और स्त्री (10 करोड़) के ओपनिंग कलेक्शन को बीट कर दिया है. हालांकि 'थामा' मैडॉक फिल्म्स की फिल्म 'छावा' (47 करोड़) और 'स्त्री 2' (80 करोड़) के वर्ल्डवाइड ओपनिंग कलेक्शन को शिकस्त देने में नाकाम रही.

'थामा' की स्टार कास्ट और बजट

कोइमोई की रिपोर्ट के मुताबिक 'थामा' का बजट 140 करोड़ रुपए है. फिल्म में आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना लीड रोल में दिखाई दिए हैं. नवाजुद्दीन सिद्दीकी, परेश रावल और सत्यराज भी अहम रोल में हैं. इसके अलावा फिल्म में वरुण धवन, अभिषेक बनर्जी और नोरा फतेही का शानदार कैमियो भी है. 'थामा' को मुंज्या फेम डायरेक्टर आदित्य सरपोटदार ने डायरेक्ट किया है.