आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर ‘थामा’ साल की मच अवेटेड फिल्म है. इस हॉरर कॉमेडी के ट्रेलर के बाद से ही इसका काफी बज बना हुआ है. वही 17 अक्टूबर से फिल्म की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है और इसी क साथ फिल्म को फर्स्ट डे देखने के लिए लोगों के बीच जबरदस्त होड़ मची हुई है. नतीजतन ‘थामा’ की धुआंधार एडवांस बुकिंग हो रही है. चलिए यहां जानते हैं इस फिल्म ने रिलीज से पहले प्री टिकट सेल में अब तक कितने करोड़ का कलेक्शन कर लिया है?

‘थामा’ की कैसी है एडवांस बुकिंग रिपोर्ट?

आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'थामा' दिवाली 2025 की बड़ी रिलीज़ है. ये फिल्म स्त्री, मुंज्या और भेड़िया जैसी फिल्मे बनाने वाले दिनेश विजान के मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का हिस्सा है. आदित्य सरपोतदार द्वारा निर्देशित, यह फिल्म हॉरर, कॉमेडी और रोमांस का ऐसा ब्लेंड है जो दर्शकों को अपनी ओर खींच रहा है. इस फिल्म को लेकर फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट हैं इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 17 अक्टूबर को ‘थामा’ की एडवांस बुकिंग शुरू हुई है और कुछ ही घंटों में देशभर में इसके धुआंधार टिकट बिक गए.

सैकनिल्क के मुताबिक शनिवार सुबह 8 बजे तक ‘थामा’ के हिंदी 2डी फॉर्मेट में 20 हजार 645 टिकटों की प्री बुकिंग हुई है.

वहीं तेलुगु 2डी में इस फिल्म के 36 टिकट बिके हैं.

हिंदी आईएमैक्स 2 डी में इसके 186 टिकटों की प्री सेल हुई है जबकि हिंदी 4डीएक्स में इसके 11 टिकट बिके हैं.

इसी के साथ ‘थामा’ ने देशभर में इसके अब तक 20 हजार 878 टिकटों की एडवांस बुकिंग हो चुकी है.

वहीं बिना ब्लॉक सीटों के इसने अब तक 63.56 लाख और ब्लॉक सीटों के साथ 3.12 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.

‘थामा’ पहले दिन कितना कर सकती है कलेक्शन

ट्रेड एक्सपर्ट का अनुमान है कि ‘थामा’ अपने पहले दिन 17-22 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर सकती है. गौरतलब है कि इस फिल्म का हर्षवर्धन राणे की 'एक दीवाने की दीवानियत' से क्लैश होगा. हालांकि ‘थामा’ को पांच दिनों का लंबा ओपनिंग वीकेंड मिलेगा. निर्माता पीवीआर, आईनॉक्स और सिनेपोलिस में 1 लाख से ज़्यादा टिकट बेचने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं और पहले शो से पहले 1.25-1.5 लाख टिकट बेचने की उम्मीद कर रहे हैं.

‘थामा’ में कौन क्या किरदार निभा रहे हैं?

‘थामा’ में आयुष्मान खुराना ने आलोक का किरदार निभाया है. जबकि रश्मिका मंदाना ने तड़का का रोल निभाया है. फिल्म में नवाज़ुद्दीन यक्ष्मा की भूमिका में नज़र आएंगे. अभिनेता परेश रावल ने फिल्म में श्री राम बजाज गोयल की भूमिका निभाएंगे.