हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBorder 2 का ये रिकॉर्ड बनेगा शाहरुख खान और सलमान खान के लिए 'सिरदर्द', सनी देओल ने मचाया हाहाकार

Border 2 Box Office: सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई का ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो पाना शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार और ऋतिक रोशन जैसे सुपरस्टार्स के लिए बड़ी चुनौती है.

By : रेखा त्रिपाठी | Updated at : 30 Jan 2026 01:26 PM (IST)
Border 2 Box Office: बॉलीवुड सुपरस्टार सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई कर रही है. ये फिल्म हर दिन कमाई के नए रिकॉर्ड बना रही है, चाहें फर्स्ट डे कलेक्शन हो, या फिर वीकेंड का कलेक्शन...इसे मैच कर पाना किसी भी एक्टर के लिए बहुत मुश्किल है. अब आपको बताते हैं आज उस रिकॉर्ड के बारे में जो शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार और ऋतिक रोशन जैसे सुपरस्टार्स के लिए सिरदर्द बन जाएगा. 

'बॉर्डर 2' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

रिकॉर्ड से पहले जान लेते हैं कि 'बॉर्डर 2' ने अब तक कितनी कमाई की है. 'बॉर्डर 2' को रिलीज हुई एक हफ्ता पूरा हो चुका है. डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर फिल्म कुल 224.25 करोड़ की कुल कमाई की है. एक हफ्ते के इस कलेक्शन के साथ इसने 2025 की दो बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों ‘धुरंधर’ और ‘छावा’ को पछाड़ दिया है. ‘धुरंधर’ ने पहले हफ्ते में 207 करोड़ और ‘छावा’ ने 219 करोड़ कमाए थे.


यह भी पढे़ं- Border 2 को ब्लॉकबस्टर होने के लिए कितना कमाना होगा?

Border 2 का वो रिकॉर्ड जो शाहरुख, सलमान के लिए मुसीबत बनेगा

आमतौर पर फिल्मों को तीन दिनों का ओपनिंग वीकेंड मिलता है, जिसमें शुक्रवार, शनिवार और रविवार शामिल होते हैं. लेकिन 23 जनवरी के वीकेंड में रिपब्लिक डे सोमवार को पड़ने की वजह से 'बॉर्डर 2' को छुट्टी का एक दिन और मिल गया. इस दिन ‘बॉर्डर 2’ ने बाकी सभी दिनों से ज्यादा कमाई की. 26 जनवरी को फिल्म ने भारत में 59 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. इस जबरदस्त कमाई के साथ ‘बॉर्डर 2’ ने 'टाइगर 3', 'पुष्पा 2', 'बाहुबली 2', 'एनिमल' और 'स्त्री 2' जैसी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया.

हाईएस्ट मंडे कलेक्शन में अब सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' का नाम सबसे ऊपर है. यही वो रिकॉर्ड है जिसे तोड़ने में किसी भी एक्टर के पसीने छूट जाएंगे. 

शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'किंग' इसी साल 24 दिसंबर को थियेटर में आने वाली है, वहीं सलमान खान की मोस्ट अवेटेड 'बैटल ऑफ गलवान' भी 17 अप्रैल को रिलीज होने वाली है. ऐसे में बॉक्स ऑफिस की जंग में कौन इस नंबर पर पहुंच पाएगा ये देखना बहुत दिलचस्प रहेगा.

हाईएस्ट मंडे कलेक्शन करने वाली टॉप 10 फिल्में 

फिल्म फर्स्ट मंडे कलेक्शन
'बॉर्डर 2'  59 करोड़
टाइगर 3 58 करोड़
पुष्पा: द रूल – पार्ट 2 46.4 करोड़
बाहुबली 2: द कन्क्लूजन 40.25 करोड़
एनिमल 40.06 करोड़
गदर 2  38.7 करोड़
स्त्री 2 38.1 करोड़
टाइगर ज़िंदा है 36.54 करोड़
हाउसफुल 4 34.56 करोड़
कृष 3 33.41 करोड़

''बॉर्डर 2'' की कमाई से गदगद हैं सनी देओल

''बॉर्डर 2'' की बंपर कमाई से सनी देओल बहुत खुश हैं. उन्होंने 29 जनवरी को सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया और अपने फैंस-दर्शकों को धन्यवाद दिया. सनी देओल अपनी फिल्म का ही एक हिट डायलॉग इसमें बोलते नजर आए हैं. 

 

 

आपको बता दें कि इस फिल्म को अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है. इसमें सनी देओल के साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी,  मोना सिंह, सोनम बाजवा, अन्या सिंह जैसे एक्टर्स लीड रोल में दिखे हैं.

पवन रेखा एक अनुभवी पत्रकार हैं और वर्तमान में ABP News में एंटरटेनमेंट एडिटर हैं.
Published at : 30 Jan 2026 01:22 PM (IST)
Border 2 BOX OFFICE COLLECTION Border 2 Box Office Collection
