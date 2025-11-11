मामी सुनीता आहूजा के कमेंट पर आरती सिंह ने किया रिएक्ट, बोलीं- वो हमसे प्यार करती हैं

एक्टर गोविंदा और उनके भांजे कृष्णा अभिषेक के बीच में काफी समय तक अनबन रही थी. हालांकि, अब उनके बीच में सब धीरे-धीरे ठीक हो रहा है. हाल ही में गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने इस बारे में बात की थी. उन्होंने कहा, 'सब ठीक है. कृष्णा अभिषेक और आरती मेरे बच्चे की तरह हैं. मैं पुराना सब भूल गई हूं.'

सुनीता के कमेंट पर बोलीं आरती सिंह

इसे लेकर अब आरती सिंह ने रिएक्ट किया है. हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए आरती ने कहा, 'हां, मैंने वो इंटरव्यू देखा. मैं बहुत खुश थी. हम हमेशा से उनके बच्चे थे. और मुझे भी कहीं न कहीं पता था कि वो हमसे प्यार करती हैं. इन सालों में जो भी हुआ, आपने मेरी तरफ से कभी कुछ नहीं सुना होगा. मामी ने कृष्णा अभिषेक को लेकर जो कहा उसे सुनकर मैं खुश हूं. मैं ये सुनना चाहती थी. मैं बहुत खुश हूं कि वो अब भाई से नाराज नहीं हैं.'

गोविंदा और कृष्णा अभिषेक के बीच में क्या हुआ था?

ऐसी खबरें थीं कि कृष्णा ने एक कॉमेडी शो में गोविंदा के बारे में कमेंट किया था. ये सुनीता को अच्छा नहीं लगा था. इसके बाद गोविंदा और कृष्णा अभिषेक के बीत में अनबन हुई थी. इसके बाद कृष्णा अभिषेक ने कई इंटरव्यूज में कहा कि उन्होंने गोविंदा के साथ सुलह करने की कोशिश की. वहीं 2024 में सुनीता ने कहा था कि वो कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो का हिस्सा नहीं होंगी, क्योंकि कृष्णा अभिषेक और उनकी पत्नी कश्मीरा शाह शो में होते हैं. हालांकि, फिर आरती की शादी में गोविंदा पहुंचे और अनबन को खत्म किया.

वहीं पारस छाबड़ा के शो में सुनीता ने कहा था- अब एक-दूसरे से लड़ने की उम्र नहीं रह गई है. मैं चाहती हूं कि आरती मां बने. वो घर पर आती है यश को राखी बांधने के लिए.