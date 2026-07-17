बॉलीवुड हो या हॉलीवुड, आज की एक्ट्रेसेस प्रेग्नेंसी के दौरान भी अपने काम को पूरी शिद्दत से निभा रही हैं. जहां, ऐन हैथवे ने अपनी सेकेंड ट्राइमेस्टर में हाई हील्स पहनकर रेड कार्पेट पर ग्लैमर और आत्मविश्वास की मिसाल पेश की. वहीं दीपिका पादुकोण अपने थर्ड ट्राइमेस्टर में भी अपनी आने वाली फिल्म 'राका' की शूटिंग में लगातार बिजी हैं.

सात महीने की प्रेग्नेंसी में काम कर रहीं दीपिका

वैरायटी इंडिया की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, दीपिका 'राका' की शूटिंग हर दिन बिना रुके कर रही हैं. आठ घंटे की तय वर्क शिफ्ट और वर्क-लाइफ बैलेंस की वकालत करने के बावजूद, वो अपनी आने वाली फिल्म 'राका' को तय समय पर पूरा करने के लिए पूरी तरह समर्पित हैं.

सात महीने की प्रेग्नेंसी में भी दीपिका नाइट शिफ्ट कर रही हैं और शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण एक्शन सीक्वेंस भी शूट कर रही हैं. मैटरनिटी लीव पर जाने से पहले वो अपना पूरा ध्यान इस प्रोजेक्ट को पूरा करने पर लगा रही हैं और फिल्म की हाई-ऑक्टेन डिमांड्स को सफलतापूर्वक पूरा भी कर रही हैं.

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फिल्म की टीम दीपिका पादुकोण से काफी इंप्रेस है. टीम के एक सदस्य ने कहा, 'दीपिका ने मैटरनिटी ब्रेक पर जाने से पहले हर हाल में फिल्म पूरी करने का फैसला किया था. कुछ एक्शन सीक्वेंस बेहद मुश्किल और थका देने वाले थे, लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद उन्होंने सब कुछ सफलतापूर्वक पूरा किया. सेट पर हर किसी के लिए दीपिका को इस तरह काम करते देखना प्रेरणादायक है. ये भी नहीं भूलना चाहिए कि घर पर उनकी डेढ़ साल की बेटी भी है, जिसे वो पूरा समय और प्यार देती हैं.'

कब रिलीज होगी 'राका'?

'राका' एटली की साइंस-फिक्शन फैंटेसी एक्शन फिल्म है, जिसमें अल्लू अर्जुन और दीपिका पादुकोण लीड रोल में नजर आएंगे. बड़े स्तर पर बनाई जा रही इस पैन इंडिया फिल्म में शानदार विजुअल्स और जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा. 'राका' को साल 2027 की सबसे मच अवेटेड थिएटर रिलीज में से एक माना जा रहा है.

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