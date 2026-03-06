'द केरल स्टोरी 2' बनने वाली है साल की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म, जानें- टोटल कलेक्शन

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड

The Kerala Story 2: जो 'ओ रोमियो', 'मर्दानी 3' नहीं कर पाई वो 'द केरल स्टोरी 2' ने कर दिखाया, बनाने वाली है ये रिकॉर्ड, जानें- टोटल कलेक्शन

The Kerala Story 2 BO Day 7: 'द केरल स्टोरी 2' ने सिनेमाघरों में एक हफ्ता पूरा कर लिया है. इसी के साथ इस फिल्म ने रिलीज के सात दिनों में अपना आधे से काफी ज्यादा बजट वसूल लिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 06 Mar 2026 07:32 AM (IST)
कानूनी मुश्किलें झेलने के बाद कामाख्या नारायण सिंह की डायरेक्ट की हुई 'द केरल स्टोरी 2' ने 27 फरवरी, शुक्रवार को शाम को सिनेमाघरों में दस्तक दी थी. इस फिल्म की शुरुआत धीमी हुई लेकिन वीकेंड पर इसने अच्छी कमाई की. फिर होली की छुट्टी का भी इस फिल्म को पूरा फायदा हुआ और इसने शानदार कमाई कर डाली. चलिए यहां जानते हैं इस फिल्म ने रिलीज के 7वें दिन यानी गुरुवार को कितना कलेक्शन किया है?

'द केरल स्टोरी 2' ने 7वें दिन कितनी की कमाई?
'द केरल स्टोरी 2' रिलीज से पहले काफी विवादों में रही. यहां तक कि फिल्म पर बैन लगाने तक की मांग की गई हालांकि ये सभी कानूनी बाधाएं पार करने के बाद सिनेमाघरों में पहुंची और धीमी शुरुआत के बाद इसने दूसरे दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी तब से ये फिल्म टिकट खिड़की पर अच्छी कमाई कर रही है. ये फिल्म 2026 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में भी जगह बना चुकी है.

फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो 'द केरल स्टोरी 2' ने रिलीज के पहले दिन 75 लाख कमाए थे. दूसरे दिन इसने 4.65 करोड़ कमाए जबकि तीसरे दिन इस फिल्म का कलेक्शन 4.75 करोड़ रुपये रहा. वहीं चौथे दिन 'द केरला स्टोरी 2' ने 2.5 करोड़, पांचवें दिन 4 करोड़ और छठे दिन 3.5 करोड़ का कलेक्शन किया.

  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'द केरल स्टोरी 2' ने रिलीज के सातवें दिन यानी गुरुवार को 2.19 करोड़ कमाए है.
  • इसी के साथ 'द केरल स्टोरी 2' की सात दिनों की कुल कमाई अब 22.34 करोड़ रुपये हो गई है.

द केरल स्टोरी 2 ने कितना फीसदी वसूल लिया बजट?
उल्का गुप्ता, अदिति भाटिया और ऐश्वर्या ओझा स्टारर यह फिल्म 28 करोड़ के बजट में बनी है. 7 दिनों में, प्रोड्यूसर सनशाइन पिक्चर्स ने रिपोर्ट किए गए इन्वेस्टमेंट का 72%  से ज्यादा रिकवर कर लिया है. द केरला स्टोरी 2 को सक्सेस टैग पाने के लिए 8 करोड़ चाहिए. अब दूसरे वीकेंड पर ये फिल्म फिर तेजी दिखा सकती है और इसी के साथ ये सेफ ज़ोन में आ जाएंगी.

बता दें कि साल 2026 में अब तक, सिर्फ सनी देओल की बॉर्डर 2 ही सक्सेसफुल रही है. मर्दानी 3 और ओ'रोमियो जैसी बड़ी बॉलीवुड फिल्में यह कामयाबी हासिल नहीं कर पाई हैं.  जल्द ही, द केरला स्टोरी का सीक्वल सक्सेस क्लब में शामिल हो जाएगा।

Published at : 06 Mar 2026 06:58 AM (IST)
Box Office The Kerala Story 2 The Kerala Story 2 Box Office Collection
