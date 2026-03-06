करीना से अक्षय कुमार तक, टीम इंडिया के वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचने पर झूमे बॉलीवुड सेलेब्स

भारत ने गुरुवार को मुंबई के मशहूर वानखेड़े स्टेडियम में आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को हराकर लगातार दूसरी बार फाइनल में जगह बना ली. मुंबई में यह रनों का मेला था क्योंकि भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 253 रन बनाने के बावजूद सिर्फ सात रन से मैच जीत लिया. वहीं टीम इंडिया के टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने के साथ ही पूरा देश खुशी से झूम उठा. करीना कपूर, अनिल कपूर से लेकर सोनू सूद, अनुपम खेर और अक्षय कुमार तक बॉलीवुड के भी तमाम सेलेब्स ने भी भारतीय टीम की फाइनल में एंट्री का जश्न मनाया.

इंडियन टीम की जीत पर झूमी करीना कपूर

बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर इंडियन क्रिकेट टीम का फाइनल में एंट्री वाला पोस्टर शेयर किया और उसमें दिल वाले इमोजी भी एड किए.





अक्षय कुमार भी टीम इंडिया की जीत पर झूमे

अक्षय कुमार ने एक्स पर पोस्ट कर टीम इंडिया की सेमिफाइनल में जीत का जश्न मनाया, खिलाड़ी कुमार ने अपनी पोस्ट में लिखा, " ऐसे ही आप फाइनल की ओर बढ़ते हैं, क्या जीत है, टीम इंडिया."

That’s how you march towards the finals 🇮🇳🏏 What a win, Team India! pic.twitter.com/hV2NBCduSj — Akshay Kumar (@akshaykumar) March 5, 2026

सैयामी खेर ने भी इंडियन क्रिकेट टीम की जीत का मनाया जश्न

सैयामी खेर ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर लिखा, "फाइनल आ रहा है! कैच से मैच जीते जाते हैं. ब्रूक ने संजू का कैच छोड़ा, और संजू ने इसका पूरा फ़ायदा उठाया, एक बार फिर क्लासिकल पारी खेली. अक्षर ने फ़्लाइंग होकर सब कुछ कैच किया. बेथेल शानदार था, और बुमराह ने एक बार फिर अपना ट्रेडमार्क स्पेल डाला. क्या खजाना है! इंडिया वर्सेस इंग्लैंड."





सोनू सूद ने लिखा कप घर आने वाला है

सोनू सूद ने लिखा, "मेरा भारत महान, 1.4 बिलियन दिल इस जीत का जश्न मना रहे हैं... अब बस कप घर आने वाला है टीम इंडिया, टी20 वर्ल्ड कप, इंग्लैंड वर्स इंडिया"

अनुपम खेर और अनिल कपूर ने भी की पोस्ट

अनुपम खेर ने भी एक्स पर शेयर किया, "ये मेरा इंडियाआआआआ! भारत माता की, जय जय हिंद, वर्ल्ड कप, क्रिकेट.”

स्टैंड में मौजूद एक्टर अनिल कपूर ने इंस्टाग्राम पर लिखा, "फाइनल्स अनलॉक्ड, लेट्स गो टीम इंडिया.”



