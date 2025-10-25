रोहित शर्मा-विराट कोहली के आलोचकों पर जमकर बरसे सुनील शेट्टी, बोले- 'सैक्रिफाइस इतनी जल्दी भूल गए'
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेताओं में से एक सुनील शेट्टी अब इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स विराट कोहली और रोहित शर्मा के सपोर्ट में मैदान में उतर चुके हैं. सिडनी में दोनों ही प्लेयर्स ने अपनी जबरदस्त पार्टनरशिप से बाजी अपने नाम कर ली.
लगातार दो फेल्योर के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली को कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ा लेकिन अब दोनों प्लेयर्स ने अपनी मैच विनिंग पार्टनरशिप से सभी का मुंह बंद कर दिया है. इसके साथ ही सुनील शेट्टी भी इन दोनों प्लेयर्स के सपोर्ट में मैदान में उतर चुके हैं.
'लीजेंड्स को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं'
अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट शेयर करते हुए सुनील शेट्टी ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के तारीफ में क्रिटिक्स को मुंह तोड़ जवाब दिया है.
अभिनेता ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 'ये वाकई काफी फनी है कि हम कितनी जल्दी वो रिकॉर्ड्स, वो सैक्रिफाइस और वो गुरूर भूल जाते हैं. बस दो ही गेम्स हुए और सभी यहां आलोचक बन गए. उन्होंने आवाज सुनी लेकिन फिर भी चुप रहे और अपने बल्ले से जवाब दिया क्योंकि रोहित और विराट जैसे लीजेंड्स को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती'.
It’s funny how quickly we forget…the records, the fights, the pride, the tears, the sacrifice.— Suniel Shetty (@SunielVShetty) October 25, 2025
Two games and suddenly everyone’s a critic.
They heard the noise. They read the doubts. They stayed silent…
And let the bat do the talking.
Because legends like Rohit & Virat… pic.twitter.com/UZDws9BOzC
शानदार पारी से रोहित और विराट ने दिया क्रिटिक्स को जवाब
पिछले कई परफॉर्मेंसेस से रोहित शर्मा और विराट कोहली को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है. बीते मैच में इन दो एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस से लोगों को निराश किया जिसके बाद से ट्रोलिंग शुरू हो गई. लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में लोगों ने रोहित शर्मा और विराट कोहली का वही पुराना फॉर्म देखा. इस मैच में विराट कोहली के 74 रन की शानदार पारी खेली तो वहीं रोहित शर्मा भी 121 रन के साथ अच्छे फॉर्म में नजर आएं. दोनों ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 168 रन की पारी खेली और 9 विकट से भारत को विजई बनाया.
