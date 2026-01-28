'सारा की मां अमृता सिंह ने मुझे ट्रॉमा दिया', ऑरी बोले- इब्राहिम अली खान 'बेशर्म' हैं

ऑरी और सारा अली खान की बीच की अनबन खबरों में बनी है. कुछ दिन पहले ऑरी ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया था और उसमें लिखा था कि अमृता, सारा और पलक सबसे खराब नाम है. इसके बाद सारा अली खान ने ऑरी को अनफॉलो कर दिया था. इसके बाद ऑरी ने सारा अली खान के करियर पर तंज कसा था. अब ऑरी ने इब्राहिम अली खान को लेकर रिएक्ट किया है.

ऑरी को एल्विश यादव के पॉडकास्ट में देखा जाएगा. शो के कुछ प्रोमो सामने आ गए हैं. हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, ऑरी ने इब्राहिम अली खान, सारा अली खान को लेकर बात की. वीडियो में एल्विश ने पूछा- इंडस्ट्री में बेशर्म कौन है? तो इस पर ऑरी ने कहा, 'इब्राहिम अली खान.' जब ऑरी से एल्विश ने कारण पूछा तो ऑरी ने कहा- उसे अपने पॉडकास्ट पर बुलाओ.

सारा संग कैसे हुई ऑरी की दोस्ती?

इसके बाद उन्होंने ऑरी ले पूछा कि सारा अली खान संग दोस्ती कैसे हुए. ऑरी ने कहा, 'एक एप है AskFM जहां लोग मुझसे सारा के बारे में बहुत सवाल पूछते थे. एक दिन मैंने फेसबुक पर सारा को मैसेज किया कि लोग उनके बारे में बहुत सारे सवाल कर रहे हैं, जिनके मैं जवाब दे रहा था. उस वक्त तक मैं सारा से मिला भी नहीं था. हम पहली बार तब मिले जब वो न्यूयॉर्क में थी और मैं भी. एक हमारे दोस्त ने डिनर अरेंज किया था. वो दोस्त तो सो गया था लेकिन सारा आई थी. हमने डिनर किया और मिलते रहे बार-बार. फिर हम अच्छे दोस्त बन गए.'

इसके अलावा ऑरी ने हिंदुस्तान टाइम्स से कहा, 'मैंने सारा को अनफॉलो कर दिया है. इब्राहिम को मैंने सालों से फॉलो ही नहीं किया था. अगर सारा संग दोस्ती का दिखावा करूंगा तो इसका मतलब मैं उस ट्रॉमा को अवॉइड कर रहा हूं जो उनकी मां अमृता ने मुझे दिया है.'

जब ऑरी से पूछा गया कि अमृता ने उन्हें कौनसा ट्रॉमा दिया तो इसका जवाब देने से ऑरी ने मना कर दिया.