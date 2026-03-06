भक्तों के लिए खुशखबरी, आज से शुरू चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन, 19 अप्रैल से होगी यात्रा
Char Dham Yatra Registration 2026: गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गए हैं. पर्यटन विभाग की वेबसाइट और एप से रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा.
उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. आगामी यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का ऑनलाइन पंजीकरण शुक्रवार यानी आज 6 मार्च से शुरू हो गया है. पर्यटन विभाग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. सुबह 7 बजे से श्रद्धालु वेबसाइट और मोबाइल एप के माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकते हैं.
पर्यटन सचिव धीराज गर्ब्याल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष चारधाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू होगी. यात्रा की शुरुआत के साथ ही अलग-अलग तिथियों पर धामों के कपाट भी खुलेंगे. केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को खोले जाएंगे, जबकि बदरीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे.
ऑफिशियल वेबसाइट और एप से कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन
चारधाम यात्रा में शामिल होने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया गया है. इसके तहत श्रद्धालु छह मार्च से पर्यटन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट registrationandtouristcare.uk.gov.in और मोबाइल एप Tourist Care Uttarakhand के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.
भारतीयों के साथ-साथ विदेशी श्रद्धालुओं को दी गई सुविधा
प्रशासन का कहना है कि इससे यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या का बेहतर प्रबंधन किया जा सकेगा और सुरक्षा व सुविधाओं को भी सुचारु रूप से संचालित किया जा सकेगा. पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए भारतीय श्रद्धालुओं को आधार कार्ड के माध्यम से रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी गई है. वहीं विदेशी श्रद्धालुओं के लिए ई-मेल आईडी के जरिए पंजीकरण करने की व्यवस्था की गई है.
17 अप्रैल से शुरू होंगे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन
इसके अलावा, जो श्रद्धालु ऑनलाइन पंजीकरण नहीं करा पाएंगे, उनके लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी. यह सुविधा यात्रा शुरू होने से दो दिन पहले यानी 17 अप्रैल से शुरू होगी. इसके लिए ऋषिकेश के ट्रांजिट कैंप, हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान और विकासनगर में विशेष पंजीकरण काउंटर स्थापित किए जाएंगे.
श्रद्धालुओं के जारी किए गए टोल फ्री नंबर
इसके अलावा श्रद्धालुओं की सहायता के लिए पर्यटन विभाग ने टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 0135-1364 भी जारी किया है, जो चौबीसों घंटे उपलब्ध रहेगा. इस नंबर पर कॉल करके यात्री यात्रा से जुड़ी जानकारी, पंजीकरण प्रक्रिया और अन्य आवश्यक मदद प्राप्त कर सकते हैं.
प्रशासन का कहना है कि चारधाम यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए सभी विभाग समन्वय के साथ काम कर रहे हैं. यात्रा मार्गों, स्वास्थ्य सेवाओं, यातायात व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं, ताकि देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.
किस धाम के कब खुलेंगे कपाट?
उत्तराखंड पर्यटन विभाग की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक, इस साल यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट दिनांक 19 अप्रैल 2026 को खुलेंगे. वहीं केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल और बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को तीर्थयात्रियों के लिए खोल दिए जाएंगे.
