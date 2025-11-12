हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडThamma Vs EDKD BO Day 22: 'थामा' की हालत खराब, लाखों कमाने भी हुए मुश्किल, जानें- 22वें दिन कैसा रहा 'एक दीवाने की दीवानियत' का हाल

Thamma Vs EDKD BO Day 22: ‘थामा’ की हालत खराब, लाखों कमाने भी हुए मुश्किल, जानें- 22वें दिन कैसा रहा 'एक दीवाने की दीवानियत' का हाल

Thamma Vs Ek Deewane Ki Deewaniyat BO Day 22: 'एक दीवाने की दीवानियत' और ‘थामा’ अब बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ती हुई नजर आ रही हैं. रिलीज के 22वें दिन दोनों का कलेक्शन शॉकिंग रहा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 12 Nov 2025 07:17 AM (IST)
Preferred Sources

'एक दीवाने की दीवानियत' अब बॉक्स ऑफिस पर धीमी पड़ने लगी है और अब ये सिनेमाघरों में अपने पैकअप की तैयारी करती दिख रही है. यही हाल ‘थामा’ का भी है. दोनों ही फिल्में दिवाली रिलीज हैं और इन्होंने बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा परफॉर्म किया है. लेकिन तीसरे हफ्ते में ये बॉक्स ऑफिस पर कमाई के लिए संघर्ष करती दिख रही हैं. चलिए यहां जानते हैं 'एक दीवाने की दीवानियत' और ‘थामा’ ने रिलीज के 22वें दिन यानी तीसरे मंगलवार को कितनी कमाई की है.

‘थामा’ ने 22वें दिन कितनी की कमाई?
मैडॉक हॉरर यूनिवर्स की पांचवीं फिल्म ‘थामा’ में रश्मिका मंदाना और आयुष्मान खुराना ने लीड रोल प्ले किया है. ये रोमांटिक हॉरर कॉमेडी फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आई और इसी के साथ इसने दो हफ्ते तक जमकर कमाई भी की. लेकिन अब तीसरे हफ्ते में ये बॉक्स ऑफिस पर ढीली पड़ गई है और इसकी कमाई भी काफी गिर गई है.

फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो ‘थामा’ ने रिलीज के पहले हफ्ते में 108.4 करोड़ की कमाई की थी. जबकि दूसरे हफ्ते का कलेक्शन 18.7 करोड़ रुपये रहा. इसके बाद 18वें दिन यानी तीसरे शुक्रवार इसने 80 लाख कमाए. फिर 19वें दिन ‘थामा’ का कलेक्शन 1.5 करोड़, 20वें दिन 1.65 करोड़ और 21वें दिन 40 लाख रुपये रहा.

  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘थामा’ ने रिलीज के 22वें दिन महज 15 लाख कमाए हैं.
  • इसी के साथ ‘थामा’ की 22 दिनों की कुल कमाई अब 131.6 करोड़ रुपये हो गई है.

'एक दीवाने की दीवानियत' ने 22वें दिन कितनी की कमाई?
'एक दीवाने की दीवानियत' साल की सरप्राइज हिट है. हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की इस मूवी ने थामा से क्लैश के बावजूद छप्परफाड़ कमाई की है. हालांकि तीसरे हफ्ते में इसकी रफ्तार भी सुस्त पड़ गई है और अब इसके लिए चंद लाख कमाना भी मुश्किल हो रहा.

फिल्म की कमाई की बात करें तो इसने पहले हफ्ते में 55.15 करोड़ रुपये जोड़े थे. इसके बाद दूसरे हफ्ते में इसकी कमाई 16.3 करोड़ रुपये रही. वहीं 18वें दिन इसने 75 लाख कमाए. इसके बाद 19वें दिन 1.25 करोड़, 20वें दिन 1.5 करोड़, और 21वें दिन 50 लाख रुपयों का बिजनेस किया.

  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'एक दीवाने की दीवानियत' ने रिलीज के 22वें दिन यानी चौथे मंगलवार को 15 लाख रुपये कमाए हैं.
  • इसी के साथ 'एक दीवाने की दीवानियत' की 22 दिनों की कुल कमाई अब 75.6 करोड़ रुपये हो गई है.  

 

Published at : 12 Nov 2025 07:17 AM (IST)
Box Office BOX OFFICE COLLECTION Ek Deewane Ki Deewaniyat Thamma
टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली बनी गैस चेंबर: AQI 722 पहुंचा, सांस लेना मुश्किल, GRAP-3 के बाद भी नहीं सुधरी हवा
दिल्ली बनी गैस चेंबर: AQI 722 पहुंचा, सांस लेना मुश्किल, GRAP-3 के बाद भी नहीं सुधरी हवा
इंडिया
'इस तरह की चालें काम नहीं आएंगी...', इस्लामाबाद ब्लास्ट पर शहबाज शरीफ ने मढ़ा झूठा आरोप तो भारत ने दिया करारा जवाब
'इस तरह की चालें काम नहीं आएंगी...', इस्लामाबाद ब्लास्ट पर शहबाज शरीफ ने मढ़ा झूठा आरोप तो भारत ने दिया करारा जवाब
बिजनेस
SIP निवेशक ध्यान दें! ज्यादा फंड्स का मतलब हमेशा बेहतर रिटर्न नहीं होता, जानें एक्सपर्ट की राय
SIP निवेशक ध्यान दें! ज्यादा फंड्स का मतलब हमेशा बेहतर रिटर्न नहीं होता, जानें एक्सपर्ट की राय
राजस्थान
वंदे मातरम् के जश्न पर क्यों भड़के अशोक गहलोत, बोले- 'पैसा सरकार का, कार्यक्रम BJP का'
वंदे मातरम् के जश्न पर क्यों भड़के अशोक गहलोत, बोले- 'पैसा सरकार का, कार्यक्रम BJP का'
वीडियोज

10/11...बारूदी अटैक की इनसाइड स्टोरी
Delhi Red Fort Blast: घटनास्थल से FSL ​की टीम को मिले जिंदा कारतूस- सूत्र | Bomb Blast
Bihar Exit Poll 2025: बिहार में नीतीश कुमार की फिर से हो रही है वापसी? | Janhit With Chitra
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके में पुलिस की बड़ी लापरवाही आई सामने!
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके का मास्टरमाइंड EXPOSED? | Bomb Blast
Embed widget