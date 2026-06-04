आमिर खान संग तलाक के बाद रीना दत्ता और किरण राव को कितनी मिली थी एलिमनी? जानकर चौंक जाएंगे

61 साल की उम्र में आमिर खान इन दिनों अपनी तीसरी शादी को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में खबर आई हैं कि वो अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के साथ जल्द ही प्राइवेट सेरेमनी में शादी करने वाले हैं. इससे पहले रीना दत्ता और किरण राव के साथ भी उनका रिश्ता खास और लंबा रहा हैं. हालांकि 16-16 सालों में वो एक-दूसरे से अलग हो गए. इसी बीच आइए जानते हैं कि अलग होने के बाद आमिर ने उन दोनों को कितनी एलिमनी दी थीं.

आमिर और रीना का रिश्ता

आमिर खान की लव स्टोरी किसी फिल्म से कम नहीं रही हैं. 21 साल की उम्र में आमिर ने 1986 में 19 साल की रीना दत्ता से पहली शादी की थीं. उस वक्त दोनों पड़ोसी थे और एक-दूसरे से प्यार करने लगे थे. इसीलिए दोनों ने परिवार को बिना बताए भागकर शादी कर लीं. आमिर का करियर शुरू ही हुआ था और वो 'कयामत से कयामत तक' फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, इसी वजह से उन्होंने ये बात सभी से छिपाकर रखी थीं. लेकिन जब ये फिल्म सुपरहिट हुई, तो उसी साल के अंत तक उन्होंने अपने शादी का ऐलान कर दिया.

रीना और आमिर के दो बच्चे हैं- जुनैद और इरा. हालांकि ये रिश्ता ज्यादा नहीं चल पाया और 16 साल बाद 2002 में दोनों ने आपसी सहमति से तलाक ले लिया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आमिर खान ने एलिमनी में रीना दत्ता को 50 करोड़ रुपये दिए थे.

ये भी पढ़ें: Ram Charan Dangal Coach: 'पेड्डी' के निर्देशक का खुलासा, फिल्म के लिए राम चरण ने तीन से चार महीने तक कुश्ती का लिया प्रशिक्षण

आमिर और किरण राव की लव लाइफ

वहीं बात करें दूसरी पत्नी की, तो निर्देशक किरण राव के साथ आमिर खान की लव स्टोरी 'लगान' के सेट पर शुरू हुई थीं. रीना से तलाक के बाद वो बहुत परेशान रहते थे और उस मुश्किल समय में किरण ने उन्हें संभाला. धीरे-धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और शादी से पहले ही दोनों लिव इन में रहने लगे थे.

2005 में दोनों शादी के बंधन में बंधे, उस वक्त किरण आमिर से 10 साल छोटी थीं. इसके बाद 2011 में दोनों ने अपने बेटे आजाद का स्वागत किया. लेकिन ये रिश्ता भी 16 साल से ज्यादा नहीं चल पाया और दोनों 2021 में अलग हो गए. हालांकि एलिमनी को लेकर कोई खबर सामने नहीं आई हैं.

गौरी संग करेंगे शादी

बता दें कि गौरी स्प्रैट के साथ आमिर खान करीब एक साल से ज्यादा समय से रिश्ते में हैं. 60वें जन्मदिन पर उन्होंने मीडिया को गौरी के बारे में बताया था और तब से वो साथ नजर आते हैं. आमिर भी उनके साथ बहुत खुश हैं और इस रिश्ते को नाम देना चाहते हैं. इसीलिए 5 जुलाई को दोनों अपने घर पर परिवार और करीबी दोस्तों के बीच शादी करने वाले हैं.

ये भी पढ़ें: 16-16 साल तक चलीं दोनों शादियां, अब तीसरी बार दुल्हा बनेंगे आमिर खान, गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट संग लेंगे सात