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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडOTT Release: बॉक्स ऑफिस पर 180 करोड़ कमाने के बाद ओटीटी पर कब रिलीज होगी 'वेलकम टू द जंगल'? जानें कहां देख पाएंगे अक्षय कुमार की फिल्म

OTT Release: बॉक्स ऑफिस पर 180 करोड़ कमाने के बाद ओटीटी पर कब रिलीज होगी 'वेलकम टू द जंगल'? जानें कहां देख पाएंगे अक्षय कुमार की फिल्म

'वेलकम टू द जंगल' को फैंस भर-भरकर प्यार दे रहे हैं. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया. आइए जानते हैं थिएटर के बाद फिल्म ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 16 Jul 2026 02:16 PM (IST)
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'वेलकम टू द जंगल' में अक्षय कुमार लीड रोल में दिखे. उनके साथ शो में 30 से ज्यादा बड़े स्टार्स नजर आए. फिल्म को काफी पसंद किया गया. शो ने बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा कलेक्शन किया अब फिल्म के ओटीटी रिलीज को लेकर भी खबरें आनी शुरू हो गई हैं. आइए जानते हैं ओटीटी पर फिल्म के कब रिलीज होने की खबरें हैं.  

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ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी 'वेलकम टू द जंगल'?

टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, फिल्म जियो हॉटस्टार पर प्रीमियर होगी. फिल्म की ओटीटी रिलीज डेट को लेकर ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं आई हैं. लेकिन फिल्म के अगस्त के आखिर और सितंबर के शुरुआत में रिलीज होने की खबरें हैं. आमतौर पर थिएटर में रिलीज होने के बाद फिल्में ओटीटी पर 6 से 8 हफ्ते बाद रिलीज होती हैं. 'वेलकम टू द जंगल' भी ये फॉलो करेगी. 

बता दें कि 'वेलकम टू द जंगल' थिएटर में 26 जून को रिलीज हुई थी. फिल्म की ऑफिशियल ओटीटी रिलीज डेट का फैंस को इंतजार है.

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'वेलकम टू द जंगल' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने 20 दिनों में 130 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. फिल्म ने 131.35 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. पेड़ प्रिव्यूज में फिल्म ने 3.75 करोड़ कमाए थे. वहीं 15.25 करोड़ की ओपनिंग की थी. पहले हफ्ते में फिल्म ने 93.15 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं दूसरे हफ्ते में फिल्म ने 31.90 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया.

15वें दिन फिल्म ने 1 करोड़, 16वें दिन फिल्म ने 1.6 करोड़ कमाए, 17वें दिन फिल्म ने 1.9 करोड़ का बिजनेस किया. 18वें दिन फिल्म ने 55 लाख, 19वें दिन 75 लाख और 20वें दिन फिल्म ने 50 लाख कमाए. वहीं वर्ल्डवाइड फिल्म 180 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है. फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में 33.25 करोड़ की कमाई की. वहीं वर्ल्डवाइड 189.32 करोड़ का बिजनेस किया.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 16 Jul 2026 02:16 PM (IST)
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