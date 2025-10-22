हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडप्रेग्नेंट हैं रणदीप हुड्डा की बीवी लिन लैशराम? दिवाली फोटोज देख फैंस बोले- 'गुड न्यूज आने वाली है'

प्रेग्नेंट हैं रणदीप हुड्डा की बीवी लिन लैशराम? दिवाली फोटोज देख फैंस बोले- 'गुड न्यूज आने वाली है'

Randeep Hooda-Lin Laishram Pregnancy: रणदीप हुड्डा और लिन लैशराम की दिवाली सेलिब्रेशन की तस्वीरें गुड न्यूज की तरफ इशारा कर रही हैं. दरअसल फैंस को लगता है कि लिन प्रेग्नेंट हैं.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 22 Oct 2025 05:22 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा ने 29 नवंबर 2023 को अपनी लॉन्ग टाइम पार्टनर लिन लैशराम से शादी की थी. अब ऐसा लग रहा है कि शादी के दो साल बाद कपल पहली बार पेरेंट्स बनने जा रहा है. दरअसल रणदीप और लिन ने सोशल मीडिया पर हाल ही में अपने दिवाली सेलिब्रेशन की फोटोज शेयर की थीं. इनमें फैंस ने लिन का बेबी बंप नोटिस किया और अब वो कयास लगा रहे हैं कि लिन प्रेग्नेंट हैं.

रणदीप हुड्डा और लिन लैशराम ने इंस्टाग्राम पर दिवाली सेलिब्रेशन की तस्वीरें पोस्ट की थीं. इन एक्टर पिंक कलर का कुर्ता पहने खूब जच रहे थे. वहीं उनकी वाइफ लिन लैशराम ने ट्विंनिंग करते हुए पिंक कलर की बनारसी साड़ी पहनी थी. अपने लुक को लिन ने पर्ल नेकलेस, माथे पर बिंदी और खुले बालों के साथ पूरा किया था.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lin Laishram (@linlaishram)


'जल्द ही एक गुड न्यूज आने वाली है...'
दिवाली सेलिब्रेशन की फोटोज में लिन लैशराम को अपने बेबी बंप पर हाथ रखकर पोज देते देखा गया. ऐसे में फैंस ने कयास लगाने शुरू कर दिए हैं कि वो प्रेग्नेंट हैं और रणदीप हुड्डा जल्द पिता बनने वाले हैं. एक फैन ने कमेंट किया- 'मुझे लगता है दोनों बहुत जल्द पेरेंट्स बनने वाले हैं.' दूसरे फैन ने लिखा- 'तो किसी ने ध्यान नहीं दिया मुझे लगता है कि जल्द ही एक गुड न्यूज आने वाली है.'

एक और फैन ने पूछा- 'लिन प्रेग्नेंट हैं? अगर ऐसा है, तो ये बहुत अच्छी खबर है.' इसके अलावा एक फैन ने कमेंट किया- 'अगली अनाउंसमेंट ये होगी कि हम 3 होने जा रहे हैं.'

रणदीप हुड्डा का वर्कफ्रंट
वर्कफ्रंट पर रणदीप हुड्डा आखिरी बार फिल्म 'जाट' में सनी देओल के साथ नजर आए थे. फिल्म में 'राणातुंगा' बनकर उन्होंने दर्शकों को काफी इंप्रेस किया था. अब उनके पास 'ऑपरेशन खुकरी' और 'मैचबॉक्स' जैसी फिल्में पाइपलाइन में हैं.

 
 
 
 
