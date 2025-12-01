Tere Ishk Mein Box Office Day 4: 'तेरे इश्क में' बजट निकालकर धनुष की सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म बनने जा रही
Tere Ishk Mein Box Office Collection Day 4: धनुष की फिल्म 'तेरे इश्क में' बजट निकालने से अब चंद कदम की दूरी पर है. बजट निकालने से पहले ही ये फिल्म एक और बड़ा रिकॉर्ड बनाने वाली है.
आनंद एल राय की 'रांझणा' के करीब 12 साल बाद वैसी ही एक और फिल्म 'तेरे इश्क में' को भी दर्शक खूब सराह रहे हैं. फिल्म देखने के लिए ओपनिंग वीकेंड पर दर्शक उमड़ पड़े और ओपनिंग वीकेंड में ही इसकी कमाई 50 करोड़ पार हो गई.
हालांकि, आज से फिल्म अपने वीकडेज में एंट्री ले रही है और मंडे का दिन हर फिल्म के लिए काफी अहम होता है. छुट्टियां खत्म होने के बाद फिल्म देखने के लिए कितने दर्शक थिएटर्स आ रहे हैं, इससे ही फिल्म का भविष्य तय हो जाता है. तो चलिए जान लेते हैं कि 'तेरे इश्क में' मंडे टेस्ट में पास हुई या फेल?
'तेरे इश्क में' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
सैक्निल्क के मुताबिक, फिल्म ने ओपनिंड डे पर 16 करोड़, दूसरे दिन दिन 17 करोड़ और तीसरे दिन 19 करोड़ कमाते हुए टोटल 52 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. वहीं आज यानी चौथे दिन 2:05 बजे तक फिल्म की कमाई 1.71 करोड़ रुपये हो चुकी है.
टोटल कलेक्शन की बात करें तो ये 53.71 करोड़ रुपये हो चुका है. बता दें कि आज की कमाई से जुड़ा डेटा फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है.
'तेरे इश्क में' बजट निकालने से कितनी दूर
फिल्म को फिल्मीबीट की रिपोर्ट के मुताबिक 85 करोड़ रुपये में तैयार किया गया है. यानी फिल्म बजट निकालने से सिर्फ 30 करोड़ की दूरी पर है. अगर इसमें वर्ल्डवाइड कलेक्शन जो कि 68 करोड़ हो चुका है, उसे भी जोड़ दें तो ये दूरी 20 करोड़ की ही रह जाती है. साफ है कि फिल्म मंडे टेस्ट में पास भी हो चुकी है और अब बजट निकालने के बेहद करीब भी पहुंच चुकी है.
View this post on Instagram
'रांझणा' का रिकॉर्ड तोड़ने से कितनी दूर है 'तेरे इश्क में'?
2013 में आई धनुष की 'रांझणा' ने सैक्निल्क के मुताबिक 60.22 करोड़ रुपये कमाए थे. कृति सेनन के साथ धनुष की हालिया रिलीज फिल्म अब इस रिकॉर्ड से इंचभर दूर रह गई है. ये रिकॉर्ड तोड़ते ही 'तेरे इश्क में' धनुष की सबसे ज्यादा कमाई वाली बॉलीवुड फिल्म बन जाएगी. इसके पहले वो अपनी 2015 की 'शमिताभ' (22.27 करोड़) का रिकॉर्ड दूसरे ही दिन तोड़ चुके थे.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL