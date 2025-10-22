बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा ने 29 नवंबर 2023 को अपनी लॉन्ग टाइम पार्टनर लिन लैशराम से शादी की थी. अब ऐसा लग रहा है कि शादी के दो साल बाद कपल पहली बार पेरेंट्स बनने जा रहा है. दरअसल रणदीप और लिन ने सोशल मीडिया पर हाल ही में अपने दिवाली सेलिब्रेशन की फोटोज शेयर की थीं. इनमें फैंस ने लिन का बेबी बंप नोटिस किया और अब वो कयास लगा रहे हैं कि लिन प्रेग्नेंट हैं.

रणदीप हुड्डा और लिन लैशराम ने इंस्टाग्राम पर दिवाली सेलिब्रेशन की तस्वीरें पोस्ट की थीं. इन एक्टर पिंक कलर का कुर्ता पहने खूब जच रहे थे. वहीं उनकी वाइफ लिन लैशराम ने ट्विंनिंग करते हुए पिंक कलर की बनारसी साड़ी पहनी थी. अपने लुक को लिन ने पर्ल नेकलेस, माथे पर बिंदी और खुले बालों के साथ पूरा किया था.

View this post on Instagram A post shared by Lin Laishram (@linlaishram)



'जल्द ही एक गुड न्यूज आने वाली है...'

दिवाली सेलिब्रेशन की फोटोज में लिन लैशराम को अपने बेबी बंप पर हाथ रखकर पोज देते देखा गया. ऐसे में फैंस ने कयास लगाने शुरू कर दिए हैं कि वो प्रेग्नेंट हैं और रणदीप हुड्डा जल्द पिता बनने वाले हैं. एक फैन ने कमेंट किया- 'मुझे लगता है दोनों बहुत जल्द पेरेंट्स बनने वाले हैं.' दूसरे फैन ने लिखा- 'तो किसी ने ध्यान नहीं दिया मुझे लगता है कि जल्द ही एक गुड न्यूज आने वाली है.'

एक और फैन ने पूछा- 'लिन प्रेग्नेंट हैं? अगर ऐसा है, तो ये बहुत अच्छी खबर है.' इसके अलावा एक फैन ने कमेंट किया- 'अगली अनाउंसमेंट ये होगी कि हम 3 होने जा रहे हैं.'

रणदीप हुड्डा का वर्कफ्रंट

वर्कफ्रंट पर रणदीप हुड्डा आखिरी बार फिल्म 'जाट' में सनी देओल के साथ नजर आए थे. फिल्म में 'राणातुंगा' बनकर उन्होंने दर्शकों को काफी इंप्रेस किया था. अब उनके पास 'ऑपरेशन खुकरी' और 'मैचबॉक्स' जैसी फिल्में पाइपलाइन में हैं.