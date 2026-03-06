ऑस्कर 2026 में हॉलीवुड सितारों के साथ प्रियंका चोपड़ा भी दिखाएंगी जलवा, मिली ये खास जिम्मेदारी

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडOscar 2026 में हॉलीवुड सितारों के साथ प्रियंका चोपड़ा भी दिखाएंगी जलवा, मिली ये खास जिम्मेदारी

Oscar 2026: ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा एक बार फिर ऑस्कर 2026 में प्रेजेंटर के तौर पर शामिल हुई हैं. एक्ट्रेस ने ये अनाउंसमेंट अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 06 Mar 2026 09:14 AM (IST)
Preferred Sources

एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा एक बार फिर दुनिया की सबसे बड़े अवॉर्ड सेरेमनी, ऑस्कर के प्रेजेंटर्स की लिस्ट में शामिल हो गई हैं. दरअसल गुरुवार को, एकेडमी ने उन स्टार्स के नामों की घोषणा की जो 98वें एकेडमी अवॉर्ड्स सेरेमनी में प्रेजेंट करेंगे. दिलचस्प बात है कि ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा प्रेजेंटर के तौर पर स्टेज पर आएंगी, और रॉबर्ट डाउनी जूनियर और ऐनी हैथवे जैसे स्टार्स की लाइनअप में शामिल होंगी.

ऑस्कर 2026 में प्रेजेंटर के तौर पर शामिल हुईं प्रियंका चोपड़ा
प्रियंका चोपड़ा ने शुक्रवार सुबह अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी यह अनाउंसमेंट शेयर की और अपने फैंस और फॉलोअर्स को इस खबर के बारे में अपडेट किया. उन्होंने कैप्शन में लिखा, “2026 एकेडमी अवार्ड्स.” बता दें कि एक्ट्रेस इससे पहले साल 2016 की सेरेमनी में ऑस्कर दे चुकी हैं. प्रियंका के अलावा, बॉलीवुड स्टार दीपिका पादुकोण ने भी 2023 की सेरेमनी में ऑस्कर दिया था, उसी साल RRR ने नाटू नाटू के लिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवॉर्ड जीता था. इसके अलावा, प्रियंका पहले भी मशहूर गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स और प्राइमटाइम एमी अवार्ड्स में प्रेजेंटेशन दे चुकी हैं.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Priyanka (@priyankachopra)

ऑस्कर में ये हॉलीवुड स्टार्स भी हुए प्रेजेंटर के तौर पर शामिल
इस साल के एकेडमी अवॉर्ड्स सेरेमनी में कुछ दूसरे प्रेजेंटर में विल अर्नेट, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, ऐनी हैथवे, पॉल मेस्कल और ग्वेनेथ पाल्ट्रो शामिल हैं. पहले अनाउंस किए गए ऑस्कर प्रेजेंटर में एड्रियन ब्रॉडी, जेवियर बार्डेम, कीरन कल्किन, क्रिस इवांस, चेस इनफिनिटी, मिकी मैडिसन, डेमी मूर, कुमैल नानजियानी, माया रूडोल्फ और ज़ो सलदाना शामिल हैं.

सिनर्स को मिले सबसे ज्यादा नॉमिनेशन
इस बीच, रयान कूगलर की सिनर्स ने एकेडमी अवॉर्ड्स के इतिहास में सबसे ज़्यादा नॉमिनेटेड फिल्म बनकर इतिहास रच दिया. इसे सबसे ज़्यादा 16 नॉमिनेशन मिले, जिससे ऑल अबाउट ईव, टाइटैनिक और ला ला लैंड (सभी को 14 नॉमिनेशन मिले थे) का रिकॉर्ड टूट गया. दूसरी बड़ी फिल्में जो कई जीत की होड़ में हैं, उनमें हैमनेट, सेंटिमेंटल वैल्यू, वन बैटल आफ्टर अनदर और फ्रैंकनस्टीन शामिल हैं.

भारत में ऑस्कर 2026 कब और कहां देखें
मशहूर 98वें एकेडमी अवॉर्ड्स 15 मार्च, 2026 को ओवेशन हॉलीवुड के डॉल्बी थिएटर में होने वाले हैं. यह सेरेमनी ABC पर लाइव एयर होगी और रविवार, 15 मार्च, 2026 को शाम 7 बजे ET / शाम 4 बजे PT पर Hulu पर स्ट्रीम होगी, भारत में, लाइव ब्रॉडकास्ट 16 मार्च, 2026 को सुबह 5:30 बजे आईएसटी पर अवेलेबल होंगे.

Published at : 06 Mar 2026 09:11 AM (IST)
Priyanka Chopra Oscar 2026 98 Academy Awards
