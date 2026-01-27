Border 2 Box Office: बॉलीवुड सुपरस्टार सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' 2026 की बिगेस्ट ओपनर बन चुकी है, साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन चुकी है. 'धुरंधर' और 'गदर 2' की कमाई से भी आगे निकल चुकी है लेकिन फिल्म अभी तक अपना पूरा बजट नहीं निकाल पाई है. चार दिनों में 'बॉर्डर 2' ने 193 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. लेकिन हिट क्यों नहीं है? आपको बताते हैं कि फिल्मों के हिट, सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर होने का मैथ क्या है.

'बॉर्डर 2' का बजट

Koimoi.com के मुताबिक सनी देओल और वरुण धवन की मल्टी स्टारर फिल्म 'बॉर्डर 2' का बजट करीब 250 करोड़ हैं. मेकर्स के ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक Border 2 ने चार दिनों में 193 करोड़ की कमाई की है. यानि 250 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने चार दिनों में अपने बजट का 70.35% रिकवर कर लिया है. फिल्म को सक्सेसफुल होने के लिए अभी कम के कम 81.52 करोड़ की जरूरत है.





अब जानते हैं कि 'बॉर्डर 2' को हिट, सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर होने के लिए कितना कमाना होगा

हिट बनने के लिए- 300 करोड़ कमाने होंगे

अगर कोई फिल्म बजट के मुकाबले 120% से 140% तक कमा लेती है तब जाकर मेकर्स को फायदा होता है. तो 'बॉर्डर 2' को हिट होने के लिए कम से कम 300 करोड़ की कमाई करनी होगी.

सुपरहिट के लिए- 350 करोड़ कमाना होगा-

सुपरहिट का टैग पाने के लिए 'बॉर्डर 2' को कम से कम 350 करोड़ की कमाई करनी होगी. बजट का 140%-170% तक की कमाई के बाद फिल्म सुपरहिट मानी जाती है.

ब्लॉकबस्टर के लिए- 425 करोड़ कमाने होंगे

सक्सेस पाने के लिए 'बॉर्डर 2' को 425 करोड़ से ज्यादा कमाई करनी होगी. जब कोई फिल्म बजट के मुकाबले 170%–200% तक कमाई करती है तब उसे ब्लॉकबस्टर का टैग मिलता है जैसा कि हालिया रिलीज 'धुरंधर' के साथ हुआ. ये फिल्म 280 करोड़ के बजट में बनी है और अब तक मेकर्स को 296% प्रॉफिट दे चुकी है. 50 दिन तक थियेटर्स में रहकर इस फिल्म ने करीब 900 करोड़ से ज्यादा कमाई कर ली है.

बॉर्डर 2 का डे-वाइज कलेक्शन

पहले दिन की कमाई: 32.10 करोड़

दूसरे दिन की कमाई: 35 करोड़

तीसरे दिन की कमाई: 57.20 करोड़

चौथे दिन की कमाई: 63.59 करोड़

कुल कमाई- 193.48 करोड़

ट्रेड एनालिस्ट और क्रिटिक तरन आदर्श ने आज एक्स पर लिखा, ''बॉर्डर 2' को इस वक्त कोई रोक नहीं पा रहा. फिल्म ने प्री-रिलीज की सभी उम्मीदों को काफी बड़े मार्जिन से पीछे छोड़ दिया है. ये फिल्म इस वक्त पूरी तरह ब्लॉकबस्टर ट्रेंड पर चल रही है. अब मंगलवार से गुरुवार तक का कलेक्शन यह साफ करेगा कि फिल्म की रफ्तार कितनी लंबी और कितनी मजबूत रहने वाली है.'

'बॉर्डर 2' स्टार कास्ट

आपको बता दें कि 'बॉर्डर 2' को अनुराग सिंह द्वारा ने डायरेक्ट किया है. इस फिल्म में सनी देओल लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह कलेर की भूमिका में हैं. वरुण धवन परम वीर चक्र विजेता मेजर होशियार सिंह दहिया और दिलजीत दोसांझ ने भारतीय वायु सेना के फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखों के किरदार में दिखे हैं.