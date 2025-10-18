हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडशादी के बंधन में बंधी आमिर खान की ऑनस्क्रीन बेटी, जायरा वसीम ने पति संग शेयर की अपने निकाह की पहली तस्वीरें

शादी के बंधन में बंधी आमिर खान की ऑनस्क्रीन बेटी, जायरा वसीम ने पति संग शेयर की अपने निकाह की पहली तस्वीरें

Zaira Wasim Nikaah: दंगल फेम जायरा वसीम ने गुप-चुप निकाह कर लिया है. एक्ट्रेस रह चुकीं जायरा ने बीते दिन इंस्टा अकाउंट पर अपनी शादी की तस्वीरें शेयर कर फैंस को चौंका दिया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 18 Oct 2025 07:17 AM (IST)
Preferred Sources

आमिर खान की ब्लॉकबस्टर दंगल में काम कर चुकीं ज़ायरा वसीम ने साल 2019 में धार्मिक कारणों का हवाला देते हुए बॉलीवुड छोड़ दिया था. वहीं अब जायरा शादी के बंधन में बंध गई हैं उन्होंने शुक्रवार शाम इंस्टाग्राम पर अपने इंटीमेट निकाह समारोह की तस्वीरें शेयर करके हर किसी को हैरान कर दिया.

जायरा वसीम ने निकाह की तस्वीरें की शेयर
ज़ायरा ने अपने निकाह समारोह की दो तस्वीरें शेयर की हैं. पहली तस्वीर में, वह पेन थामे हुए निकाहनामा पर साइन  करती हुई दिखाई दे रही हैं.  इस दौरान वे अपनी मेहंदी और खूबसूरत पन्ना अंगूठी फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं. वहीं दूसरी तस्वीर में ज़ायरा और उनके पति साथ में चांद को निहारते हुए दिखाई दे रहे हैं. हालांकि ये उनकी बैक से ली गई तस्वीर है और फोटो में उनके चेहरे दिखाई नहीं दे रहे हैं. 

वहीं दुल्हन बनी जायरा  अपने निकाह पर गोल्ड थ्रेड एम्ब्राइडरी  वाली सुर्ख लाल चुनरी ओढ़े हुए नजर आ रही हैं  जबकि उनके पति ने क्रीम रंग की शेरवानी और उससे मैचिंग स्टोल लिया हुआ है. अपने गुपचुप निकाह की तस्वीरें शेयर करते हुए ज़ायरा ने  कैप्शन में सिर्फ़ इतना लिखा, "क़ुबूल है x3."

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Zaira Wasim (@zairawasim_)

ज़ायरा वसीम फिल्में
ज़ायरा वसीम ने 16 साल की उम्र में आमिर खान की फिल्म दंगल (2016) से पॉपुलैरिटी हासिल की थी. फिल्म में उन्होंने पहलवान गीता फोगट के बचपन का किरदार निभाया था।.अपने दमदार अभिनय के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला. इसके बाद उन्होंने सीक्रेट सुपरस्टार (2017) में एक और सरहानीय भूमिका निभाई, जिसने बॉलीवुड की सबसे टैलेंटेड यंग में से एक के रूप में उनकी स्थिति को और मजबूत किया.

उनकी आखिरी फिल्म 'द स्काई इज़ पिंक' थी, जिसमें प्रियंका चोपड़ा और फरहान अख्तर ने अभिनय किया था. शोनाली बोस द्वारा निर्देशित यह फिल्म अक्टूबर 2019 में रिलीज़ हुई थी.

ज़ायरा वसीम ने क्यों छोड़ा बॉलीवुड?
हालांकि, 2019 में, ज़ायरा ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने की घोषणा की. उन्होंने कहा थी कि अभिनय उनके धर्म के विपरीत है. एक इमोशनल नोट में, उन्होंने कहा, "इस क्षेत्र ने वास्तव में मुझे बहुत प्यार, सपोर्ट और सराहना दी, लेकिन ये मुझे अज्ञानता के रास्ते पर भी ले गया, क्योंकि मैं चुपचाप और अनजाने में ईमान से दूर हो गई. उन्होंने आगे कहा कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने "धर्म के साथ उनके रिश्ते में दखल दिया," जिसके कारण उन्हें इससे दूर जाने का कठिन फैसला लेना पड़ा था.”

