Border 2 Box Office: अभी बजट का 70% ही वसूल कर पाई है 'बॉर्डर 2', सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर होने के लिए कितना कमाना होगा, जानें मैथ

Border 2 Box Office: अभी बजट का 70% ही वसूल कर पाई है 'बॉर्डर 2', सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर होने के लिए कितना कमाना होगा, जानें मैथ

Border 2 Box Office: सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' चार दिनों की बंपर कमाई के बाद भी अभी हिट, सुपरहिट नहीं हुई है. अभी पूरा बजट भी नहीं निकल पाया है. जानें- ब्लॉकबस्टर होने के लिए अभी कितना कमाना होगा.

By : रेखा त्रिपाठी | Updated at : 27 Jan 2026 06:40 PM (IST)
 Border 2 Box Office: बॉलीवुड सुपरस्टार सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' 2026 की बिगेस्ट ओपनर बन चुकी है, साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन चुकी है. 'धुरंधर' और 'गदर 2' की कमाई से भी आगे निकल चुकी है लेकिन फिल्म अभी तक अपना पूरा बजट नहीं निकाल पाई है. चार दिनों में 'बॉर्डर 2' ने 193 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. लेकिन हिट क्यों नहीं है? आपको बताते हैं कि फिल्मों के हिट, सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर होने का मैथ क्या है.

'बॉर्डर 2' का बजट

Koimoi.com के मुताबिक सनी देओल और वरुण धवन की मल्टी स्टारर फिल्म 'बॉर्डर 2' का बजट करीब 250 करोड़ हैं. मेकर्स के ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक Border 2 ने चार दिनों में 193 करोड़ की कमाई की है. यानि 250 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने चार दिनों में अपने बजट का 70.35% रिकवर कर लिया है. फिल्म को सक्सेसफुल होने के लिए अभी कम के कम 81.52 करोड़ की जरूरत है.


Border 2 Box Office: अभी बजट का 70% ही वसूल कर पाई है 'बॉर्डर 2', सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर होने के लिए कितना कमाना होगा, जानें मैथ

अब जानते हैं कि 'बॉर्डर 2' को हिट, सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर होने के लिए कितना कमाना होगा

हिट बनने के लिए- 300 करोड़ कमाने होंगे

अगर कोई फिल्म बजट के मुकाबले 120% से 140% तक कमा लेती है तब जाकर मेकर्स को फायदा होता है. तो 'बॉर्डर 2' को हिट होने के लिए कम से कम 300 करोड़ की कमाई करनी होगी.

सुपरहिट के लिए- 350 करोड़ कमाना होगा-

सुपरहिट का टैग पाने के लिए 'बॉर्डर 2' को कम से कम 350 करोड़ की कमाई करनी होगी. बजट का 140%-170% तक की कमाई के बाद फिल्म सुपरहिट मानी जाती है.

ब्लॉकबस्टर के लिए- 425 करोड़ कमाने होंगे

सक्सेस पाने के लिए 'बॉर्डर 2' को 425 करोड़ से ज्यादा कमाई करनी होगी. जब कोई फिल्म बजट के मुकाबले 170%–200% तक कमाई करती है तब उसे ब्लॉकबस्टर का टैग मिलता है जैसा कि हालिया रिलीज 'धुरंधर' के साथ हुआ. ये फिल्म 280 करोड़ के बजट में बनी है और अब तक मेकर्स को 296% प्रॉफिट दे चुकी है. 50 दिन तक थियेटर्स में रहकर इस फिल्म ने करीब 900 करोड़ से ज्यादा कमाई कर ली है.

बॉर्डर 2 का डे-वाइज कलेक्शन

  • पहले दिन की कमाई: 32.10 करोड़
  • दूसरे दिन की कमाई: 35 करोड़
  • तीसरे दिन की कमाई: 57.20 करोड़
  • चौथे दिन की कमाई: 63.59 करोड़
    कुल कमाई- 193.48 करोड़

ट्रेड एनालिस्ट और क्रिटिक तरन आदर्श ने आज एक्स पर लिखा, ''बॉर्डर 2' को इस वक्त कोई रोक नहीं पा रहा. फिल्म ने प्री-रिलीज की सभी उम्मीदों को काफी बड़े मार्जिन से पीछे छोड़ दिया है. ये फिल्म इस वक्त पूरी तरह ब्लॉकबस्टर ट्रेंड पर चल रही है. अब मंगलवार से गुरुवार तक का कलेक्शन यह साफ करेगा कि फिल्म की रफ्तार कितनी लंबी और कितनी मजबूत रहने वाली है.'

