सनी देओल की मोस्ट अवेटिड फिल्म बॉर्डर 2 इसी महीने रिलीज होने के लिए तैयार है. बॉर्डर 2 की टीम ने इसका प्रमोशन करना भी शुरू कर दिया है. ये फिल्म 23 जनवरी को रिलीज होगी. शुक्रवार को फिल्म का गाना घर कब आओगे जैसलमेर में लॉन्च किया गया. जहां पर सनी देओल भी पहुंचे थे. गाने के लॉन्च के दौरान सनी ने अपने पापा धर्मेंद्र के बारे में भी बात की. जिससे वो काफी इमोशनल भी हो गए.

इवेंट पर सनी देओल ने कई सालों पहले शूट की बॉर्डर फिल्म की यादों को ताजा किया. साथ ही बताया कि पिता धर्मंद्र की फिल्म हकीकत से इंस्पायर होकर उन्होंने बॉर्डर की थी. इसी दौरान उन्होंने अपने पापा को भी याद किया.

पापा को याद कर इमोशनल हुए सनी

सनी ने इवेंट पर कहा- 'कैसे हैं आप लोग? मैं आपके परिवार का हिस्सा ही हूं, जब से मैंने बॉर्डर की है.मैंने बॉर्डर की थी क्योंकि मैंने जब अपने पापा की फिल्म हकीकत देखी थी वो मुझे बहुत प्यारी लगी थी. तब मैं बहुत छोटा था. जब मैं एक्टर बना तब मैंने तय किया कि मैं भी पापा जैसी एक फिल्म करुंगा. जेपी दत्ता साहब के साथ मैंने बात की और हम दोनों ने डिसाइज किया कि हम इस सब्जेक्ट पर फिल्म बनाएंगे जो बहुत ही प्यारे हैं और आप सभी के दिलों में बसे हुए हैं.'

मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा

सनी ने आगे कह- 'मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा, मेरा दिमाग हिला हुआ है.' वो अपने पिता धर्मेंद्र की मौत का जिक्र कर रहे थे. जिन्होंने 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में आखिरी सांस ली थी. धर्मेंद्र को आखिरी बार स्क्रीन पर वॉर ड्रामा इक्कीस में देखा गया. जो 1 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है.

बॉर्डर 2 की बात करें तो ये 1997 में आई क्लासिक फिल्म बॉर्डर का सीक्वल है. इसे अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी अहम किरदार निभाते नजर आएंगे. फैंस को फिल्म का बेसब्री से इंतजार है.

