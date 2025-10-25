हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडरोहित शर्मा-विराट कोहली के आलोचकों पर जमकर बरसे सुनील शेट्टी, बोले- 'सैक्रिफाइस इतनी जल्दी भूल गए'

रोहित शर्मा-विराट कोहली के आलोचकों पर जमकर बरसे सुनील शेट्टी, बोले- 'सैक्रिफाइस इतनी जल्दी भूल गए'

Suniel Shetty Slams Critics: पॉपुलर एक्टर सुनील शेट्टी ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के क्रिटिक्स को जमकर फटकार लगाई है. ऑस्ट्रेलिया से पारी जीतने के बाद क्या है एक्टर का रिएक्शन यहां जानें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 25 Oct 2025 09:45 PM (IST)
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेताओं में से एक सुनील शेट्टी अब इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स विराट कोहली और रोहित शर्मा के सपोर्ट में मैदान में उतर चुके हैं. सिडनी में दोनों ही प्लेयर्स ने अपनी जबरदस्त पार्टनरशिप से बाजी अपने नाम कर ली.

लगातार दो फेल्योर के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली को कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ा लेकिन अब दोनों प्लेयर्स ने अपनी मैच विनिंग पार्टनरशिप से सभी का मुंह बंद कर दिया है. इसके साथ ही सुनील शेट्टी भी इन दोनों प्लेयर्स के सपोर्ट में मैदान में उतर चुके हैं. 

'लीजेंड्स को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं'
अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट शेयर करते हुए सुनील शेट्टी ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के तारीफ में क्रिटिक्स को मुंह तोड़ जवाब दिया है.

अभिनेता ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 'ये वाकई काफी फनी है कि हम कितनी जल्दी वो रिकॉर्ड्स, वो सैक्रिफाइस और वो गुरूर भूल जाते हैं. बस दो ही गेम्स हुए और सभी यहां आलोचक बन गए. उन्होंने आवाज सुनी लेकिन फिर भी चुप रहे और अपने बल्ले से जवाब दिया क्योंकि रोहित और विराट जैसे लीजेंड्स को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती'. 

शानदार पारी से रोहित और विराट ने दिया क्रिटिक्स को जवाब
पिछले कई परफॉर्मेंसेस से रोहित शर्मा और विराट कोहली को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है. बीते मैच में इन दो एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस से लोगों को निराश किया जिसके बाद से ट्रोलिंग शुरू हो गई. लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में लोगों ने रोहित शर्मा और विराट कोहली का वही पुराना फॉर्म देखा. इस मैच में विराट कोहली के 74 रन की शानदार पारी खेली तो वहीं रोहित शर्मा भी 121 रन के साथ अच्छे फॉर्म में नजर आएं. दोनों ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 168 रन की पारी खेली और 9 विकट से भारत को विजई बनाया.

Published at : 25 Oct 2025 09:45 PM (IST)
और पढ़ें
