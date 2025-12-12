Box Office: 'तेरे इश्क में' के थिएटर्स में बीते शानदार 15 दिन, जानें आज कितना किया कलेक्शन
Tere Ishk Mein Box Office Collection Day 15: धनुष और कृति सेनन की फिल्म 'धुरंधर' आने के बाद भी खूब कमाई करती रही. अब जानिए दूसरे हफ्ते में और दो नई फिल्मों के आने के बाद इसका कलेक्शन कैसा हो रहा है.
आनंद एल राय के निर्देशन में बनी 'तेरे इश्क में' बॉक्स ऑफिस पर लगातार 2 हफ्तों तक कमाल करने के बाद आज 15वें दिन के लिए बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस कर रही है. फिल्म का असर दर्शकों पर कुछ ऐसा पड़ा कि 'धुरंधर' जैसी बड़ी फिल्म आने के बावजूद इसकी कमाई में कोई कमी नहीं आई.
इस हफ्ते यानी आज ही दो फिल्में 'अखंडा 2' और 'किस किस को प्यार करूं 2' रिलीज हो चुकी हैं. ऐसे में जानते हैं कि तीन फिल्मों के सामने धनुष और कृति सेनन की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आज कैसा प्रदर्शन कर रही है.
'तेरे इश्क में' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
फिल्म ने पहले हफ्ते में शानदार 83.65 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. दूसरे हफ्ते की कमाई 25.15 करोड़ रही. अब आज यानी 15वें दिन 8:05 बजे तक इस रोमांटिंक फिल्म ने 0.73 करोड़ रुपये बटोरते हुए टोटल 109.53 करोड़ रुपये बटोर लिए हैं.
बता दें कि फिल्म की आज की कमाई से जुड़ा डेटा फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है.
'तेरे इश्क में' का बजट और वर्ल्डवाइड कलेक्शन
इस फिल्म को 85 करोड़ रुपये के बजट में तैयार किया गया है. सैक्निल्क के मुताबिक 2 हफ्तों में फिल्म ने वर्ल्डवाइड 150.35 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन कर लिया है.
फिल्म का बजट और इसकी कमाई का प्रतिशत निकालें तो इसने अभी तक अपने बजट का 177 प्रतिशत निकाल लिया है. फिल्म के पास अभी कल और परसों वीकेंड का फायदा उठाने का समय है. अगर फिल्म की कमाई बढ़ी तो हो सकता है कि ये आंकड़े और भी आगे जाएं.
'तेरे इश्क में' के बारे में
इस फिल्म में 'रांझणा' की डायरेक्टर-एक्टर की टीम यानी आनंद एल राय और धनुष 12 साल बाद साथ आए हैं. फिल्म में दोनों के अपने-अपने काम की खूब तारीफ हुई है. इस बार डायरेक्टर ने धनुष के साथ कृति सेनन को रखा है जिन्होंने अपनी एक्टिंग से महफिल लूट ली है.