 

और पढ़ें
Published at : 18 Oct 2025 07:13 AM (IST)
Tags :
Aamir Khan Dangal Zaira Wasim
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तेजस खरीदना चाहते हैं कई देश... जानें कितना खतरनाक है भारत का फाइटर जेट?
तेजस खरीदना चाहते हैं कई देश... जानें कितना खतरनाक है भारत का फाइटर जेट?
बिहार
Maithili Thakur Net Worth: 2 करोड़ रुपये की संपत्ति की मालिक हैं मैथिली ठाकुर, गायकी के अलावा इन कामों से भी होती है कमाई
2 करोड़ रुपये की संपत्ति की मालिक हैं मैथिली ठाकुर, गायकी के अलावा इन कामों से भी होती है कमाई
इंडिया
यूपी में ठंड की शुरुआत, बिहार में गर्मी और एमपी में बारिश... देश के किन राज्यों में दीवाली पर कैसा रहेगा मौसम?
यूपी में ठंड की शुरुआत, बिहार में गर्मी... देश के किन राज्यों में दीवाली पर कैसा रहेगा मौसम?
क्रिकेट
ODI वर्ल्ड कप में खेला गया टी20 मैच, दक्षिण अफ्रीका ने मचाई सनसनी; श्रीलंका को रौंद लगाया जीत का चौका
ODI वर्ल्ड कप में खेला गया टी20 मैच, दक्षिण अफ्रीका ने मचाई सनसनी; श्रीलंका को रौंद लगाया जीत का चौका
Advertisement

वीडियोज

Coimbatore Terror: खौफ का दूसरा नाम बना Rolex हाथी, 4 किसानों को उतारा था मौत के घाट, अब हुआ कैद
Bihar Star War: Khesari का 'खेला' शुरू, Chhapra में RJD का बड़ा दांव!
Russia-Ukraine War: 'एजेंट ने फंसाया', रूस में फंसे भारतीय ने लगाई गुहार, Owaisi ने लिखी चिट्ठी
Viral Video: रील का जानलेवा जुनून, झरने में डूबा युवक, दोस्त बनाते रहे वीडियो
DIG के घर में 'नोट फैक्ट्री' !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तेजस खरीदना चाहते हैं कई देश... जानें कितना खतरनाक है भारत का फाइटर जेट?
तेजस खरीदना चाहते हैं कई देश... जानें कितना खतरनाक है भारत का फाइटर जेट?
बिहार
Maithili Thakur Net Worth: 2 करोड़ रुपये की संपत्ति की मालिक हैं मैथिली ठाकुर, गायकी के अलावा इन कामों से भी होती है कमाई
2 करोड़ रुपये की संपत्ति की मालिक हैं मैथिली ठाकुर, गायकी के अलावा इन कामों से भी होती है कमाई
इंडिया
यूपी में ठंड की शुरुआत, बिहार में गर्मी और एमपी में बारिश... देश के किन राज्यों में दीवाली पर कैसा रहेगा मौसम?
यूपी में ठंड की शुरुआत, बिहार में गर्मी... देश के किन राज्यों में दीवाली पर कैसा रहेगा मौसम?
क्रिकेट
ODI वर्ल्ड कप में खेला गया टी20 मैच, दक्षिण अफ्रीका ने मचाई सनसनी; श्रीलंका को रौंद लगाया जीत का चौका
ODI वर्ल्ड कप में खेला गया टी20 मैच, दक्षिण अफ्रीका ने मचाई सनसनी; श्रीलंका को रौंद लगाया जीत का चौका
बॉलीवुड
बहुत खूबसूरत हैं राजपाल यादव की पत्नी राधा, दोनों साथ में लगते हैं बेहद क्यूट, यहां देखें तस्वीरें
बहुत खूबसूरत हैं राजपाल यादव की पत्नी राधा, दोनों साथ में लगते हैं बेहद क्यूट, देखें तस्वीरें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
क्या NDA की तरफ से नीतीश कुमार ही CM फेस? पटना पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य बोले- 'इस बार...'
क्या NDA की तरफ से नीतीश कुमार ही CM फेस? पटना पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य बोले- 'इस बार...'
जनरल नॉलेज
अगर आप मछली पालना शुरू कर रहे हैं तो ये पांच एक्वेरियम मछलियां रहेंगी आपके लिए सबसे बेहतरीन
अगर आप मछली पालना शुरू कर रहे हैं तो ये पांच एक्वेरियम मछलियां रहेंगी आपके लिए सबसे बेहतरीन
हेल्थ
Chronic Heart Failure Symptoms: रात में सोते-सोते क्यों रुक जाती है दिल की धड़कन? इन साइलेंट लक्षणों को कभी न करें इग्नोर
रात में सोते-सोते क्यों रुक जाती है दिल की धड़कन? इन साइलेंट लक्षणों को कभी न करें इग्नोर
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
ENT LIVE
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
Embed widget