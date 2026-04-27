सुनीता आहूजा की कमाई कहां से होती है? रईसों वाली जिंदगी कैसे जीती हैं गोविंदा की पत्नी

गोविंदा की वाइफ सुनीता आहूजा अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं. पिछले साल कई बार गोविंदा और सुनीता के अलगाव की खबरों ने सुर्खियां बटोरीं. हालांकि, गणेश चतुर्थी के मौके पर सुनीता ने ये कंफर्म कर दिया कि दोनों के बीच सबकुछ ठीक है.

बॉलीवुड के हीरो नंबर कहे जाने वाले गोविंदा बेहद ही लग्जरी लाइफ जीते हैं. लेकिन, उनकी वाइफ सुनीते के भी ठाठ कुछ कम नहीं है. आपको बता दें सुनीता आहूजा ने कई पॉडकास्ट में बताया है कि वो गोविंदा के संग बंगले में नहीं रहतीं. बल्कि, अपने दोनों बच्चों के साथ एक फ्लैट में रहती हैं.

ऐसे में चलिए इस आर्टिकल के जरिए जानते हैं कि सुनीता आहूजा कहां से कमाई करती हैं और उसका खर्च कैसे चलता है. सुनीता आहूजा का जन्म 1967 में हुआ था और वो 58 साल की हैं. सुनीता एक पंजाबी फैमिली में जन्मीं थीं और शादी से पहले उनका नाम सुनीता मुंजाल था.

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सुनीता आहूजा और गोविंदा की लव स्टोरी काफी फिल्म रही है. जब सुनीता से गोविंदा की मुलाकात हुई थी, उस दौरान वो एक्टर नहीं थे. दोनों की पहले दोस्ती हुई और फिर दोनों में प्यार हो गया. दोनों एक-दूसरे को लव लेटर्स भेजा करते थे. गोविंदा और सुनीता की शादी 1987 में हुई थी.

जानें सुनीता आहूजा की नेटवर्थ

हालांकि, उस समय गोविंदा बॉलीवुड में अपना करियर बना रहे थे, इसलिए अपनी शादी की खबर सभी से छुपाकर रखी. इस कपल के दो बच्चे हैं जिनका नाम टीना और यशवर्धन है. टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार सुनीता आहूजा की नेटवर्थ 25 से 30 करोड़ रुपये है.

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सुनीता की कमाई की बात करें तो वो ब्रांड एंडोर्समेंट के जरिए मोटी कमाई करती हैं. इसके अलावा उन्होंने अपने पति गोविंदा के संग मिलकर रियल स्टेट में भी इंवेस्ट किया है, जिससे अच्छी कमाई करती हैं. सुनीता आहूजा ने पिछले साल अपना यूट्यूब चैनल भी ओपन किया, जिसका नाम है 'मन्नत विद सुनीता'.

अपने यूट्यूब चैनल पर वो व्लॉग्स और वीडियोज शेयर करती रहती हैं. अब यूट्यूब चैनल से भी सुनीता पैसे छाप रही हैं. सुनीता आहूजा के पास लग्जरी गाड़ी भी है. उन्हें गोविंदा ने करवा चौथ के मौके पर एक बार BMW 3 गिफ्ट की थी.

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