रणवीर सिंह की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर अकेली महारथी फिल्म है जो ताबड़तोड़ कलेक्शन करने के लिए 5 दिसंबर को आ चुकी है. फिल्म ने पहले दिन ऐसा धमाल कलेक्शन किया कि 'छावा' (31 करोड़) और 'वॉर 2' (29 करोड़) को बाद तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म बन गई.

अब दूसरे दिन फिल्म ओपनिंग डे से भी ज्यादा भयंकर कमाई करना शुरू कर चुकी है. चलिए जान लेते हैं कि फिल्म ने अभी तक कितना कलेक्शन कर लिया है.

'धुरंधर' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर 27 करोड़ कमाए. वहीं दूसरे दिन 3:05 बजे तक 6.9 करोड़ कमाते 'धुरंधर' ने टोटल 33.9 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.

सैक्निल्क पर उपलब्ध आज की कमाई से जुड़ा डेटा फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है.

'धुरंधर' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन

फिल्म को सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनियाभर में भी शानदार ओपनिंग मिली है. सैक्निल्क के मुताबिक फिल्म ने ओपनिंग डे पर इंडिया में 27 करोड़ तो ओवरसीज में 13 करोड़ कमाते हुए टोटल 40 करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया. यानी फिल्म दूसरे दिन की अभी तक की कमाई मिलाकर 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है.

'धुरंधर' के बारे में

इस फिल्म को 'उरी द सर्जिकल स्ट्राइक' बनाने वाले डायरेक्टर आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है. उनके डायरेक्शन को कमाल बताते हुए एबीपी न्यूज ने अपने रिव्यू में फिल्म को 4 स्टार दिए हैं.

फिल्म के बारे में इसी रिव्यू में लिखा गया है कि फिल्म धुआंधार है और इसकी कहानी इतनी धमाकेदार है कि ये एक इंटेलीजेंट फिल्म बन जाती है. इस रिव्यू को पढ़ने के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं.

'धुरंधर' स्टारकास्ट

'धुरंधर' में रणवीर सिंह लीड एक्टर हैं. संजय दत्त, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल और आर माधवन जैसे दिग्गज कलाकारों ने उनकी फिल्म को और भी बेहतरीन बना दिया है. फिल्म में सारा अर्जुन लीड एक्ट्रेस हैं जिनका स्क्रीन पर अपीयरेंस खूब सराहा जा रहा है. अक्षय खन्ना नेगेटिव रोल में खूब जचे हैं.