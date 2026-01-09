हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसिंगर गुलशन कुमार के हत्यारे अब्दुल मर्चेंट की मौत, इस वजह से जेल में गई जान

सिंगर गुलशन कुमार के हत्यारे अब्दुल मर्चेंट की मौत, इस वजह से जेल में गई जान

Gulshan Kumar Murder Accuse Death: टी-सीरीज म्यूजिक कंपनी के मालिक गुलशन कुमार के हत्यारे अब्दुल मर्चेंट की मौत हो गई है. लंबे समय से जेल में बंद अब्दुल ने 60 साल की उम्र में दम तोड़ दिया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 09 Jan 2026 09:30 PM (IST)
Preferred Sources

गुलशन कुमार हत्याकांड में उम्रकैद की सजा भुगत रहे 60 साल के अब्दुल रऊफ मर्चेंट का जेल में मौत हो गई. बताया जा रहा है कि लंबे समय से अब्दुल की सेहत ठीक नहीं थी. हाल ही में दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 30 दिसंबर, 2025 को रऊफ को हल्का हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उसे शहर के सरकारी वैली अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इसके बाद, 4 जनवरी, 2026 को उसकी सेहत में काफी सुधार देखने के बाद उसे वापस जेल भेज दिया गया था. हालांकि गुरुवार की सुबह उन्हें एक और गंभीर हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई. आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया गया है.

कैसी हुई थी गुलशन कुमार की हत्या
12 अगस्त 1997 को साउथ अंधेरी के जीतेश्वर महादेव मंदिर के बाहर गुलशन कुमार की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. बिना बॉडीगार्ड पूजा के लिए पहुंचे गुलशन पर तीन हमलावरों ने 16 गोलियां चलाईं. रऊफ भी उन तीनों हमलावरों से एक थे. इस घटना में उनके ड्राइवर को भी गोली लगी. अस्पताल ले जाते समय गुलशन ने दम तोड़ दिया था.

सिंगर गुलशन कुमार के हत्यारे अब्दुल मर्चेंट की मौत, इस वजह से जेल में गई जान

क्या था विवाद?
गुलशन कुमार की हत्या को महज एक कारोबारी विवाद नहीं माना गया, बल्कि इसे अंडरवर्ल्ड की दहशत और नियंत्रण कायम करने की साजिश से जोड़कर देखा गया. 90 के दशक में मुंबई के अंडरवर्ल्ड का फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री पर गहरा असर था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, टी-सीरीज के मालिक से फिरौती मांगी गई थी, जिसे ठुकरा दिया गया. इस मामले में रऊफ को 2002 में उम्रकैद हुई और 2003 में उसे हरसूल जेल भेजा गया.

बाद में रऊफ को 2009 में पैरोल पर रिहा किया गया, लेकिन जेल से बाहर आते ही वो कथित तौर पर फरार हो गया. करीब आठ साल तक पुलिस की पकड़ से बाहर रहने के बाद, 2016-17 के बीच उसे दोबारा गिरफ्तार किया गया और फिर से हरसूल जेल भेज दिया गया.

और पढ़ें
Published at : 09 Jan 2026 09:24 PM (IST)
Tags :
Gulshan Kumar Gulshan Kumar Death Abdul Rauf Dawood Merchant Abdul Rauf Death
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अगर भारत ने चिनाब-झेलम पर कोई काम शुरू किया तो...', सिंधु समझौता रद्द होने के बाद बौखलाया पाकिस्तान, फिर दी गीदड़भभकी
'अगर भारत ने चिनाब-झेलम पर कोई काम शुरू किया तो...', सिंधु समझौता रद्द होने के बाद बौखलाया PAK
झारखंड
सोशल मीडिया पर वायरल 'धूम' कौन है? पढ़ें उसकी कहानी, दुबई से आ रहे ऑफर
सोशल मीडिया पर वायरल 'धूम' कौन है? पढ़ें उसकी कहानी, दुबई से आ रहे ऑफर
इंडिया
'सख्ती से निपटो', बांग्लादेश में एक महीने में 5 हिंदुओं की हत्या, भारत की मोहम्मद यूनुस को खरी-खरी
'सख्ती से निपटो', बांग्लादेश में एक महीने में 5 हिंदुओं की हत्या, भारत की मोहम्मद यूनुस को खरी-खरी
साउथ सिनेमा
नताली बर्न नहीं, टॉक्सिक के टीजर में यश संग ये हॉलीवुड हसीना हुईं इंटीमेट, खुद डायरेक्टर ने किया कंफर्म
नताली बर्न नहीं, 'टॉक्सिक' के टीजर में यश संग ये हॉलीवुड हसीना हुईं इंटीमेट
Advertisement

