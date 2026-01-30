सिनेमाघरों में दर्शकों को इन दिनों वॉर ड्रामा से लेकर स्पाई थ्रिलर, हॉरर कॉमेडी और फैमिली ड्रामा तक कई फिल्में देखने के लिए मौजूद हैं. इनमें से जहां कुछ फिल्में नई हैं तो कई कुछ हफ्तों पुरानी भी हैं. हालांकि इन सब पर सनी देओल की बॉर्डर 2 भारी पड़ रही है. इस फिल्म को थिएटर्स में ना केवल भारी संख्या में दर्शक मिल रहे हैं बल्कि ये खूब नोट भी कमा रही है. वहीं अब बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा चुकी धुरंधर अपने एंड की ओर है तो वहीं प्रभास की सुपर फ्लॉप हो चुकी द राजा साब का भी यही हाल है. ऐसे में चलिए यहां जानते हैं इन फिल्मों सहित थिएटर में मौजूद बाकी मूवीज ने थर्सडे को बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्म किया है.

बॉर्डर 2 ने गुरुवार को कितना किया कलेक्शन

1997 की वॉर ड्राम बॉर्डर की सीक्वल बॉर्डर 2 रिलीज के पहले दिन से बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. वहीं अब इसने सिनेमाघरों में एक हफ्ता भी पूरा कर लिया है. इस बीच फिल्म की कमाई की बात करें तो इसने रिलीज के 7वें दिन यानी थर्सडे को बॉक्स ऑफिस पर सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक 11.25 करोड़ की कमाई की है. जिसके बाद इस फिल्म का भारत में टोटल नेट कलेक्शन अब 224.25 करोड़ रुपये हो गया है.

द राजा साब ने तीसरे गुरुवार कितनी की कमाई?

प्रभास की द राजा साब बॉक्स ऑफिस पर आखिरी सांसें गिन रही है.इस फिल्म ने 21वें दिन यानी तीसरे गुरुवार को सिर्फ़ 35 लाख रुपये कमाए. इसी के साथ इस फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 207.15 करोड़ रुपये हो गया है और इंडिया का नेट कलेक्शन144.93 करोड़ रुपये हुआ है.

धुरंधर ने 8वें गुरुवार कितनी की कमाई?

रणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस को खूब लूटा है. फिल्म ने रिलीज के 8 हफ्तों में बमफाड़ कमाई की है. वहीं अब ये फिल्म ओटीटी पर भी रिलीज हो गई है लेकिन ये अब भी बॉक्स ऑफिस पर कमाई कर रही है. रिलीज के 56वें दिन यानी 8वें गुरुवार को धुरंधर ने 35 लाख रुपयों का कलेक्शन किया. इसी के साथ इसने 8वें हफ्ते में भी 5.35 करोड़ जुटा लिए. अब इसका भारत में टोटल नेट कलेक्शन 835.85 करोड़ रुपये हो चुका है.

मना शंकरा वर प्रसाद गारू की कितनी रही तीसरे गुरुवार की कमाई?

चिरंजीवी की फिल्म मना शंकरा वर प्रसाद गारु ही फिलहाल बॉर्डर 2 के आगे डटी हुई है और एक करोड़ से ऊपर कमाई कर रही है. इस फिल्म को दर्शकों ने खूब प्यार दिया है और ये चिरंजीवी की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन चुकी है. रिलीज के 18वें दिन यानी तीसरे गुरुवार को सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने 1. 09 करोड़ का कलेक्शन किया. इसी के साथ इसका भारत में 18 दिनों का कुल नेट कलेक्शन 201.74 करोड़ रुपये हो गया है.

'चथा पाचा: द रिंग ऑफ़ राउडीज़' ने दूसरे गुरुवार कितनी की कमाई

'चथा पाचा: द रिंग ऑफ़ राउडीज़' की कमाई में गिरावट जारी है. रिलीज के 8वें दिन यानी दूसरे गुरुवार को इस फिल्म ने सैकनिल्क की अर्ली रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ़ 42 लाख रुपये कमाए. इस फ़िल्म का पहला हफ़्ता अच्छा रहा लेकिन दूसरे हफ़्ते की शुरुआत में साफ़ गिरावट दिख रही है. सैकनिल्क वेबसाइट के मुताबिक, पहले 7 दिनों में फ़िल्म ने इंडिया में 13.35 करोड़ रुपये की नेट कमाई की. वहीं अब 8वें दिन को मिलाकर इसकी कुल कमाई 13.77 करोड़ रुपये हो गई है.