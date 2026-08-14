रानी मुखर्जी ने पूरे किए सिनेमा में 30 साल, मिला डॉक्टरेट सम्मान

रानी मुखर्जी बॉलीवुड की बेहतरीन एक्ट्रेसेस में शुमार हैं. उन्होंने अपने करियर में कई शानदार फिल्में की है. अब एक्ट्रेस रानी मुखर्जी को भी भारतीय सिनेमा में तीन दशक लंबे उनके योगदान और पर्दे के बाहर किए गए काम के लिए मानद डॉक्टरेट से नवाजा गया है. स्टेज पर ये सम्मान लेते वक्त रानी काफी इमोशनल नजर आईं और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े. सम्मान मिलने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक खास नोट भी शेयर किया.

इमोशनल हुईं रानी मुखर्जी

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में रानी मुखर्जी लाट्रोब यूनिवर्सिटी से मानद डॉक्टर ऑफ लेटर्स की डिग्री लेते वक्त इमोशनल होती नजर आईं. सम्मान मिलने के बाद उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े और वो मुस्कुराते हुए धीरे से अपने आंसू पोंछती दिखीं. उनके चेहरे की खुशी देखकर साफ था कि ये खुशी के आंसू थे.

रानी मुखर्जी ने मानद डॉक्टरेट मिलने की खुशी जाहिर करते हुए कहा, 'लाट्रोब यूनिवर्सिटी से ये मानद डॉक्टरेट मिलना मेरी जिंदगी के सबसे खास पलों में से एक है. मैंने हमेशा माना है कि फिल्में लोगों की सोच बदलने से पहले उनके दिलों को छू सकती हैं.'

ये भी पढ़ेंः Independence Day 2026: 15 अगस्त पर इन गानों से मनाएं आजादी का जश्न, देशभक्ति से भर जाएगा माहौल

View this post on Instagram A post shared by RANI MUKERJI INDONESIA (@ranibharafans)

उन्होंने आगे कहा, 'मैंने हमेशा ऐसी फिल्मों को चुना, जिनकी कहानी ने पहले मेरे दिल को छुआ. ऐसी कहानियां जिन्हें बताया जाना जरूरी है, जो लोगों को प्रेरित करें. सिनेमा के जरिए मैंने हमेशा भारत की मजबूत लड़कियों और महिलाओं को दिखाने की कोशिश की है.'

योगदान के लिए स्पेशल सिटेशन से किया गया सम्मानित

रानी मुखर्जी को इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न (IFFM) की ओर से भी एक्टिंग में योगदान के लिए स्पेशल सिटेशन से सम्मानित किया गया. फेस्टिवल ने सिनेमा में उनके तीन दशक के शानदार सफर और उनके काम की इंटरनेशनल पहुंच को देखते हुए उन्हें ये सम्मान दिया.

बता दें, रानी ने अपने करियर में 'ब्लैक', 'हम तुम', 'युवा', 'बंटी और बबली', 'नो वन किल्ड जेसिका', 'मर्दानी' फ्रेंचाइजी, 'हिचकी' और हालिया फिल्म 'मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे' जैसी यादगार फिल्मों में काम किया है. पिछले साल उन्हें 'मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे' में शानदार अभिनय के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवॉर्ड भी मिला था.

वर्कफ्रंट की बात करें तो रानी मुखर्जी शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म किंग में नजर आने वाली है.

ये भी पढ़ेंः TMKOC: माधवी के अचार में कांच का टुकड़ा, असित मोदी का फैंस को सरप्राइज