वीडियोज

Customs Duty होगी आसान, Budget 2026 में खत्म होगा Import-Export का झंझट? | Paisa Live
Bollywood News: वरुण धवन पर फेक पीआर अटैक? बॉर्डर 2 के गाने के बाद क्यों बने ट्रोलिंग का निशाना (09.01.2026)
Anupamaa: 😱Prerna की गोदभराई में बड़ा drama, एक धक्का और रिश्ता ख़तम
Mahadangal Full Show: ममता की हरी फाइल में कुछ 'काला' है? | Mamata Banerjee | BJP | TMC | Bengal
ED की रेड को लेकर Bengal to Delhi मची खलबली! विरोध में सड़को पर उतरी Mamta Banarjee
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अगर भारत ने चिनाब-झेलम पर कोई काम शुरू किया तो...', सिंधु समझौता रद्द होने के बाद बौखलाया पाकिस्तान, फिर दी गीदड़भभकी
'अगर भारत ने चिनाब-झेलम पर कोई काम शुरू किया तो...', सिंधु समझौता रद्द होने के बाद बौखलाया PAK
झारखंड
सोशल मीडिया पर वायरल 'धूम' कौन है? पढ़ें उसकी कहानी, दुबई से आ रहे ऑफर
सोशल मीडिया पर वायरल 'धूम' कौन है? पढ़ें उसकी कहानी, दुबई से आ रहे ऑफर
इंडिया
'सख्ती से निपटो', बांग्लादेश में एक महीने में 5 हिंदुओं की हत्या, भारत की मोहम्मद यूनुस को खरी-खरी
'सख्ती से निपटो', बांग्लादेश में एक महीने में 5 हिंदुओं की हत्या, भारत की मोहम्मद यूनुस को खरी-खरी
साउथ सिनेमा
नताली बर्न नहीं, टॉक्सिक के टीजर में यश संग ये हॉलीवुड हसीना हुईं इंटीमेट, खुद डायरेक्टर ने किया कंफर्म
नताली बर्न नहीं, 'टॉक्सिक' के टीजर में यश संग ये हॉलीवुड हसीना हुईं इंटीमेट
क्रिकेट
BCB डायरेक्टर ने बांग्लादेशी क्रिकेटर तमीम इकबाल को कहा 'भारतीय एजेंट', कई खिलाड़ी भड़के
BCB डायरेक्टर ने बांग्लादेशी क्रिकेटर तमीम इकबाल को कहा 'भारतीय एजेंट', कई खिलाड़ी भड़के
इंडिया
संसद के बजट सत्र की तारीख तय, किरेन रिजिजू ने दी जानकारी, जानें कब पेश होगा आम बजट?
संसद के बजट सत्र की तारीख तय, किरेन रिजिजू ने दी जानकारी, जानें कब पेश होगा आम बजट?
शिक्षा
मीशो में करोड़ों की सैलरी पाने वाली मेघा ने दिया इस्तीफा, जानिए कहां से की है पढ़ाई-लिखाई
मीशो में करोड़ों की सैलरी पाने वाली मेघा ने दिया इस्तीफा, जानिए कहां से की है पढ़ाई-लिखाई
ट्रेंडिंग
कान से डालो नाक से निकालो... गांव के लड़के का टैलेंट देख उड़ जाएंगे होश; वीडियो वायरल
कान से डालो नाक से निकालो... गांव के लड़के का टैलेंट देख उड़ जाएंगे होश; वीडियो वायरल
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
ENT LIVE
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
Embed widget