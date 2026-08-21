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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडबॉक्स ऑफिस पर क्यों नहीं चल पाई सनी देओल की 'बंटवारा 1947'? राजकुमार संतोषी ने बताई वजह

बॉक्स ऑफिस पर क्यों नहीं चल पाई सनी देओल की 'बंटवारा 1947'? राजकुमार संतोषी ने बताई वजह

Batwara 1947: सनी देओल और राजकुमार संतोषी की जोड़ी फिल्म 'बंटवारा 1947' के साथ एक बार फिर पर्दे पर लौटी है. फिल्म में सनी मुस्लिम किरदार में नजर आए हैं, जिस पर अब राजकुमार संतोषी ने खुलकर बात की है.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 21 Aug 2026 11:33 AM (IST)
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बॉलीवुड सुपरस्टार सनी देओल और फिल्म डायरेक्टर राजकुमार संतोषी की जोड़ी एक बार फिर बड़े पर्दे पर लौटी है. दोनों की फिल्म 'बंटवारा 1947' 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. 'घायल', 'दामिनी' और 'घातक' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाली इस जोड़ी ने इस बार कुछ अलग करने की कोशिश की है. इस फिल्म में सनी देओल ने अपनी देशभक्ति और 'गदर' या 'बॉर्डर' जैसी पुरानी इमेज से हटकर एक मुस्लिम किरदार 'सिकंदर मिर्जा' निभाया है, जो कट्टरपंथ के खिलाफ लड़ता है.

मुस्लिम किरदार को लेकर क्या बोले राजकुमार संतोषी?
'बंटवारा 1947' से मेकर्स को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई. हाल ही में जब राजकुमार संतोषी से पूछा गया कि क्या सनी देओल का मुस्लिम किरदार निभाना बॉक्स ऑफिस पर फिल्म के खिलाफ गया? तो उन्होंने माना कि इस बात का विचार उनके दिमाग में आया था. 

'हमने इसके बारे में सोचा था...'
संतोषी ने मनी कंट्रोल को बताया, 'किरदार बहुत सही मायने में लिखा गया है. सनी के लिए एक एक्टर के तौर पर ये एक अलग चुनौती थी और वो इसे लेकर बहुत एक्साइटेड थे. हमने इस बारे में सोचा जरूर था. बॉर्डर और गदर की वजह से उनकी एक खास इमेज बनी हुई है, जहां वो दुश्मन देश और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन यहां वो सिकंदर मिर्जा नाम के एक अच्छे इंसान का रोल कर रहे हैं, जो कट्टरपंथ के खिलाफ आवाज उठाता है.' 

बॉक्स ऑफिस पर क्यों नहीं चल पाई सनी देओल की 'बंटवारा 1947'? राजकुमार संतोषी ने बताई वजह

राजकुमार संतोषी ने की सनी देओल की तारीफ
उन्होंने आगे कहा, 'हम बहुत अच्छे दोस्त हैं और साथ में तीन सफल फिल्में बना चुके हैं. जब मैंने 2008 के आसपास इस टॉपिक पर काम करना शुरू किया, तो मैंने सनी से बात की और उन्हें यह बहुत पसंद आया. मैं चाहता था कि ये एक मेनस्ट्रीम फिल्म बने. सनी आज देश के सबसे बड़े स्टार हैं, इसलिए मैं चाहता था कि ये कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे. इसके अलावा वो एक बेहतरीन एक्टर हैं और हर रोल को बहुत ईमानदारी से निभाते हैं.' 

बॉक्स ऑफिस पर क्यों नहीं चल पाई सनी देओल की 'बंटवारा 1947'? राजकुमार संतोषी ने बताई वजह

ये भी पढ़ें:- श्वेता तिवारी को मराठी लोगों से मिलीं ऑनलाइन गालियां, राज ठाकरे से पूछा- क्या ये सही है?

'आवारापन 2' से क्लैश पर क्या बोले राजकुमार संतोषी?
इंडिपेंडेंस डे वाले वीकेंड पर 'बंटवारा 1947' की टक्कर इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' से हुई. इस क्लैश पर राजकुमार संतोषी ने कहा कि इससे उनकी फिल्म को नुकसान पहुंचने जैसी कोई बात नहीं है. उन्होंने खुले दिल से 'आवारापन 2' की तारीफ की. संतोषी ने कहा, 'मैं फिर से बधाई दूंगा. आवारापन 2 को लोगों ने बहुत पसंद किया है और उसने बेहतरीन बिजनेस किया है. मैं इमरान हाशमी, मुकेश भट्ट साहब, विशेष भट्ट और उनकी पूरी टीम को दिल से बधाई देता हूं.' 

बॉक्स ऑफिस पर क्यों नहीं चल पाई सनी देओल की 'बंटवारा 1947'? राजकुमार संतोषी ने बताई वजह

'लोग अभी भी थिएटर जा रहे हैं'
राजकुमार संतोषी ने सिनेमाघरों में दर्शकों की वापसी पर भी बात की. उन्होंने कहा, 'लोग थिएटर जा रहे हैं, ये अच्छी बात है. ये बहुत जरूरी है कि लोग अभी भी फिल्म देखने के लिए थिएटर पहुंच रहे हैं. टिकट की कीमतें काफी ज्यादा हैं और स्नैक्स भी महंगे हैं, फिर भी लोग परिवार के साथ फिल्म देखने आ रहे हैं. ये हमारे लिए अच्छी बात है.'

'बंटवारा 1947' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
'बंटवारा 1947' भारत के बंटवारे की पृष्ठभूमि पर बनी एक पीरियड ड्रामा फिल्म है. इस फिल्म में  प्रीति जिंटा, शबाना आजमी और अली फजल जैसे एक्टर्स भी अहम भूमिका निभा रहे हैं. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म को रिलीज हुए एक हफ्ता हो चुका है और अब तक ये करीब 33.60 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर चुकी है.

ये भी पढ़ें:- सनी देओल की 'बंटवारा 1947' ने रिलीज का एक हफ्ता किया पूरा, जानें- कितना वसूला बजट?

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 21 Aug 2026 11:33 AM (IST)
Tags :
Sunny Deol Rajkumar Santoshi Batwara 1947
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