बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए साल 2026 की शुरुआत काफी शानदार हुई है. दरअसल मैडॉक फिल्म्स की वॉर बेस्ड बायोपिक ड्रामा 'इक्कीस' ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर उम्मीदों से कहीं बेहतर ओपनिंग की. ये फिल्म दिग्गज दिवंगत धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म है. वहीं 'इक्कीस' से अमिताभ बच्चन के नाती अगसत्य नंदा ने भी बड़े पर्दे पर डेब्यू किया है. हालांकि रिलीज के दूसरे दिन इसके कलेक्शन में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है. इसी के साथ चलिए यहां जानते हैं 'इक्कीस' ने रिलीज के दूसरे दिन कितना किया कलेक्शन किया है?

'इक्कीस' ने दूसरे दिन कितना किया कलेक्शन?

नए साल पर छुट्टी होने की वजह से सिनेमाघर हमेशा से ही दर्शकों से गुलजार रहे हैं. 1 जनवरी 2026 को अगस्त्य नंदा और दिवंगत धर्मेंद्र की फिल्म 'इक्कीस' ने इसी परंपरा को जारी रखा और नए साल पर रिलीज हुई इस फिल्म ने धुरंधर के तूफान के बावजूद बंपर शुरुआत की. लेकिन रिलीज के दूसरे दिन यानी शुक्रवार को वर्किंग डेज होने की वजह से इसके कलेक्शन में गिरावट की उम्मीद की जा रही थी और ऐसा ही हुआ भी दूसरे दिन 'इक्कीस' के कलेक्शन में 50 फीसदी से भी ज्यादा गिरावट आई है.

फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 7 करोड़ से ओपनिंग की थी.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त्य नंदा स्टारर इस फिल्म ने अपनी रिलीज के दूसरे दिन 3.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है.

इसी के साथ 'इक्कीस' का दो दिनों का कलेक्शन 10.50 करोड़ रुपये हो गया है.

'इक्कीस' क्या वसूल पाएगी बजट?

'इक्कीस' की कमाई में बेशक दूसरे दिन गिरावट आई है लेकिन क्रिटिक्स और दर्शकों से मिल रहे पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ की वजह से इसके कलेक्शन में वीकेंड में तेजी आने की उम्मीद है. वहीं फिल्म के बजट की बात करें तोहालांकि ‘इक्कीस’ के निर्माताओं ने अभी तक फिल्म का बजट आधिकारिक तौर पर जारी नहीं किया है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्टों के अनुसार फिल्म का बजट 60 करोड़ रुपये है. ऐसे में, 60 करोड़ रुपये के बजट में बनी ये फिल्म दो दिन में 10.50 करोड़ कमा चुकी है. अगर ये फिल्म वीकेंड में तेजी दिखाते हुए अच्छी कमाई कर लेती है और वीकडेज में भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म करती है तो उम्मीद है कि ये अपनी लागत वसूल कर जाए.

'इक्कीस' के बारे में

'इक्कीस' का निर्देशन श्रीराम राघवन ने किया है. फिल्म में अगस्त्य नंदा, दिवंगत धर्मेंद्र और जयदीप अहलावात सहित कई कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है. बता दें कि ये फिल्म पहले 25 दिसंबर को रिलीज़ होनी थी, लेकिन धुरंधर की धूम के बीच इसे बेहतर प्रदर्शन का मौका देने के लिए इसकी रिलीड डेट आगे बढ़ा दी गई थी. हालांकि देखने वाली बात होगी कि ये फिल्म अब वीकेंड पर कितनी कमाई कर पाती है.