प्रभास की मच अवेटेड हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'द राजा साब' आखिरकार शुक्रवार को संक्रांति के त्योहार से पहले सिनेमाघरों में रिलीज हो गई. मारुति द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने रिलीज से पहले जबरदस्त बज क्रिएट कर दिया था. वहीं क्रिटिक्स से ज्यादातर निगेटिव रिव्यू मिलने के बावजूद, फिल्म को पहले दिन देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक सिनेमाघरों में पहुंचे. वहीं एडवांस बुकिंग अच्छे प्रमोशन की बदौलत, 'द राजा साहब' ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की है. हालांकि यह प्रभास की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक नहीं बन पाई. चलिए यहां जानते हैं 'द राजा साब' का पहले दिन का कलेक्शन कितना रहा है?

'द राजा साब' ने कितने करोड़ से की ओपनिंग?

अपनी रिलीज के पहले दिन 'द राजा साहब' ने बॉक्स ऑफिस पर 45 करोड़ रुपये कमाए. प्री-रिलीज़ कलेक्शन को मिलाकर फिल्म का कुल कमाई अब 54.15 करोड़ रुपये हो गई है. हॉरर-कॉमेडी फिल्म के लिए ये ओपनिंग आंकड़े काफी दमदार माने जा रहे हैं और ये प्रभास की बॉक्स ऑफिस पर, खासकर तेलुगु भाषी क्षेत्रों में, पॉपुलैरिटी को दिखाते हैं.

'द राजा साब' बनी प्रभास की छठी सबसे बड़ी ओपनर

'द राजा साब' ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की की है. प्री सेल और ओपनिंग डे कलेक्शन को मिलाकर इसने 54.15 करोड़ कमाए हैं. इसी के साथ ये राधे श्याम के 43.1 करोड़ के ओपनिंग डे कलेक्शन को पछाड़कर एक्टर की छठी सबसे बड़ी ओपनर बन गई है. हालांकि ये प्रभास की टॉप 5 ओपनर में जगह नहीं बना पाई.

भारतीय बॉक्स ऑफिस पर प्रभास की टॉप ओपनिंग फिल्मों की सूची (नेट):

बाहुबली 2 – 121 करोड़

कल्कि 2898 एडी – 95.3 करोड़

सैलरी – 90.7 करोड़

प्राइस – 89 करोड़

आदिपुरुष – 86.75 करोड़

द राजा साब- 54.15 करोड़

'द राजा साब' ने धुरंधर के ओपनिंग डे को दी मात

'द राजा साब' को बेशक निगेटिव रिव्यू मिले हैं लेकिन इसने आते ही धुरंधर के ओपनिंग डे को धूल चटा दी है. साल 2025 की सबसे बड़ी फिल्म धुरंधर ने 28 करोड़ से ओपनिंग की थी. जबकि 'द राजा साब' ने पहले दिन 45 करोड़ कमाए हैं और प्री सेल को जोड़कर इसका ओपनिंग डे कलेक्शन 54.15 करोड़ रुपये है.

'द राजा साब' स्टार कास्ट

प्रभास के साथ फिल्म में संजय दत्त सहित कई जाने-माने कलाकार हैं, जिनमें संजय दत्त एक अहम भूमिका में हैं. ज़रीना वहाब, बोमन ईरानी, ​​मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल और रिद्धि कुमार भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रहे हैं. संजय दत्त की मौजूदगी ने फिल्म की रिलीज़ से पहले दर्शकों की एक्साइटमेंट बढ़ा दी थी, क्योंकि वे कहानी के इमोशनल पहलू से जुड़े एक अहम किरदार में उन्हें देखने के लिए बेताब थे.

'द राजा साब' स्टोरी

'राजा साब' आंध्र प्रदेश के एक सुनसान गाँव में अपनी दादी के साथ रहने वाले एक युवक की कहानी है. अल्ज़ाइमर से पीड़ित गंगा देवी अपने पति कनकराजा (संजय दत्त द्वारा स्टारर से फिर से मिलने की लालसा रखती हैं, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास है कि वह किसी मिशन पर गए हैं. जब राजा साब की मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो उनके दादा से मिलता-जुलता है, तो वह इस बुजुर्ग दंपति को मिलाने के लिए एक सफर पर निकल पड़ता हैं, जिससे कई भावुक पल और सुपरनैचुरल ट्विस्ट सामने आते हैं.

'द राजा साब' का सीक्वल हुआ कंफर्म

आलोचनाओं के बावजूद, निर्माताओं ने सीक्वल की पुष्टि कर दी है. वहीं फेस्टिव वीकेंड आने वाला है, ऐसे में सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या 'द राजा साहब' आने वाले दिनों में बॉक्स ऑफिस पर अपनी रफ्तार बरकरार रख पाएगी.