हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडरणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ ने फिर रचा नया इतिहास, बनीं 5वीं सबसे ज्यादा कमाने वाली भारतीय फिल्म

रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ने फिर रचा नया इतिहास, बनीं 5वीं सबसे ज्यादा कमाने वाली भारतीय फिल्म

Dhurandhar Creates History: रणवीर सिंह की 'धुरंधर' टॉप 5 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में जगह बना ली. 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई यह फिल्म अभी भी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त तूफान मचा रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 05 Jan 2026 02:54 PM (IST)
रणवीर सिंह की धुरंधर को रिलीज हुए अब एक महीना पूरा हो गया है. फिल्म ने पहले दिन से लेकर अपने 30वें दिन तक बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन जारी रखा और बेहद कम समय में लगातार नए रिकॉर्ड तोड़े. इसी क्रम में, इतिहास रचते हुए, धुरंधर अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 5 भारतीय फिल्मों में शामिल हो गई है.

बॉक्स ऑफिस ट्रैकिंग वेब साइट सैकनिल्क के अनुसार, धुरंधर फिल्म 31 दिनों के भीतर फिल्म ने दुनियाभर में 1207 करोड़ रुपये की जबरदस्त कमाई की. धुरंधर ने सिर्फ 31 दिनों में दुनियाभर में 1207 करोड़ की जबरदस्त कमाई की. फिल्म ने भारत और विदेशी मार्केट दोनों में शानदार प्रदर्शन किया. इस तरह कन्नड़ ब्लॉकबस्टर ‘केजीएफ चैप्टर 2’ के लाइफटाइम कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया.

टॉप 5 हाईएस्ट ग्रोसिंग लिस्ट में सबसे पहले आमिर खान की दंगल शामिल है. इसके बाद प्रभास की महाकाव्य फिल्म बाहुबली 2: द कन्क्लूजन, फिर तीसरे नंबर पर अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2: द रूल, और चौथे स्थान पर राजामौली की आरआरआर फिल्म है. इस लिस्ट में अभी सबसे पहले आमिर खान की फिल्म दंगल शुमार है. इसके बाद प्रभाष की फिल्म बाहुबली 2, फिर तीसरे नंबर पुष्पा 2 और चौथे पर आरआरआर फिल्म शामिल हैं. चलिए देखते हैं इन फिल्मों का वर्डवाइल्ड कलेक्शन.

 आपको बता दें कि यह आंकड़ा पूरी तरह से वर्ल्डवाइड कमाई पर आधारित है. यह भारतीय कमाई पर आधारित नहीं है.


रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ ने फिर रचा नया इतिहास, बनीं 5वीं सबसे ज्यादा कमाने वाली भारतीय फिल्म

टॉप 5 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्में

1. दंगल2070 करोड़ 

  • लगभग एक दशक बाद भी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है.
  • 60% से ज्यादा कमाई चीन, हॉन्ग कॉन्ग और ताइवान में देरी से रिलीज पर कमाई की थी.
  • आमिर खान की दमदार परफॉर्मेंस और प्रेरणादायक पहलवान कहानी से प्रेरित थी.

रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ ने फिर रचा नया इतिहास, बनीं 5वीं सबसे ज्यादा कमाने वाली भारतीय फिल्म

2. बाहुबली 2: द कन्क्लूजन –  1788 करोड़

  • एस एस राजामौली का महाकाव्य फिल्म, 2017 में रिलीज हुई थी.
  • भव्य विजुअल्स, ऐतिहासिक सेट और शानदार एक्शन सीन्स दर्शकों को काफी पसंद आई थी
  • भारतीय सिनेमा का इतिहास बदलने वाली ये पहली फिल्म थी.

रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ ने फिर रचा नया इतिहास, बनीं 5वीं सबसे ज्यादा कमाने वाली भारतीय फिल्म

3. पुष्पा 2: द रूल –  1742 करोड़

  • अल्लू अर्जुन की सुपरहिट फिल्म 2024 में रिलीज हुई थी.
  • स्टाइल, डायलॉग्स और गानों ने दुनिया भर में खूब धूम मचाई. 
  • कहानी और एक्टिंग का शानदार पैेकेट वाली इस फिल्म को लोगों ने काफी पसंद किया था.


रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ ने फिर रचा नया इतिहास, बनीं 5वीं सबसे ज्यादा कमाने वाली भारतीय फिल्म

4. आरआरआर – ₹1230 करोड़

  • राजामौली की 2022 की ब्लॉकबस्टर फिल्मों की लिस्ट की सबसे ज्यादा कमाई वाली पहली फिल्म है.
  • राम चरण और जूनियर एनटीआर की जोड़ी ने दर्शकों का दिल जीत लिया था.
  • ऐतिहासिक और थ्रिलिंग स्टोरीलाइन में अजय देवगन और आलिया भट्ट ने कैमियो किया था.


रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ ने फिर रचा नया इतिहास, बनीं 5वीं सबसे ज्यादा कमाने वाली भारतीय फिल्म

5. धुरंधर – 1207 करोड़

रणवीर सिंह की 2025 की ब्लॉकबस्टर धुरंधर ने सिर्फ 31 दिनों में दुनियाभर में ही 1207 करोड़ की जबरदस्त कमाई कर डाली. पहले दिन से लेकर अपने 30वें दिन तक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डटी है. यह लगातार नए रिकॉर्ड बना रही. एक्शन और थ्रिल का दमदार कॉम्बिनेशन इसे टॉप 5 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल कर गया. आपको ये भी बता दें कि लगातार 28 दिनों तक डबल डिजीट में कमाई करने वाली यह पहली हिंदी फिल्म है.

Published at : 05 Jan 2026 02:54 PM (IST)
