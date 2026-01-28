जाकिर खान को क्या बीमारी है? जिसकी वजह से करियर से लिया ब्रेक, खुद बताया

स्टैंडअप कॉमेडियन जाकिर खान ने हाल ही में लंबे ब्रेक की अनाउंसमेंट की. उन्होंने कहा कि वो 2030 तक ब्रेक ले रहे हैं. जाकिर ने ये अनाउंसमेंट अपने हैदराबाद के लाइव शो में की थी. जाकिर ने बताया कि अब वो अपनी हेल्थ पर ध्यान देंगे. उन्होंने कहा कि वो फिलहाल अपने जो इवेंट्स चल रहे हैं उन्हें खत्म करेंगे और फिर ब्रेक पर चले जाएंगे. अब जाकिर ने अपनी बीमारी को लेकर बात की है.

जाकिर खान को क्या बीमारी है?

गल्फ न्यूज से बातचीत में जाकिर खान ने अपनी हेल्थ ईश्यूज को लेकर बात की. उन्होंने कहा, 'मुझे खुद की हेल्थ का ध्यान रखने की जरुरत है. मेरी फैमिली में कई जेनेटिक बीमारी हैं, जो एक उम्र के बाद सामने आती है. उससे भी ऊपर मैंने अपने शरीर को खराब कर लिया है. मैं सिर्फ 2 घंटे सो रहा हूं और हजारों लोगों से मिलने जा रहा हूं. क्योंकि जैसे ही आप किसी शहर पहुंचते हैं तो आप तुरंत लोगों से मिलते हैं.'

जाकिर ने कहा कि जब आप अपनी फैमिली के पहले शख्स होते हैं जिसने इतना नेम-फेम पाया हो तो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है. न सिर्फ खुद के लिए बल्कि आने वाली जेनरेशन के लिए भी. जाकिर ने ये स्वीकारा कि इस फीलिंग की वजह से उन्होंने सबसे ऊपर काम को प्रायोरिटी दी और अब इस डिसिजन की वजह से उनकी हेल्थ पर असर पड़ रहा है.

जाकिर ने कब बनाया ब्रेक लेने का मन?

जाकिर ने कहा, 'जब आप लगातार दस साल तक बिना रुके काम करते हैं तो शरीर पर असर तो पड़ेगा ही. शुरू में मैंने शुरू में सोचा था कि मैं काम के साथ-साथ अपनी सेहत भी संभाल लूंगा. लेकिन पिछले साल मैं US में था उस समय मुझे समझ आया कि दोनों काम एक साथ करना मुमकिन नहीं है. फिर मैंने ब्रेक लेने का फैसला किया.'