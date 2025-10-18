आमिर खान की ब्लॉकबस्टर दंगल में काम कर चुकीं ज़ायरा वसीम ने साल 2019 में धार्मिक कारणों का हवाला देते हुए बॉलीवुड छोड़ दिया था. वहीं अब जायरा शादी के बंधन में बंध गई हैं उन्होंने शुक्रवार शाम इंस्टाग्राम पर अपने इंटीमेट निकाह समारोह की तस्वीरें शेयर करके हर किसी को हैरान कर दिया.

जायरा वसीम ने निकाह की तस्वीरें की शेयर

ज़ायरा ने अपने निकाह समारोह की दो तस्वीरें शेयर की हैं. पहली तस्वीर में, वह पेन थामे हुए निकाहनामा पर साइन करती हुई दिखाई दे रही हैं. इस दौरान वे अपनी मेहंदी और खूबसूरत पन्ना अंगूठी फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं. वहीं दूसरी तस्वीर में ज़ायरा और उनके पति साथ में चांद को निहारते हुए दिखाई दे रहे हैं. हालांकि ये उनकी बैक से ली गई तस्वीर है और फोटो में उनके चेहरे दिखाई नहीं दे रहे हैं.

वहीं दुल्हन बनी जायरा अपने निकाह पर गोल्ड थ्रेड एम्ब्राइडरी वाली सुर्ख लाल चुनरी ओढ़े हुए नजर आ रही हैं जबकि उनके पति ने क्रीम रंग की शेरवानी और उससे मैचिंग स्टोल लिया हुआ है. अपने गुपचुप निकाह की तस्वीरें शेयर करते हुए ज़ायरा ने कैप्शन में सिर्फ़ इतना लिखा, "क़ुबूल है x3."

View this post on Instagram A post shared by Zaira Wasim (@zairawasim_)

ज़ायरा वसीम फिल्में

ज़ायरा वसीम ने 16 साल की उम्र में आमिर खान की फिल्म दंगल (2016) से पॉपुलैरिटी हासिल की थी. फिल्म में उन्होंने पहलवान गीता फोगट के बचपन का किरदार निभाया था।.अपने दमदार अभिनय के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला. इसके बाद उन्होंने सीक्रेट सुपरस्टार (2017) में एक और सरहानीय भूमिका निभाई, जिसने बॉलीवुड की सबसे टैलेंटेड यंग में से एक के रूप में उनकी स्थिति को और मजबूत किया.

उनकी आखिरी फिल्म 'द स्काई इज़ पिंक' थी, जिसमें प्रियंका चोपड़ा और फरहान अख्तर ने अभिनय किया था. शोनाली बोस द्वारा निर्देशित यह फिल्म अक्टूबर 2019 में रिलीज़ हुई थी.

ज़ायरा वसीम ने क्यों छोड़ा बॉलीवुड?

हालांकि, 2019 में, ज़ायरा ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने की घोषणा की. उन्होंने कहा थी कि अभिनय उनके धर्म के विपरीत है. एक इमोशनल नोट में, उन्होंने कहा, "इस क्षेत्र ने वास्तव में मुझे बहुत प्यार, सपोर्ट और सराहना दी, लेकिन ये मुझे अज्ञानता के रास्ते पर भी ले गया, क्योंकि मैं चुपचाप और अनजाने में ईमान से दूर हो गई. उन्होंने आगे कहा कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने "धर्म के साथ उनके रिश्ते में दखल दिया," जिसके कारण उन्हें इससे दूर जाने का कठिन फैसला लेना पड़ा था.”