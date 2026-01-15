‘आखिरी फैसला मम्मी-पापा का ही होता है’, सुहाना खान ने SRK-गौरी की गाइडेंस पर की बात

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान आए दिन सुर्खियां बटोरती रहती हैं. सुहाना खान ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल फैसलों को लेकर खुलकर बात की. सुहाना खान का कहना है कि वो अपने करियर में नए-नए चीजें करना और अलग-अलग ऑप्शन को आजमाना चाहती हैं. हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि जब बड़े फैसलों की बात आती है, तो आखिरी फैसला उनके माता-पिता शाहरुख खान और गौरी खान का ही होता है.

मम्मी-पापा से सलाह लेती हैं सुहाना

सुहाना खान ने हाल ही में Harper’s Bazaar India को दिए इंटरव्यू में अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल फैसलों को लेकर खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि बीते सालों में उनका आत्मविश्वास बढ़ा है, जिससे अब वो नए-नए एक्सपेरिमेंट करने के लिए ज्यादा तैयार रहती हैं. फैसले लेने को लेकर सुहाना ने कहा कि वो पहले अपने मन की सुनती हैं, फिर तर्क आता है, और इसके साथ थोड़ा ओवरथिंकिंग भी होती है. ऐसे समय में वो अपने माता-पिता के पास जाती हैं. सुहाना ने कहा, 'मुझे अपने मम्मी-पापा से पूछना होता है. आखिरी फैसला उन्हीं का होता है.'

इंटरव्यू में सुहाना ने यह भी माना कि उनके माता-पिता शाहरुख खान और गौरी खान उनके सबसे करीबी सलाहकार हैं, खासकर तब जब वो किसी उलझन में होती हैं. उन्होंने बताया कि दोनों की सलाह देने का तरीका अलग है, शाहरुख खान जिंदगी को लेकर गहराई और शायरी भरे अंदाज में समझाते हैं, जबकि गौरी खान सीधे और साफ शब्दों में बात कहती हैं. सुहाना का कहना है कि इन दोनों के बीच वो अपना संतुलन बना पाती हैं. जब दबाव ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो खुद को शांत रखने के लिए एक वक्त में सिर्फ एक पल, एक काम और एक दिन पर ध्यान देना पसंद करती हैं.

सुहाना खान का वर्कफ्रंट

सुहाना खान ने साल 2023 में जोया अख्तर की फिल्म ‘द आर्चीज’ से एक्टिंग में डेब्यू किया था. ये एक टीन म्यूजिकल फिल्म थी, जिसमें उनके साथ अगस्त्य नंदा, खुशी कपूर, वेदांग रैना, मिहिर आहूजा, अदिति ‘डॉट’ सैगल और युवराज मेंडा भी नजर आए थे. ‘द आर्चीज’, मशहूर आर्ची कॉमिक्स का इंडियन अडैप्टेशन थी.

फिल्म की कहानी साल 1964 में इंडिया के एक काल्पनिक हिल स्टेशन रिवरडेल में बसे एंग्लो-इंडियन समुदाय के इर्द-गिर्द दिखाई गई थी. रिलीज के बाद फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली थी. वहीं अब सुहाना जल्द हीं अपने पापा शाहरुख खान की फिल्म किंग में नजर आएंगी.