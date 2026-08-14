कोलकाता फिल्म फेस्टिवल: इन्विटेशन न मिलने पर मिथुन चक्रवर्ती ने कहा ये

दिग्गज एक्टर मिथुन चक्रवर्ती ने अपने करियर में कई शानदार फिल्में की हैं और इंडस्ट्री में अपनी अगल पहचान बनाई है. 'डिस्को डांसर', 'बॉक्सर', 'अग्निपथ', 'वारदात' जैसी फिल्मों में काम कर चुके दिग्गज एक्टर ने हिंदी के साथ-साथ बंगाली और दूसरी भाषाओं की फिल्मों में भी खूब काम किया है. वहीं, हाल ही में उन्होंने कोलकाता के फिल्म फेस्टिवल में नहीं बुलाए जाने पर अपनी नाराजगी जाहिर की. उन्होंने कहा कि वो छोटे कलाकार है.

कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में मिथुन चक्रवर्ती को नहीं किया गया इनवाइट

मिथुन चक्रवर्ती ने कल,13 अगस्त को मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी से मुलाकात की. ये मुलाकात दिग्गज एक्टर उत्तम कुमार की 100वीं जयंती के मौके पर होने वाले कार्यक्रमों को लेकर हुई. हाल ही में नंदन में कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (KIFF) की तैयारियों को लेकर एक बैठक भी हुई.

इस दौरान सीएम अधिकारी ने बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के कई जाने-माने सितारों और फिल्ममेकर्स से मुलाकात की. इनमें मिथुन चक्रवर्ती, प्रोसेनजीत चटर्जी, रुद्रनील घोष, अरिंदम शील, शांतिलाल मुखर्जी, कंचन मल्लिक, श्रीजीत मुखर्जी और शंकर चक्रवर्ती शामिल रहे.

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मिथुन चक्रवर्ती ने जताई नाराजगी

इसके बाद मीडिया से बात करते हुए मिथुन दा ने फिल्म फेस्टिवल में न्योता न मिलने पर अपनी नाराजगी जाहिर की. उन्होंने कहा, 'मुझे भी निकाल दिया गया, फिल्म फेस्टिवल में नहीं बुलाया. अभी मैं मॉस्को जा रहा हूं, शायद फिर बुलाएंगे.'

उन्होंने आगे तंज कसते हुए कहा, 'मॉस्को वाले मुझे सम्मान देकर बुला रहे हैं, लेकिन यहां बंगाल में मुझे नहीं बुलाया जाता. मैं बहुत छोटा कलाकार हूं, शायद इसलिए यहां नहीं बुलाते. लेकिन बाहर से उन बड़े-बड़े लोगों को बुलाया जाता है, जिनका बंगाल से कोई लेना-देना ही नहीं है.'

ANI द्वारा शेयर किया गया ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. फिलहाल, कोलकाता फिल्म फेस्टिवल की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

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बता दें, फिल्मों के अलावा मिथुन चक्रवर्ती राजनीति में भी एक्टिव हैं. वो राज्यसभा के संसद सदस्य भी रह चुके हैं और आज के टाइम में वो भारतीय जनता पार्टी (BJP) से जुड़े हुए हैं.