सुपर्ण एस वर्मा निर्देशित और यामी गौतम-इमरान हाशमी स्टारर फिल्म 'हक' शुक्रवार, 7 नवंबर बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी. फिल्म के कंटेंट से लेकर स्टार कास्ट की खूब तारीफ हो रही है. जिसके बाद विवादास्पद शाह बानो बेगम मामले पर आधारित इस फिल्म की कमाई वीकेंड पर बढ़ी थी. हालांकि, अब वीकडेज में इसकी कमाई धीमी पड़ गई है. चलिए यहां जानते हैं 5वें दिन इस फिल्म ने कितनी कमाई की है.

हक ने 5वें दिन कितनी की कमाई?

'हक' की रिलीज से पहले ही खूब चर्चा हो गई थी. जिसके बाद लग रहा था कि ये फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देने के बाद पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ की बदौलत अच्छी कमाई कर लेगी. हुआ भी यही फिल्म की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है हलांकि कमाई के मामले में ये वीकडेज में कमाल नहीं कर पा रही है.

फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो 'हक' ने 1.75 करोड़ से खाता खोला था. इसके बाद दूसरे दिन इसने 91.43 फीसदी की ग्रोथ के साथ 3.35 करोड़ की कमाई की है. तीसरे दिन इसने 14.93 फीसदी की तेजी दिखाते हुए 3.85 करोड़ कमाए. लेकिन चौथे दिन यानी मंडे को इसके कलेक्शन में 72.73 फीसदी की गिरावट आई और इसने महज 1.05 करोड़ कमाए.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'हक' ने 5वें दिन यानी पहले मंगलवार को 1.25 लाख कमाए हैं.

इसी के साथ 'हक' की 5 दिनों की कुल कमाई अब 11.25 करोड़ रुपये हो गई है.

'हक' 5 दिन बाद भी नहीं वसूल पाई आधा बजट

'हक' को लेकर काफी उम्मीदें थी लेकिन ये फिल्म खूब सराहना के बावजूद दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में कामयाब नहीं हो पा रही है. खासतौर पर वीकडेज में इसकी कमाई में भारी गिरावट देखी जा रही है. मंगलवार को 5वें दिन तो इसने सबसे कम कलेक्शन किया है. अब ऐसे में मेकर्स की चिंता भी बढ़ गई है क्योंकि फिल्म ने 5 दिन में बस 11.25 करोड़ की कमाई की है. इस कारण 40 करोड़ की लागत में बनी ये फिल्म जब अपना आधा बजट ही नहीं वूसल कर पाई है तो इसके लिए अब अपनी पूरी लागत निकालना काफी मुश्किल लग रहा है.

वैसे भी 14 नवंबर को सिनेमाघरों में अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह की दे दे प्यार दे 2 रिलीज हो रही है. इस नई फिल्म के आगे 'हक' के लिए टिकना मुश्किल हो जाएगा. यानी इस फिल्म के पास कमाई के लिए बस अब कमाई के लिए चंद दिन ही बचे हैं.