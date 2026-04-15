गोविंदा और कृष्णा अभिषेक की फैमिली में लंबे समय से चल रही अनबन अब पूरी तरह खत्म हो गई है. गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा को शो लाफ्टर शेफ के अपकमिंग सीजन में देखा जाएगा. शो में कृष्णा अभिषेक- कश्मीरा शाह कंटेस्टेंट हैं. शो का एपिसोड बुधवार को शूट हुआ. कृष्णा अभिषेक और कश्मीरा शाह ने मामी सुनीता के साथ पोज दिए. एक-दूसरे को गले लगाया.

सुनीता-कृष्णा अभिषेक के बीच झगड़ा खत्म

सुनीता ने कहा, 'मेरे दोनों बच्चों के साथ. बहू है, बेटा है. बेटे के बेटे हो गए. अब क्या है यार. सब चीज भाड़ में जाए. वक्त का क्या भरोसा. रात को सोते हैं पता नहीं सुबह उठेंगे की नहीं. अब जब मिले हैं तो घमासान होगा.'

फिर कश्मीरा शाह कहाती हैं, 'सब जलने वालों तुम्हारा काला.' कृष्णा अभिषेक ने कहा, 'ये लाफ्टर शेफ की बेस्ट गेस्ट हैं अभी तक की. इन्होंने इतना हंसाया. आप सुनीता मामी को देखना. मतलब मैं तो सबकी क्लास लगाता हूं. आज इन्होंने हम सबकी क्लास लगा दी. खासकर मेरी. बहुत मजा आया.'

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आगे फिर सुनीता कहती हैं, '14 साल के बाद आज वनवास खत्म हो रहा है.' फिर कश्मीरा कहती हैं- किसी और का शुरू होगा. सुनीता कहती हैं- पता नहीं किस किस की कहां कहां जलेगी. पता नहीं.

बता दें कि गोविंदा और कृष्णा अभिषेक की फैमिली के बीच में 2016 से अनबन चल रही थी. उनके बीच बातचीत बंद हो गई थी. गोविंदा और सुनीता ने कृष्णा अभिषेक की प्रेजेंस में कपिल के शो में भी जाने से इंकार दिया था. वहीं कृष्णा अभिषेक ने भी मीडिया में आकर इस झगड़े को लेकर बातचीत की थी. हालांकि, जब कृष्णा अभिषेक की बहन आरती की शादी हुई तो गोविंदा अपनी भांजी की शादी में पहुंचे थे. हालांकि, तब सुनीता नहीं पहुंची थी. लेकिन अब लाफ्टर शेफ में आकर सुनीता ने कृष्णा अभिषेक संग सारे गिले-शिकवे खत्म कर लिए.