और पढ़ें

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read
Published at : 22 Oct 2025 05:08 PM (IST)
Tags :
Randeep Hooda Lin Laishram Diwali 2025 Lin Laishram Pregnancy
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भीषण सड़क हादसे से दहला युगांडा, बसों और वाहनों में टक्कर, 63 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत
भीषण सड़क हादसे से दहला युगांडा, बसों और वाहनों में टक्कर, 63 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत
स्पोर्ट्स
Neeraj Chopra Army: सिर्फ नीरज नहीं, 'लेफ्टिनेंट कर्नल' नीरज चोपड़ा कहिए जनाब, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया सम्मान
सिर्फ नीरज नहीं, 'लेफ्टिनेंट कर्नल' नीरज चोपड़ा कहिए जनाब, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया सम्मान
बिहार
बिहार चुनाव 2025: चिराग पासवान इस बार चूक गए! अगली बार सीएम की कुर्सी पर ठोकेंगे दावा? खुद दिए ये संकेत
चिराग पासवान इस बार चूक गए! अगली बार सीएम की कुर्सी पर ठोकेंगे दावा? खुद दिए ये संकेत
बॉलीवुड
Ek Deewane Ki Deewaniyat Collection Day 2: हर्षवर्धन राणे की फिल्म ने तोड़े 4 नए रिकॉर्ड, दूसरे दिन भी किया दमदार कलेक्शन
'एक दीवाने की दीवानियत' ने तोड़े 4 नए रिकॉर्ड, दूसरे दिन भी किया दमदार कलेक्शन
Advertisement

वीडियोज

Deepika-Ranveer ने सबके सामने सोशल मीडिया पर रिवील की Dua की तस्वीर
Dashrath Manjhi के बेटे को नहीं मिला टिकट, Delhi से मायूस होकर लौटे
बिहार में 'ऑपरेशन लोटस'! | Bihar Election
दिवाली की रात... 'खून की होली' !
महाराष्ट्र में विपक्षी तकरार, क्या NDA मारेगा बाजी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भीषण सड़क हादसे से दहला युगांडा, बसों और वाहनों में टक्कर, 63 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत
भीषण सड़क हादसे से दहला युगांडा, बसों और वाहनों में टक्कर, 63 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत
स्पोर्ट्स
Neeraj Chopra Army: सिर्फ नीरज नहीं, 'लेफ्टिनेंट कर्नल' नीरज चोपड़ा कहिए जनाब, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया सम्मान
सिर्फ नीरज नहीं, 'लेफ्टिनेंट कर्नल' नीरज चोपड़ा कहिए जनाब, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया सम्मान
बिहार
बिहार चुनाव 2025: चिराग पासवान इस बार चूक गए! अगली बार सीएम की कुर्सी पर ठोकेंगे दावा? खुद दिए ये संकेत
चिराग पासवान इस बार चूक गए! अगली बार सीएम की कुर्सी पर ठोकेंगे दावा? खुद दिए ये संकेत
बॉलीवुड
Ek Deewane Ki Deewaniyat Collection Day 2: हर्षवर्धन राणे की फिल्म ने तोड़े 4 नए रिकॉर्ड, दूसरे दिन भी किया दमदार कलेक्शन
'एक दीवाने की दीवानियत' ने तोड़े 4 नए रिकॉर्ड, दूसरे दिन भी किया दमदार कलेक्शन
यूटिलिटी
जल्दी-जल्दी रईस बनने की ख्वाहिश है तो SIP के साथ कर लें SWP, जानें कितना बढ़ जाएगा पैसा?
जल्दी-जल्दी रईस बनने की ख्वाहिश है तो SIP के साथ कर लें SWP, जानें कितना बढ़ जाएगा पैसा?
जनरल नॉलेज
इस भारतीय कारोबारी पर UAE में लगा 408,00,00,000 रुपये का जुर्माना, जानें दुनिया में किस शख्स ने भरी सबसे ज्यादा पेनाल्टी?
इस भारतीय कारोबारी पर UAE में लगा 408,00,00,000 रुपये का जुर्माना, जानें दुनिया में किस शख्स ने भरी सबसे ज्यादा पेनाल्टी?
ट्रेंडिंग
Ghost Rider... पेट्रोल भरी थैली पर जला दिया बम, धमाका हुआ तो बाइक सवार को देख कांप गए यूजर्स
Ghost Rider... पेट्रोल भरी थैली पर जला दिया बम, धमाका हुआ तो बाइक सवार को देख कांप गए यूजर्स
विश्व
'पाकिस्तान के लिए 250 किमी रेंज की मिसाइल ही काफी...', भारतीय सेना के रिटायर्ड अधिकारी ने बताया क्यों टेस्ट की गई ब्रह्मोस-800?
'पाकिस्तान के लिए 250 किमी रेंज की मिसाइल ही काफी...', भारतीय सेना के रिटायर्ड अधिकारी ने बताया क्यों टेस्ट की गई ब्रह्मोस-800?
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget