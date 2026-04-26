'इतने बड़े सुपरस्टार होने के बाद भी..' गोविंदा नहीं जी पाए अच्छी जिंदगी तो सुनीता आहूजा का छलका दर्द
गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं. वो किसी भी मुद्दे पर अपनी राय रखने से पीछे नहीं हटती हैं. दरअसल, एक बार फिर अपने पति को लेकर उनका दर्द छलका है.
गोविंदा और उनकी वाइफ सुनीता आहूजा पिछले कुछ समय से सुर्खियों में बने हुए हैं. एक्टर के रूमर्ड अफेयर की खबरों ने हर किसी का ध्यान खींचा. अब हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान सुनीता ने कहा कि गोविंदा एक बेहतरीन बेटे और पिता हैं. लेकिन अगले जन्म में उन्हें पति के रूप में नहीं चाहेंगी.
लेटेस्ट इंटरव्यू में सुनीता से पूछा गया कि क्या उन्हें अपने पति गोविंदा की फैन फॉलोइंग से जलन हुई. इस पर उन्होंने जवाब दिया,'जब आपको अपने पति पर पूरा भरोसा होता है..अगर कोई हीरो है और उसके अफेयर की खबरें सुनने को मिलती हैं, तो उस समय 90 के दशक में ये सब नॉर्मल था. मैं आज के समय की बात नहीं कर रही हूं.'
सुनीता आहूजा का छलका दर्द
Abhishek Vyas Insight से बात करते हुए सुनीता आहूजा ने कहा कि गोविंदा हमेशा एक अच्छे बेटे रहे हैं. लेकिन, एक पति के रूप में वो वैसे नहीं हैं जैसा वो चाहती थीं. सुनीता ने आगे कहा,'मैं फिर से कहूंगी, गोविंदा एक अच्छे बेटे और भाई हैं. लेकिन पति के तौर पर मैं जो चाहती हूं..मुझे पार्टियों में जाना, डिनर करना और छुट्टियां मनाना बेहद पसंद है. लेकिन, वो हमेशा परिवार के लिए कमाने में इतने व्यस्त रहे कि उन्होंने इन चीजों को कभी एंजॉय नहीं किया. वो 60 साल के हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपने लिए जिंदगी नहीं जी.'
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सुनीता ने आगे कहा,'ये मुझे बुरा महसूस कराता है. आप इतने बड़े सुपरस्टार हैं, आपने जिंदगी में देखा क्या. कुछ भी नहीं. मैं हमेशा कहती हूं कि मुझे गोविंदा जैसा बेटा चाहिए, पति नहीं. अब पछताने का कोई मतलब नहीं है. अब उन्हें छोड़ भी नहीं सकती. 40 साल हो चुके हैं, अब इसके बारे में सोचना भी गलत होगा.'
वहीं, तलाक की अफवाहों को लेकर सुनीता आहूजा ने 2025 के गणेश चतुर्थी के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए साफ क्लियर कर दिया था. उन्होंने कहा,'आज मीडिया के मुंह पर तमाचा नहीं पड़ा है क्या.हमें साथ देखकर..इतना करीब..अगर कुछ होता तो हम इतने पास होते. हमारे बीच दूरियां होतीं. कोई हमें अलग नहीं कर सकता, चाहे ऊपर से कोई भी आ जाए..मेरा गोविंदा सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं.'
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