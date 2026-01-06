Stranger Things 5 का अभी नहीं हुआ है अंत? नई डॉक्यूमेंट्री का हुआ ऐलान

नेटफ्लिक्स की फेमस वेब सीरीज ‘स्ट्रेंजर थिंग्स 5’ का आखिरी एपिसोड नए साल पर रिलीज हुआ यह एपिसोड लगभग 2 घंटे 5 मिनट लंबा था और इसे देखने के बाद फैंस के चेहरे पर थोड़ी हैरानी और निराशा देखने को मिली. वजह ये थी कि एपिसोड में लीड एक्ट्रेस एलेवन ने विलेन वेकेना को हराकर कहानी को खत्म कर दिया.

इस सीरीज के चाहने वालों को शो का अंत बेहद जल्द और एकदम अचानक लगा. ऐसे में इसे लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई कि क्या कहानी आगे भी बढ़ सकती है या नहीं. लोग तरह-तरह के अनुमान लगाने लगे कि शायद निर्माता भविष्य में सीरीज को और आगे लेकर आएंगे.

बिहाइंड द सीन्स डॉक्यूमेंट्री का ऐलान

इसी बीच नेटफ्लिक्स ने एक नया ऐलान करके फैंस को खुश कर दिया है. उन्होंने बिहाइंड द सीन्स डॉक्यूमेंट्री का ऐलान किया है. वहीं से नई डॉक्यूमेंट्री का नाम रखा गया है ‘वन लास्ट एडवेंचर: द मेकिंग ऑफ स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5’.

The making of the final adventure 🎥❤️‍🔥



Watch One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5, out 12 January, only on Netflix. pic.twitter.com/B2Wa4ebiGg — Netflix India (@NetflixIndia) January 5, 2026

इस डॉक्यूमेंट्री में फैंस को सीरीज के कलाकारों और टीम के पीछे की मेहनत और मजेदार किस्सों को देखने का मौका मिलेगा. बताया जा रहा है कि इसमें कलाकारों के निजी अनुभव और शूटिंग के दौरान हुई चुनौतियों को भी दिखाया जाएगा. यानी जो फैंस हमेशा से जानना चाहते थे कि किसी सीन को शूट करने में क्या हुआ, अब उन्हें सब देखने को मिलेगा.

12 जनवरी को स्ट्रीम होगी

‘वन लास्ट एडवेंचर’ का निर्देशन मार्टिना राडवान ने किया है. डॉक्यूमेंट्री 12 जनवरी से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी. फैंस के लिए ये डॉक्यूमेंट्री एक तरह से सीरीज का आखिरी सफर और उसके पीछे की मेहनत को करीब से देखने का मौका साबित होगी.

'स्ट्रेंजर थिंग्स 6' का इंतजार करें या नहीं

अगर आप 'स्ट्रेंजर थिंग्स' सीजन 6 का इंतजार कर रहे हैं. अब आम मत कीजिए क्योंकि अब इसका कोई सीजन नहीं आएगा. हालांकि यहां आपको डफर ब्रदर्स के उस बयान को दिलाएंगे जब उन्होंने साल 2022 में साफ कहा था कि 'स्ट्रेंजर थिंग्स' के केवल 5 मूल कहानी हैं और यही इसका आखिरी चैप्टर है. हालांकि, फ्रैंचाइजी खत्म नहीं हुई है और ' स्ट्रेंजर थिंग्स यूनिवर्स ' स्पिन-ऑफ प्रोजेक्ट्स के जरिए आगे बढ़ेगा.