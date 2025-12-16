हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'हम आपके हैं...' प्रेमानंद महाराज से बोलीं अनुष्का शर्मा, विराट कोहली संग लिया आशीर्वाद, देखें वीडियो

'हम आपके हैं...' प्रेमानंद महाराज से बोलीं अनुष्का शर्मा, विराट कोहली संग लिया आशीर्वाद, देखें वीडियो

Anushka Sharma-Virat Kohli Visits Premanand Maharaj: एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और उनके पति विराट कोहली ने प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद लिया. इस दौरान कपल इमोशनल नजर आया.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 16 Dec 2025 03:30 PM (IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और उनके पति विराट कोहली एक बार फिर प्रेमानंद महाराज के चरणों में पहुंचे. साल 2025 खत्म होने और नया साल शुरू होने से पहले कपल ने महाराज से मिलकर उनका आशीर्वाद लिया. इस दौरान अनुष्का और विराट हाथ जोड़े दिखाई दिए और उन्होंने नतमस्तक होकर प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद लिया.

अनुष्का शर्मा और विराट कोहली प्रेमानंद महाराज से मिलने वृन्दावन में वराह घाट पहुंचे. प्रेमानंद महाराज के आश्रम श्री हित राधा केली कुंज से कपल का एक वीडियो भी सामने आया है. इसमें अनुष्का और विराट प्रेमानंद महाराज के साथ आध्यात्मिक बातचीत करते नजर आए.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Bhajan Marg Official (@bhajanmarg_official)


अनुष्का शर्मा और विराट कोहली से क्या बोले प्रेमानंद महाराज?
वायरल वीडियो में प्रेमानंद महाराज अनुष्का शर्मा और विराट कोहली से कहते हैं- 'अपने कार्यक्षेत्र को भगवान की सेवा समझिए. गंभीर भाव से रहिए. विनम्र रहिए. और खूब नाम जपिए. जो एक बार अपना असली पिता है, जिसने मुझे प्रकट किया है, जिसने मुझे बनाया है, एक बार उसे देखें, इसकी लालसा होनी चाहिए. सुनते हैं कि बड़े सुंदर हैं, तो एक बार तो दिखने चाहिए ना, देखने योग्य हैं, अपने हैं, प्यारे हैं, तो एक बार ये लक्ष्य बना लेना चाहिए कि अब मैं आपसे मिलना चाहता हूं.'

'हम आपके हैं महाराज और आप हमारे हैं...'
प्रेमानंद महाराज आगे कहते हैं- 'मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे आप चाहिए और अगर आप चाहिए तो सारे सुख आपके चरणों में अपने-आप आ जाएंगे.' इसपर अनुष्का शर्मा जवाब देती हैं- 'हम आपके हैं महाराज और आप हमारे हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए.' इसके बाद अनुष्का और विराट ने हाथ जोड़े और प्रेमानंद महाराज के चरणों में झुककर उनका आशीर्वाद लिया.

एयरपोर्ट पर दिखे अनुष्का-विराट
प्रेमानंद महाराज से मिलने के बाद अनुष्का शर्मा और विराट कोहली मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए. इस दौरान एक्ट्रेस मरून कलर का सूट पहने और माथे पर काली बिंदी लगाए बेहद सिंपल लुक में नजर आईं. वहीं ब्लैक टी-शर्ट और ऑफ व्हाइट पैंट पहने विराट काफी कूल दिखाई दिए.

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 16 Dec 2025 03:15 PM (IST)
Anushka Sharma VIRAT KOHLI Premanand Maharaj