'बॉर्डर 2' स्टार कास्ट

आपको बता दें कि 'बॉर्डर 2' को अनुराग सिंह द्वारा ने डायरेक्ट किया है. इस फिल्म में सनी देओल लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह कलेर की भूमिका में हैं. वरुण धवन परम वीर चक्र विजेता मेजर होशियार सिंह दहिया और दिलजीत दोसांझ ने भारतीय वायु सेना के फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखों के किरदार में दिखे हैं.

About the author रेखा त्रिपाठी

पवन रेखा एक अनुभवी पत्रकार हैं और वर्तमान में ABP News में एंटरटेनमेंट एडिटर हैं. वे पिछले 11 वर्षों से ABPLive.com का हिस्सा हैं. जिनकी कलम मनोरंजन के साथ-साथ राजनीति, चुनाव, सामाजिक सरोकार और महिला अधिकार जैसे मुद्दों पर बिना रुके, बिना झुके रवां दवां है. मनोरंजन पत्रकारिता में उनका अनुभव सिर्फ़ रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि वे लंबे समय से फिल्मों की समीक्षा (Film Reviews) भी कर रही हैं. Content Strategy ABP Live की एंटरटेनमेंट कलस्टर की पूरी कंटेंट स्ट्रैटजी, कवरेज प्लानिंग और टारगेट एग्जीक्यूशन की ज़िम्मेदारी पवन रेखा की है. इवेंट्स की कवरेज कैसे करनी है, किन ट्रेंड्स को फॉलो किया जाएगा और कौन सी स्टोरीज़ डिजिटल ऑडियंस को सबसे ज़्यादा कनेक्ट करेगी. टीम में काम का बंटवारा कैसे होगा और किस स्ट्रैटेजी से टारगेट हासिल करना है. यही हुनर उनकी असल ताकत है. Celebrity Interviews रेखा ने दिव्या दत्ता,  वरुण ग्रोवर, विद्युत जामवाल, सुधीर बाबू, फाजिलपुरिया, स्वानंद किरकिरे, कौसर मुनीर और फारुक कबीर जैसे दिग्गजों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं.   Digital Skills  डिजिटल युग की मांग को समझते हुए पवन रेखा ने SEO, G4 ट्रेनिंग, AI आधारित कंटेंट वर्कफ्लो और डेटा एनालिटिक्स में अलग-अलग ट्रेनिंग और कोर्स के जरिए अपनी दक्षता को एक नई ऊंचाई दी है. रंग और तस्वीरों की बेहतरीन समझ रखने वाली रेखा Canva जैसे डिज़ाइन टूल्स में एक्सपर्ट हैं, जो उन्हें विज़ुअल कंटेंट प्लानिंग और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में एक बेहतरीन लीडर के तौर पर उभारता है. Expertise उनका जुड़ाव थिएटर और सिनेमा से बहुत पुराना है, वे सिर्फ़ ट्रेंड्स नहीं, ओटीटी की कंटेंट गहराई, कहानियों के प्लॉट और इसके सांस्कृतिक प्रभावों को समझती हैं और उन्हें बेहतरीन अंदाज़ से प्रस्तुत करने की कला रखती हैं. Professional Degree पवन रेखा ने बायोलॉजी में स्नातक और पत्रकारिता में MA Mass Communication किया है. साइंस की पढ़ाई ने उन्हें जहां वैज्ञानिक तथ्यों, किस्से और फैक्ट की समझ दी, वहीं पत्रतकारिता के क्षेत्र में ऊंच शिक्षा ने इस फील्ड की बारिकियों से रू-ब-रू कराया.  Publication पवन रेखा की लेखनी को ‘योजना’, ‘जनसत्ता’ जैसे मंचों पर जगह मिलती रही, जो उनके लेखन की गहराई को दर्शाता है. 'मेरा काम सिर्फ़ लिखना नहीं, समझाना भी है- और कभी-कभी, महसूस कराना भी' Social Media Instagram- https://www.instagram.com/rekhatripathii/ X- https://x.com/ Facebook - https://www.facebook.com/rekhatiwarip
Published at : 27 Jan 2026 06:14 PM (IST)
Border 2 BOX OFFICE COLLECTION Border 2 Box Office Collection
