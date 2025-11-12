'एक दीवाने की दीवानियत' अब बॉक्स ऑफिस पर धीमी पड़ने लगी है और अब ये सिनेमाघरों में अपने पैकअप की तैयारी करती दिख रही है. यही हाल ‘थामा’ का भी है. दोनों ही फिल्में दिवाली रिलीज हैं और इन्होंने बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा परफॉर्म किया है. लेकिन तीसरे हफ्ते में ये बॉक्स ऑफिस पर कमाई के लिए संघर्ष करती दिख रही हैं. चलिए यहां जानते हैं 'एक दीवाने की दीवानियत' और ‘थामा’ ने रिलीज के 22वें दिन यानी तीसरे मंगलवार को कितनी कमाई की है.

‘थामा’ ने 22वें दिन कितनी की कमाई?

मैडॉक हॉरर यूनिवर्स की पांचवीं फिल्म ‘थामा’ में रश्मिका मंदाना और आयुष्मान खुराना ने लीड रोल प्ले किया है. ये रोमांटिक हॉरर कॉमेडी फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आई और इसी के साथ इसने दो हफ्ते तक जमकर कमाई भी की. लेकिन अब तीसरे हफ्ते में ये बॉक्स ऑफिस पर ढीली पड़ गई है और इसकी कमाई भी काफी गिर गई है.

फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो ‘थामा’ ने रिलीज के पहले हफ्ते में 108.4 करोड़ की कमाई की थी. जबकि दूसरे हफ्ते का कलेक्शन 18.7 करोड़ रुपये रहा. इसके बाद 18वें दिन यानी तीसरे शुक्रवार इसने 80 लाख कमाए. फिर 19वें दिन ‘थामा’ का कलेक्शन 1.5 करोड़, 20वें दिन 1.65 करोड़ और 21वें दिन 40 लाख रुपये रहा.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘थामा’ ने रिलीज के 22वें दिन महज 15 लाख कमाए हैं.

इसी के साथ ‘थामा’ की 22 दिनों की कुल कमाई अब 131.6 करोड़ रुपये हो गई है.

'एक दीवाने की दीवानियत' ने 22वें दिन कितनी की कमाई?

'एक दीवाने की दीवानियत' साल की सरप्राइज हिट है. हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की इस मूवी ने थामा से क्लैश के बावजूद छप्परफाड़ कमाई की है. हालांकि तीसरे हफ्ते में इसकी रफ्तार भी सुस्त पड़ गई है और अब इसके लिए चंद लाख कमाना भी मुश्किल हो रहा.

फिल्म की कमाई की बात करें तो इसने पहले हफ्ते में 55.15 करोड़ रुपये जोड़े थे. इसके बाद दूसरे हफ्ते में इसकी कमाई 16.3 करोड़ रुपये रही. वहीं 18वें दिन इसने 75 लाख कमाए. इसके बाद 19वें दिन 1.25 करोड़, 20वें दिन 1.5 करोड़, और 21वें दिन 50 लाख रुपयों का बिजनेस किया.