बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा अब एस एस राजामौली की फिल्म वाराणसी से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में वापसी करने वाली हैं. इससे पहले एक्ट्रेस अब कपिल शर्मा के शो में नजर आने वाली हैं. 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 4' के सेट से प्रियंका की खूबसूरत फोटोज सामने आई हैं. इस दौरान एक्ट्रेस कपिल शर्मा के साथ पोज देती दिखाई दीं.

'द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 4' के सेट पर प्रियंका चोपड़ा का बेहद स्टनिंग अवतार देखने को मिला. एक्ट्रेस व्हाइट एंड ब्लू कलर का फ्लोरल ऑफ शोल्डर कॉर्सेट पहने नजर आईं. इसके साथ उन्होंने मैचिंग दुपट्टा भी स्टाइल किया जो उनके लुक को ट्रेडिशनल टच दे रहा था. प्रियंका ने ड्रेस के साथ मैचिंग ईयररिंग्स भी पेयर किए थे. वहीं स्मोकी आईज और खुले बालों में एक्ट्रेस बहुत खूबसूरत लग रही थीं.







प्रियंका चोपड़ा ने कपिल शर्मा संग दिए पोज

प्रियंका चोपड़ा ने 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 4' के सेट पर शो के होस्ट कपिल शर्मा के साथ भी जमकर पोज दिए. इस दौरान कपिल भी किसी से कम नहीं दिख रहे थे. ब्लैक कलर के पार्टी वियर आउटफिट में कपिल काफी डैशिंग दिख रहे थे. फॉर्मल शूज और ब्राउन शेड्स के साथ उन्होंने अपना लुक पूरा किया था जिसमें कॉमेडियन बहुत हैंडसम लग रहे थे.

'द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 4' की रिलीज डेट

'द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 4' के रिलीज डेट की अनाउंसमेंट हो चुकी है. मेकर्स ने कपिल शर्मा के इस कॉमेडी शो का प्रोमो शेयर करते हुए इसकी रिलीज डेट से पर्दा उठाया है. ये शो 20 दिसंबर 2025 से ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने के लिए तैयार है.