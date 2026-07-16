सनी देओल एक बार फिर बड़े पर्दे पर धमाका करने जा रहे हैं. वो फिल्म 'बंटवारा 1947' में दिखेंगे. इस फिल्म में सनी देओल लीड रोल में हैं. वहीं सनी देओल के बेटे करण देओल भी इस फिल्म का हिस्सा हैं. फिल्म का टीजर रिलीज हो चुका है. टीजर में आमिर खान ने अपनी आवाज दी. टीजर को काफी पसंद किया गया. टीजर में सनी देओल अपनेे एक्शन अवतार में दिखे. सनी का एक्शन अवतार बहुत पसंद किया जाता है.

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12 शहरों में 'बंटवारा 1947' का प्रमोशन

'बंटवारा 1947' को लेकर मेकर्स अब तक का सबसे बड़ा प्रमोशनल कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं. फिल्म के प्रमोशन के लिए टीम देश के 12 बड़े शहरों में जाएगी. इसे फिल्म का सबसे बड़ा सिटी टूर माना जा रहा है. खास बात ये है कि भारतीय सिनेमा में पहली बार किसी फिल्म के लिए इतने बड़े लेवल पर 12 शहरों का प्रमोशनल टूर किया जा रहा है. इससे दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई है.

फिल्म 'बंटवारा 1947' में नजर आएंगे ये स्टार्स

फिल्म में सनी देओल, शबाना आजमी, प्रीति जी जिंटा, करण देओल, अली फजल, अभिमन्यु सिंह, खुशी हजारे और कनिका कपूर अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी 'बंटवारा 1947' का निर्देशन राजकुमार संतोषी ने किया है. फिल्म का संगीत ए. आर. रहमान ने दिया है, जबकि इसके गाने जावेद अख्तर ने लिखे हैं. फिल्म को आमिर खान और अपर्णा पुरोहित ने प्रोड्यूस किया है. ये 14 अगस्त 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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अब फैंस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं. फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर भी धमाका करने की उम्मीदें हैं.