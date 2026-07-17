INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड7 महीने की प्रेग्नेंसी में एक्शन क्वीन बनीं दीपिका पादुकोण, 'राका' के लिए किए शूट किए मुश्किल सीक्वेंस

7 महीने की प्रेग्नेंसी में एक्शन क्वीन बनीं दीपिका पादुकोण, 'राका' के लिए किए शूट किए मुश्किल सीक्वेंस

एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण जल्द ही अपने दूसरे बच्चे का वेलकम करने वाली है. वहीं दीपिका अपने थर्ड ट्राइमेस्टर में फिल्म 'राका' की शूटिंग में बिजी हैं और एक्शन सीक्वेंस भी शूट कर रही हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 17 Jul 2026 12:44 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड हो या हॉलीवुड, आज की एक्ट्रेसेस प्रेग्नेंसी के दौरान भी अपने काम को पूरी शिद्दत से निभा रही हैं. जहां, ऐन हैथवे ने अपनी सेकेंड ट्राइमेस्टर में हाई हील्स पहनकर रेड कार्पेट पर ग्लैमर और आत्मविश्वास की मिसाल पेश की. वहीं दीपिका पादुकोण अपने थर्ड ट्राइमेस्टर में भी अपनी आने वाली फिल्म 'राका' की शूटिंग में लगातार  बिजी हैं.

सात महीने की प्रेग्नेंसी में काम कर रहीं दीपिका
वैरायटी इंडिया की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, दीपिका 'राका' की शूटिंग हर दिन बिना रुके कर रही हैं. आठ घंटे की तय वर्क शिफ्ट और वर्क-लाइफ बैलेंस की वकालत करने के बावजूद, वो अपनी आने वाली फिल्म 'राका' को तय समय पर पूरा करने के लिए पूरी तरह समर्पित हैं.

सात महीने की प्रेग्नेंसी में भी दीपिका नाइट शिफ्ट कर रही हैं और शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण एक्शन सीक्वेंस भी शूट कर रही हैं. मैटरनिटी लीव पर जाने से पहले वो अपना पूरा ध्यान इस प्रोजेक्ट को पूरा करने पर लगा रही हैं और फिल्म की हाई-ऑक्टेन डिमांड्स को सफलतापूर्वक पूरा भी कर रही हैं.

ये भी पढ़ेंः 'ज्यादा खाते हुए देखकर लोग क्या सोचेंगे...' सना सईद को थी बुलिमिया बीमारी, Eating Disorder पर एक्ट्रेस ने की बात

फिल्म की टीम दीपिका पादुकोण से काफी इंप्रेस है. टीम के एक सदस्य ने कहा, 'दीपिका ने मैटरनिटी ब्रेक पर जाने से पहले हर हाल में फिल्म पूरी करने का फैसला किया था. कुछ एक्शन सीक्वेंस बेहद मुश्किल और थका देने वाले थे, लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद उन्होंने सब कुछ सफलतापूर्वक पूरा किया. सेट पर हर किसी के लिए दीपिका को इस तरह काम करते देखना प्रेरणादायक है. ये भी नहीं भूलना चाहिए कि घर पर उनकी डेढ़ साल की बेटी भी है, जिसे वो पूरा समय और प्यार देती हैं.'

कब रिलीज होगी 'राका'?
'राका' एटली की साइंस-फिक्शन फैंटेसी एक्शन फिल्म है, जिसमें अल्लू अर्जुन और दीपिका पादुकोण लीड रोल में नजर आएंगे. बड़े स्तर पर बनाई जा रही इस पैन इंडिया फिल्म में शानदार विजुअल्स और जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा. 'राका' को साल 2027 की सबसे मच अवेटेड थिएटर रिलीज में से एक माना जा रहा है.

ये भी पढ़ेंः 'काश वो शार्प जॉलाइन वापस मिल जाए', फराह खान ने मनीषा कोइराला संग शेयर की पुरानी तस्वीर

और पढ़ें
Published at : 17 Jul 2026 12:41 PM (IST)
Tags :
Deepika Padukone Raaka
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
The Odyssey BO Day 1 Live Updates: 'धमाल 4' के आगे बंपर ओपनिंग करेगी 'द ओडिसी', 12 बजे तक 3 करोड़ के पार हुआ कलेक्शन
Live Updates: 'धमाल 4' के आगे बंपर ओपनिंग करेगी 'द ओडिसी', जानें- 12 बजे तक का कलेक्शन
बॉलीवुड
7 महीने की प्रेग्नेंसी में एक्शन क्वीन बनीं दीपिका पादुकोण, 'राका' के लिए किए शूट किए मुश्किल सीक्वेंस
प्रेग्नेंसी के 7वें महीने में भी नहीं थमीं दीपिका पादुकोण, 'राका' के लिए शूट किया मुश्किल एक्शन सीक्वेंस
बॉलीवुड
'3 इडियट्स सोनम वांगचुक से नहीं थी इंस्पायर', बोले आमिर खान, एक्टिविस्ट से अनशन खत्म करने की भी गुजारिश की
'3 इडियट्स सोनम वांगचुक से नहीं थी इंस्पायर', बोले आमिर खान, ये गुजारिश भी की
बॉलीवुड
'OMG 2 का आइडिया मेरा था, अक्षय कुमार ने स्क्रिप्ट ली और क्रेडिट तक नहीं दिया', परेश रावल का खुलासा
‘OMG 2 मेरा आइडिया थी लेकिन अक्षय ने नहीं दिया कोई क्रेडिट’, परेश रावल का खुलासा
Advertisement

वीडियोज

Lionel Messi: 39 साल की फुटबॉल मशीन! ABPLIVE
Kiku Sharda ने खोला Kapil Sharma Show का बड़ा राज
Jennifer Winget की दूसरी शादी की खबरों ने बढ़ाई फैंस की खुशी
अफवाह या सच? Kiara Advani की दूसरी प्रेग्नेंसी की चर्चा तेज
'The Odyssey' Review: Christopher Nolan का विजुअल मास्टरपीस, IMAX में मिलेगा असली रोमांच
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राष्ट्रगान की तरह 'वंदे मातरम' को देना होगा सम्मान, नहीं तो... राष्ट्रगीत को लेकर सरकार ला रही नया विधेयक, जानें क्या है ये
राष्ट्रगान की तरह 'वंदे मातरम' को देना होगा सम्मान, नहीं तो... राष्ट्रगीत को लेकर सरकार ला रही नया विधेयक, जानें क्या है ये
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: दो मस्जिद...विंटेज कारों का शोकेस और PWD का गेस्ट हाउस, जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर क्या-क्या है?
दो मस्जिद...विंटेज कारों का शोकेस और PWD का गेस्ट हाउस, जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर क्या-क्या है?
इंडिया
आप और सपा के बाद सोनम वांगचुक को मिला कांग्रेस का साथ, पवन खेड़ा ने जंतर-मंतर पहुंचकर की मुलाकात
आप-सपा के बाद सोनम वांगचुक को मिला कांग्रेस का साथ, पवन खेड़ा ने जंतर-मंतर पहुंचकर की मुलाकात
फ़ुटबॉल
स्पेन या अर्जेंटीना, किसके सिर सजेगा ताज? जानिए कब, कहां और कैसे देखें FIFA World Cup 2026 का महामुकाबला
स्पेन या अर्जेंटीना, किसके सिर सजेगा ताज? जानिए कब, कहां और कैसे देखें FIFA World Cup 2026 का महामुकाबला
बॉलीवुड
'OMG 2 का आइडिया मेरा था, अक्षय कुमार ने स्क्रिप्ट ली और क्रेडिट तक नहीं दिया', परेश रावल का खुलासा
‘OMG 2 मेरा आइडिया थी लेकिन अक्षय ने नहीं दिया कोई क्रेडिट’, परेश रावल का खुलासा
इंडिया
Strait of Hormuz: 'जब तक अगला आदेश न दें...', होर्मुज में खतरा, भारतीयों के लिए DGMA ने जारी की एडवाइजरी, जानें क्या कहा
'जब तक अगला आदेश न दें...', होर्मुज में खतरा, भारतीयों के लिए DGMA ने जारी की एडवाइजरी, जानें क्या कहा
इंडिया
बिगड़ती तबीयत, खतरे में जान... सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का 20वां दिन, डॉक्टरों ने दी ऑर्गन फेलियर की चेतावनी
खतरे में जान... सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का 20वां दिन, डॉक्टरों ने दी ऑर्गन फेलियर की चेतावनी
हेल्थ
Sonam Wangchuk Hunger Strike: लंबे वक्त तक भूख हड़ताल से कौन-से अंग सबसे पहले होते हैं खराब, कब फेल होने लगता है सिस्टम?
लंबे वक्त तक भूख हड़ताल से कौन-से अंग सबसे पहले होते हैं खराब, कब फेल होने लगता है सिस्टम?
ENT LIVE
Christopher Nolan की The Odyssey की कहानी जानकर रह जाएंगे हैरान
Christopher Nolan की The Odyssey की कहानी जानकर रह जाएंगे हैरान
ENT LIVE
Kapil Sharma Show को लेकर Kiku Sharda का बड़ा खुलासा
Kapil Sharma Show को लेकर Kiku Sharda का बड़ा खुलासा
ENT LIVE
रिपोर्ट्स: Jennifer Winget करेंगी William Ishmeal से शादी?
रिपोर्ट्स: Jennifer Winget करेंगी William Ishmeal से शादी?
ENT LIVE
Christopher Nolan की The Odyssey ने जीता दिल
Christopher Nolan की The Odyssey ने जीता दिल
ENT LIVE
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
Embed widget